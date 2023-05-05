“أكواد صالحة” رمز استرداد uc ببجي مجانا 2023 للحصول على السكنات والملابس والأسلحة
لعبة ببجي هي الأكثر شهر في فئة ألعاب القتال والمغامرة؛ حيث يلعبها الملايين حول العالم، وهؤلاء يحتاجون دومًا إلى وجود الأسلحة والملابس والحركات داخل اللعبة لمساعدتهم في الفوز على اللاعبين الآخرين، لذلك يلجأون إلى شحن شدات ببجي أو استرداد الشدات من خلال الرموز، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم بالتفصيل طريقة استرداد UC ببجي مجانًا.
رمز استرداد uc ببجي مجانا
إليك مجموعة من الأكواد الفعالة يمكن استخدامها في استرداد شدات وعملات الشحن في لعبة ببجي:
- BAPPZBZXF8
- UCBYSD3850
- LEVKIN1QPCZ
- BBVNZBZ4M9
- DKJU5LMBPY
- MEZARCIEID
- UCBYSD800
- BCAHZBIZ88B
- UCBYSD800 – 800 UC
- BAPPZBZXF5
- DKJU8LMBPY
- DOCHEID
- BBKRZBZBF9
- BBKVZBZ6FW
- S78FTU2XJ
- UCBYSD1900
- BMTGZBZBKQ
- UCBYSD8100 – 8100 UC
- EKJONARKJO
- BIFPZBZKBE
- BBKTZEZET8
- NEHZBZ9VX
- GOODMORNING
- BBVNZBZ8M10
- UCBYSD5800 – 5800 UC
- BAPPZBZXF5
ملحوظة: إذا لم يعمل معك أحد الأكواد السابقة قم باستخدام كود آخر، فقد يكون قد تخطى عدد المرات الصالحة لاستخدامه.
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طريقة استرداد uc ببجي مجانا
إذا كان لديكم رموز ببجي فعالة وصالحة يمكنكم استبدالها بشكل سهل من خلال الموقع الرسمي للاستبدال، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- أولاً سجل الدخول إلى الموقع الرسمي لاسترداد رموز ببجي من هنا.
- أدخل المعلومات الخاصة بك وهي كالتالي:
- الآي دي الخاص باللاعب في ببجي.
- الكود أو رمز الاسترداد.
- الرمز المرئي الذي يؤكد أنك لست روبوت.
- في النهاية اضغط على زر redeem.
- سوف يتم شحن الشدات إلى حسابك في اللعبة.
أكواد ببجي شدات فعالة
هذه مجموعة من الأكواد الفعالة للحصول على المكافآت المختلفة في اللعبة كما يوضح الفيديو التالي بعض الأكواد الفعالة أيضًا:
- UKUZBZGWF الكود الترويجي الخاص بالألعاب النارية.
- كود RAAZBZJGS للحصول على الجلد البرتقالي M416.
- كود RIFZBIZACZ للحصول على الزي الأسطوري.
- UCBYSD600 الكود الخاص باستراد 600 UC.
- كود NEHZBZ 9CX للحصول على 2019 عملة مجانية.