أكثر طرق جلب الزوار “ترافيك” إلى موقعك (بإستخدام أحدث التقنيات وال “SEO”)

من السهل عليك أن تنشئ مدونة أو موقعاً، ولكن من الصعب هو أن تقوم بعمل مدونة ناجحة ويأتيها الكثير من الزوار المستهدفين، هناك ملحوظة مهمة جداً، هذا الموضوع للمدونين والكُتّاب على مستوى العالم العربي، وهو موجهة للذين يبحثون عن الشعبية الضخمة وعدد كثير من الزوار في وقت وجيز، للذين يريدون إدارة الأعمال الخاصة بهم عن طريق مدونة احترافية من المنزل، للذين يبدءون بداية صغيرة ويتطلعون إلى أن يصبح لديهم عمل ضخم، ربما تكون هناك العديد من الأساليب في هذا الموضوع غير مناسب لكثير من الأشخاص، ولكن هناك بالتأكيد بعض الطرق الجيدة التي تستطيع أن تطبقها والتي تؤدي إلى نفس النتيجة في النهاية، وهي زيادة الزوار بشكل كبير.

طرق جلب الزوار إلى موقعك

هناك العديد من الطرق المستخدمة لجلب الزوار وهي كالتالي:

استهدف الجمهور الذي من المُحتمل أن يشارك المحتوى مع آخرين عند التخطيط لمن ستكون الكتابة، يجب الوضع في الاعتبار حرصاً وحذر ورغبة الجمهور الذي ستتم الكتابة له، وبعض القراء من الممكن أن يكونوا غير راغبين – بصورة تلقائية – على نشر ما تكتب، ولكن باستخدام بعض المصطلحات والعناوين الفعّالة والجاذبة للانتباه، وبعض أساليب الكتابة الجيدة وتجنب الأخطاء اللغوية والإملائية، واختيار المحتوى المناسب، ومما يدفع القراء إلى مشاركة المقالات مثلاً، رسومات الجرافيك المتميزة، أو فيديو يعلمك بطريقة بسيطة وبذلك تحقق زيارات عديدة لموقعك أو مدونتك. اجعل المحتوى الذي تنشره في موقعك صديق لمحركات البحث ربما تكون لديك دراية قليلة بالمدونات، المنتديات، المواقع الشخصية، والتي يوجد بها مناقشات ومحتويات تتحدث في نفس المواضيع التي تكتب عنها ومن هذه القائمة تستطيع التسويق لمدونتك بأي أداة متميزة مثل DoubleClick’s Ad Planner، وبمجرد أن تحدد جمهورك تبدأ بمشاركة مقالاتك وستندهش من النتيجة. اجعل المحتوى الذي تنشره في موقعك صديق لمحركات البحث محركات البحث هي من أفضل المصادر الضخمة للزوار، والآن تري الكثير من الكُتاب يتجاهلون أو لا يهتمون بهذا المصدر لأسباب عديدة، وربما تكون مرتبطة لديهم بخوف وسوء فهم أكثر من كونه مشاكل حقيقية، والاستغلال الجيد لهذه الميزة الرائعة يجذب حجماً هائلاً من الزوار والذي يعتبر قيمة ممتازة لكل المدونين على مستوى العالم، والذي تجده أن أغلبية تدوينهم ذات جانب تجاري، وذلك من طلبات المعلنين التي تأتي للمدونين، وفرص الاستضافة والشهرة عبر وسائل الإعلام الرئيسية، وكل هذه المميزات تأتي نتيجة لنتائج البحث في جوجل.

وهناك العديد من الطرق المستخدمة في جلب الزوار، إن كنت مهتماً بتنزيل طرق أخرى بمقالات ذات تفاصيل أكثر اكتب لنا في التعليقات.