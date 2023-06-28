أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً لتحقيق الربح من انستجرام

انستجرام يعتبر واحداً من أهم منصات التواصل الاجتماعي والأكثر استخداماً وشيوعاً بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ومعظم الناس يستخدمون التطبيق على هواتفهم المحمولة باعتباره منصة تواصل اجتماعي فحسب، من خلال مشاهدة الفيديوهات والصور ومواكبة آخر التطورات التي تخص المستخدمين الآخرين، وكذلك يتم استخدامه في التواصل الاجتماعي عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية وكذلك إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وكل ذلك بشكل مجاني تماماً لذلك يعتبر هذا التطبيق المنصة الأفضل للتواصل الاجتماعي.

هناك الكثير من المستخدمين أيضا يستخدمون انستجرام بهدف تحقيق الربح منه وهم أصحاب الحسابات الكبيرة من يملكون الكثير من المتابعين على حساباتهم الشخصية، وفي حالة لديك الكثير من المتابعين على حسابك الشخصي يمكنك أيضا تحقيق الأرباح مثل المستخدمين الآخرين، وفي الواقع هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق الأرباح على انستجرام، كما أن جميع الطرق يمكنك الاستفادة منها واستخدامها لتحقيق الأرباح إذا كنت تملك حساب به الكثير من المتابعين الحقيقيين الذين يتابعون ويتفاعلون مع المنشورات الخاصة بك على حسابك، ويمكننا التحدث عن بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لتحقيق الأرباح من انستجرام بحيث يمكنك استخدامها فيما بعد على انستجرام وجعله مصدر دخل جانبي.

ملحوظة: يمكن للأفراد وكذلك الشركات الصغيرة والكبيرة تحقيق الأرباح من انستجرام أيضا، بما أن جميع الطرق تحتاج فقط إلى حساب حقيقي به الكثير من المتابعين الحقيقيين أيضا، كما يمكن للمستخدمين والشركات تحقيق الربح من انستجرام بكل سهولة سواء عبر استخدامه على الهواتف المحمولة أو على أجهزة سطح المكتب من خلال الموقع الرسمي للمنصة على الإنترنت.

1- الإعلانات المدفوعة

حسناً إذا كان لديك بعض المنتجات الخاصة بك أو خاصة بالشركة التي تعمل بها فيمكنك الاستفادة من الإعلانات المدفوعة لتحقيق أعلى نسبة ظهور للمنتج الخاص بك على المنصة، ولكي يصل المنتج إلى أكبر عدد من المستخدمين وهم المستخدمين الذين يهتمون بالمنتجات المشابهة لمنتجك او منتجك نفسه، حيث يمكنك الإعلان عن منتجاتك أو منتجات الشركة التي تعمل بها عبر الإعلانات المدفوعة، وبالتالي سيظهر الإعلان المدفوعة في الصفحة الرئيسية لدى المستخدمين الذين لديهم اهتمام بالمنتج الخاص بك، حينها ستجد أن هناك عدد كبير من المستخدمين الذين تمكنوا من رؤية المنتج الخاص بك وبالتالي سيكون هناك تواصل بينك وبين الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على المنتج الخاص بك بكل سهولة.

2- بيع المنتجات

حسناً يمكن لأي مستخدم لديه منتج خاص به بأن يقوم بعرض المنتج الخاص به على منصة انستجرام، من خلال إنشاء حساب تجاري والبدء في نشر الصور والفيديوهات على الصفحة الرئيسية الخاصة بالحساب، وهذا الأمر يقوم به الكثير من المستخدمين الذين يقومون ببيع منتجاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وبما أن انستجرام يتيح خاصية إنشاء الحساب التجاري والبدء في نشر صور وفيديوهات المنتجات لجذب المستخدمين الآخرين فهذا الأمر سيكون رائع أيضا وسهل لتحقيق الأرباح، مع العلم أيضا أنه إذا كنت ترغب في زيادة التفاعل والوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين يمكنك استخدام مقاطع الريلز على انستجرام، فهي فيديوهات أيضا ولكن يتم نشرها في قسم مقاطع الريلز، وقبل أن تقوم بنشر الريلز يمكنك استخدام بعض الهاشتاقات للوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين على منصة انستجرام، وهذه الوسيلة رائعة أيضا لتحقيق الأرباح على انستجرام بحيث يمكنك بيع منتجاتك الخاصة عبر الوصول إلى العملاء والمستخدمين على المنصة بدون الحاجة إلى الإعلانات الممولة.

3- البيع عبر العمولة

إذا كان لديك حساب على انستجرام وكان هذا الحساب به الكثير من المتابعين مثل أن يكون لديك 10 آلاف متابع فما فوق يمكنك استخدام هذا الحساب للترويج بكل سهولة، حيث يمكنك ترويج المنتجات الخاصة بالشركات الصغيرة وكذلك الكبيرة أو حتى المستخدمين الذين لديهم منتجات فيمكنك تحويل الحساب إلى حساب تجاري والبدء في الترويج للمنتجات الخاصة بالمستخدمين والشركات الأخرى، عبر نشر الصور والفيديوهات والإعلان عنها من خال استخدام حسابك نفسه، بما أن المتابعين لديك يهتمون أيضا بالحصول على مثل هذه المنتجات، وبالتالي إذا كان هناك الكثير من التفاعل والكثير من التعليقات من قبل المتابعين لديك فيمكنك نشر صور المنتجات والفيديوهات أيضا على حسابك، والحصول على المال من صاحب المنتج نفسه أو مقابل مادي معين لترويج منتجاته عبر حسابك، وهذا الأمر يستخدمه الكثير من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، فهم يقومون بالإعلان عن بعض الخدمات والمنتجات التي تقدمها بعض الشركات التجارية ومقابل ذلك يحصلون على مبلغ من المال.

4- الخدمات والدورات التعليمية

إذا كنت متخصص في مجال معين وكان لديك الخبرة الكافية لتعليم أشخاص آخرين يمكنك البدء في نشر الخدمة الخاصة بك عبر حسابك نفسه، فعلى سبيل المثال إذا كنت خبير في كتابة المحتوى على الإنترنت بشكل جيد أو كنت تقوم بإنشاء المواقع الإلكترونية عبر استخدام ووردبريس أو باستخدام لغات البرمجة، فيمكنك الاستفادة من هذا الأمر بشكل كبير من خلال نشر الخبرات الخاصة بك وتعليمها لأشخاص أو مستخدمين آخرين على منصة انستجرام أو على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثلما هو الحال على موقع خمسات الخاص ببيع الخدمات، حيث يمكنك عمل دورات تدريبية على منصة انستجرام لتعليم المستخدمين الآخرين كيفية القيام بما تقوم به أنت، حيث يمكنك إنشاء مجتمع كامل والبدء في تعليم هذا المجتمع خبراتك في إنشاء المواقع وكتابة المحتوى، وعمل اجتماعات ونصائح ملموسة وغير ذلك من الأمور التعليمية، وفي المقابل يمكنك الحصول على مبلغ مادي أيضا من المجتمع الذي تقوم بتعليمه، والدورات التعليمية التي تقوم بتقديمها للمستخدمين الآخرين على منصة انستجرام.

5- الترويج للحسابات الأخرى

يمكن للمستخدم أيضا تحقيق الأرباح بكل سهولة على منصة انستجرام عبر الترويج للحسابات الأخرى، فعلى سبيل المثال إذا كان لديك الكثير من المتابعين ونقصد الكثير منهم مثل 10 آلاف متابع فما فوق، يمكنك نشر الحسابات الأخرى سواء كانت خاصة بمستخدمين يبيعون منتجاتهم أو كانت الحسابات خاصة بشركات صغيرة، حيث يمكنك نشر حساباتهم على القصص الخاصة بك “الاستوري” أو يمكنك نشر صور وفيديوهات لترويج حساباتهم وإيصالها لأكبر عدد من المستخدمين الآخرين أو المتابعين لديك، وفي المقابل يمكنك الحصول على مبلغ مادي أيضا مقابل هذا الأمر ولكن يجب عليك العلم أنه يجب أن يكون حسابك الشخصي به الكثير من المتابعين الحقيقيين وأن يكون الحساب به تفاعل كبير من قبل جمهورك، حتى تتمكن من الحصول على مبلغ مادي جيد مقابل الترويج للحسابات الأخرى.