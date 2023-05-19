أكثر من مليون إلغاء إقامة بالكويت خلال هذه السنوات.. تعرف على الأسباب

ألغت الكويت في السنوات الأخيرة إقامات أكثر من مليون أجنبي، وقد تعددت الأسباب الكامنة وراء قرار إلغاء إقامة بالكويت، من ناحية تواجه الكويت تحديات اقتصادية كبيرة، أثر الانخفاض في أسعار النفط على البلاد بشدة، وتعاني الكويت الآن من عجز في الميزانية نتيجة لذلك يعد إلغاء إقامات الأجانب ممن يعتمدون على وظائف منخفضة الأجر إحدى الطرق لتقليل التكاليف.

سبب إلغاء إقامة عامل خارج الدولة الكويت

في السنوات الثلاث الماضية ألغت الحكومة الكويتية تصاريح الإقامة لأكثر من مليون عامل أجنبي، وتنوعت أسباب ذلك، ولكن يمكن تصنيفها على نطاق واسع إلى أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية.

ربما تكون الاعتبارات الاقتصادية هي العامل الأهم في قرارات الحكومة الكويتية بإلغاء تصاريح الإقامة، فالكويت دولة صغيرة ذات موارد محدودة، ويضع عدد كبير من السكان الأجانب ضغطاً على هذه الموارد.

بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من الوظائف التي يشغلها المقيمون الأجانب منخفضة الأجر ويمكن شغلها من قبل المواطنين الكويتيين، ويعد إلغاء إقامة بالكويت للعمال الأجانب إحدى الطرق لتقليل مقدار الضغط على موارد الكويت.

تدهور الوضع الاقتصادي للكويت

وواجهت الحكومة الكويتية انتقادات من داخل وخارج البلاد بسبب تعاملها مع القضية، فيعتقد الكثيرون أنهم لم يفعلوا ما يكفي لمساعدة أولئك الذين تأثروا بالإلغاءات.

قالت الحكومة أنها تعمل على خطة لمساعدة من فقدوا تصاريح إقامتهم، وأنها ملتزمة بإيجاد حل للمشكلة، ومع ذلك، من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق تنفيذ الخطة ومدى فعاليتها.

في غضون ذلك تتعطل حياة المتضررين من عمليات الإلغاء، ويكافح الكثيرون للعثور على عمل وإعالة أنفسهم وأسرهم، ومن المرجح أن يستمر الوضع في التسبب في مشاكل للكويت اقتصاديًا وسياسيًا.

إلغاء إقامة عامل بالكويت

أهم شرط لإلغاء إقامة بالكويت غياب العامل عن العمل لأكثر من ستة أشهر وذلك وفق ما نصت عليه المادة 81 من قانون العمل الكويتي.

ونشير إلى أن الشرط الأول لإلغاء إقامة العامل هو وجود حكم نهائي ضده نتج عنه حرمانه من عمله ودخله، والثاني مغادرته البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر ويعتبر هذا من أهم القوانين الكويتية التي يجب على العامل الالتزام بها.

كما نص القانون على إلغاء إقامة العامل الذي تغيب عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر دون سبب مشروع، وذلك وفق المادة 120 من قانون العمل الكويتي.

وفي حال إلغاء إقامة العامل سيُطلب منه مغادرة البلاد خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ قرار إلغاء إقامته، ولن يُسمح له بالعودة إلى البلاد إلا بتصريح عمل جديد وبموافقة الجهات المختصة.

كما نص القانون على إلغاء إقامة العامل المحكوم عليه بالحبس، وإلزامه بمغادرة البلاد خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ خروجه من السجن، ولن يسمح لهم بالعودة إلى الكويت إلا بتصريح عمل جديد.

إلغاء اقامة الزوجة في الكويت

يمكن إلغاء إقامة بالكويت للزوجة إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية الكويتية ويجب أن يكون للزوج بطاقة هوية وإقامة كويتية سارية المفعول من أجل إلغاء إقامة الزوجة، سيحتاج الزوج أيضًا إلى تقديم المستندات التالية:

بطاقة إقامة الزوجة.

جواز سفر الزوجة.

صورة من عقد الزواج.

صورة من الهوية الكويتية للزوج.

صورة من بطاقة إقامة الزوج.

إفادة من الزوج بإلغاء إقامة الزوجة.

نسخة من استمارة الإلغاء من موقع وزارة الداخلية.

بمجرد أن يجمع الزوج جميع المستندات المطلوبة، يمكنه بعد ذلك البدأ في تقديم طلب إلغاء إقامة الزوجة عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية.

إلغاء إقامة الخادمة خارج الكويت

هناك عدة أسباب قد تدفع صاحب العمل الكويتي إلى إلغاء إقامة بالكويت الخادمة، السبب الأكثر شيوعًا هو هروب الخادمة من منزل صاحب عملها، فإذا تبين أن الخادمة قد هربت فسيتم إلغاء إقامتها تلقائيًا وسيتم ترحيلها إلى وطنها.

السبب الآخر الذي قد يدفع صاحب العمل لإلغاء إقامة الخادمة هو أنه لم يعد بحاجة إلى مساعدتها في جميع أنحاء المنزل، ربما سبب كبر أطفال صاحب العمل وقد انتهي الغرض من عملها، أو أن صاحب العمل لم يعد بحاجة إلى المساعدة في الطهي والتنظيف وغيرها من الأمور المنزلية التي تحتاج إلى خادمة، في هذه الحالة يمكن لصاحب العمل إلغاء إقامة الخادمة عن طريق إدارة الإقامة بالكويت.