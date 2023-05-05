“أكواد صالحة” رمز استرداد uc ببجي مجانا 2023 للحصول على السكنات والملابس والأسلحة

لعبة ببجي هي الأكثر شهر في فئة ألعاب القتال والمغامرة؛ حيث يلعبها الملايين حول العالم، وهؤلاء يحتاجون دومًا إلى وجود الأسلحة والملابس والحركات داخل اللعبة لمساعدتهم في الفوز على اللاعبين الآخرين، لذلك يلجأون إلى شحن شدات ببجي أو استرداد الشدات من خلال الرموز، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم بالتفصيل طريقة استرداد UC ببجي مجانًا.

رمز استرداد uc ببجي مجانا

إليك مجموعة من الأكواد الفعالة يمكن استخدامها في استرداد شدات وعملات الشحن في لعبة ببجي:

BAPPZBZXF8

UCBYSD3850

LEVKIN1QPCZ

BBVNZBZ4M9

DKJU5LMBPY

MEZARCIEID

UCBYSD800

BCAHZBIZ88B

UCBYSD800 – 800 UC

BAPPZBZXF5

DKJU8LMBPY

DOCHEID

BBKRZBZBF9

BBKVZBZ6FW

S78FTU2XJ

UCBYSD1900

BMTGZBZBKQ

UCBYSD8100 – 8100 UC

EKJONARKJO

BIFPZBZKBE

BBKTZEZET8

NEHZBZ9VX

GOODMORNING

BBVNZBZ8M10

UCBYSD5800 – 5800 UC

BAPPZBZXF5

ملحوظة: إذا لم يعمل معك أحد الأكواد السابقة قم باستخدام كود آخر، فقد يكون قد تخطى عدد المرات الصالحة لاستخدامه.

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طريقة استرداد uc ببجي مجانا

إذا كان لديكم رموز ببجي فعالة وصالحة يمكنكم استبدالها بشكل سهل من خلال الموقع الرسمي للاستبدال، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً سجل الدخول إلى الموقع الرسمي لاسترداد رموز ببجي من هنا.

أدخل المعلومات الخاصة بك وهي كالتالي: الآي دي الخاص باللاعب في ببجي. الكود أو رمز الاسترداد. الرمز المرئي الذي يؤكد أنك لست روبوت.

في النهاية اضغط على زر redeem.

سوف يتم شحن الشدات إلى حسابك في اللعبة.

أكواد ببجي شدات فعالة

هذه مجموعة من الأكواد الفعالة للحصول على المكافآت المختلفة في اللعبة كما يوضح الفيديو التالي بعض الأكواد الفعالة أيضًا: