أكثر من 100 خدعة سحرية.. شرح وتحميل تطبيق تعلم الخدع السحرية للمبتدئين للأندرويد والآيفون

حسناً في بعض الأحيان نحتاج لقضاء وقت ممتع ومسلي مع الأصدقاء والعائلة وذلك يكون من خلال لعب الألعاب العائلية الممتعة التي تحتاج إلى أفراد عديدة من أجل إكمال اللعب، او مع الأصدقاء لكسر الملل وقضاء بعض الوقت الممتع، ويمكنك قضاء وقت مسلي وممتع من خلال تطبيق تعلم الخدع السحرية للمبتدئين.

يعتبر تطبيق تعلم الخدع السحرية من أفضل التطبيقات التي يمكنك من خلالها تعلم بعض الخدع السحرية بأبسط الأشياء وإبهار أصدقائك وأفراد عائلتك من خلال تطبيق بعض الخدع السحرية أمامهم، حيث أن هناك الكثير من التطبيقات التي تم تطويرها وطرحها أمام المستخدمين من أجل تعلم الخدع السحرية ولكن هذا التطبيق يعتبر الأفضل من بينهم، وذلك نظراً لأن التطبيق يحتوي على الكثير من المميزات الرائعة والخدع السحرية المتنوعة والتي يمكنك تعلمها بكل سهولة.

يقدم لك التطبيق أكثر من 100 خدعة سحرية يمكنك تعلمها جميعاً بأبسط الأشياء التي ستجدها في منزلك بالتأكيد، فعلى سبيل المثال يحتوي التطبيق على خدع سحرية تتمثل في استخدام الحبل، واستخدام أوراق اللعب وهناك خدع جديدة وفريدة من نوعها مثل تطبيق الخدع السحرية على الهواتف المحمولة، حيث يمكنك إبهار أصدقائك عبر تطبيق بعض الخدع السحرية في هواتفهم المحمولة وبدون أدنى شك ستتمكن من إبهارهم.

يتميز تطبيق تعلم الخدع السحرية عن باقي التطبيقات الأخرى الموجودة على متجر جوجل بلاي ومتجر آب ستور، عبر المميزات التي يقدمها للمستخدمين وتعليمهم كيفية تطبيق الخدع السحرية بكل سهولة، وذلك من خلال توضيح كل خدعة بشكل تفصيلي عبر الصور ومقاطع الفيديو التي تساعدك في تعلم الخدع السحرية، حيث أن كل خدعة سحرية داخل التطبيق تحتوي على عدة صور ومقطع فيديو يمكنك تشغيله داخل التطبيق والتعلم من خلاله بكل سهولة، فعلى سبيل المثال يوجد بعض الخدع السحرية التي تحتاج إلى تشغيل الفيديو الخاص بها نظراً لأن رؤية الصور لوحدها فقط لا تكفي لكي تتعلم الخدعة السحرية نفسها، بالتالي يمكنك تشغيل الفيديو الخاص بالخدعة السحرية على التطبيق، ويمكنك إيقافه عن نقطة معينة واستئنافه مرة أخرى، ويمكنك إعادة تشغيله أكثر من مرة لكي تتعلم تطبيق الخدعة السحرية بشكل مذهل.

يقدم لك تطبيق تعلم الخدع السحرية واجهة استخدام سهلة للغاية تتناسب مع جميع الفئات العمرية من المستخدمين، كما أن الواجهة الرئيسية للتطبيق تضم عدة أقسام مختلفة للخدع السحرية وكل قسم يضم عدداً من الخدع السحرية السهلة التي يمكنك تعلمها، حيث يمكنك الدخول إلى أي قسم والبدء في تعلم الخدع التي ترغب فيها، وبمجرد أن تقوم بالضغط على خدعة ما لتعلمها يقوم التطبيق بعرض الشرح التفصيلي النصي للخدعة نفسها، بالتالي يمكنك قراءة النص التفصيلي الخاصة بالخدعة ورؤية الصور وستجد في أسفل الصفحة الفيديو الخاص بالخدعة نفسها يمكنك تشغيله وتطبيق الخدعة مع متابعة المشاهدة.

يقوم التطبيق بتعليم المستخدمين الخدع السحرية السهلة من خلال بعض الأدوات المتوفرة في كل منزل مثل الحبل والأوراق والهواتف المحمولة الأخرى والأزرار الموجودة في الهواتف وما إلى ذلك، بالتالي يمكنك استخدام الأدوات لإتقان الخدعة السحرية التي قمت باختيارها وبمجرد أن تتقن الخدعة يمكنك تجربتها وتطبيقها أمام أصدقائك وأفراد عائلتك لقضاء بعض الوقت الممتع معهم.

إذا كنت تستخدم هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل الأندرويد ستجد أن التطبيق متوفر على متجر جوجل بلاي بشكل مجاني تماماً ولا يحتاج منك دفع أي رسوم أو مصاريف، وإذا كنت تستخدم هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل الـ IOS ستجد أن التطبيق متوفر أيضا على متجر آب ستور ويمكنك تحميله بكل سهولة، خاصة أن حجم التطبيق صغير ومناسب مع الأجهزة ذات الإمكانيات المتوسطة والضعيفة، وإذا دخلت على متجر جوجل بلاي ستجد أن هناك أكثر من 500 ألف مستخدم من جميع أنحاء العالم قاموا بتحميل التطبيق على هواتفهم المحمولة من أجل تعلم الخدع السحرية وقضاء بعض الوقت الممتع والمسلي مع العائلة والأصدقاء.

تطبيق تعلم الخدع السحرية للمبتدئين، هو تطبيق يهدف لتعليم المستخدمين الخدع السحرية البسيطة جداً بهدف قضاء الوقت الممتع فقط، لذلك إذا كنت ترغب في تحميله يمكنك ذلك بكل بساطة ولكن من أجل كسر الملل والحصول على المتعة والتسلية عبر استخدامه على هاتفك.

مميزات تطبيق تعلم الخدع السحرية للمبتدئين

يحتوي التطبيق على أكثر من 100 خدعة متنوعة ومختلفة.

يقدم التطبيق لمستخدميه الراغبين في تعلم الخدع السحرية شرح تفصيلي نصي لكل خدعة بحيث يمكنك قراءة الشرح قبل البدء في تعلم الخدعة.

يقدم لك التطبيق شرح تفصيلي لكل خدعة عبر الصور ومقاطع الفيديو من أجل التسهيل على المستخدمين.

يأتي التطبيق بواجهة استخدام سهلة للغاية يمكنك استخدامها بكل سهولة وبساطة.

تطبيق تعلم الخدع السحرية مناسب مع جميع الفئات العمرية من المستخدمين.

يستخدم التطبيق أدوات بسيطة في تعلم الخدع السحرية مثل الحبل وأوراق اللعب وما إلى ذلك.

متوفر بشكل مجاني على متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الأندرويد، وعلى متجر آب ستور لمستخدمي هواتف الآيفون.