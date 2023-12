أكبر 5 إخفاقات لشركة جوجل في عام 2023

بدأت شركة Google كمحرك بحث متواضع في عام 1998، وبعد مرور 25 عامًا على تأسيسها، حققت الشركة العديد من الإنجازات الرائعة، توسعت Google إلى العديد من المجالات المختلفة، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث قدمت لنا بعضًا من أفضل الهواتف والمنتجات والخدمات التي نستخدمها اليوم، ومع ذلك، فإن أي شركة ناجحة تبلغ قيمتها مليار دولار تعلمت أن النجاح لا يأتي دون بعض الأخطاء على طول الطريق.

في عام 2023، واجهت شركة Google تحديات كثيرة، كما فعل الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، ارتكبت الشركة أيضًا بعض الأخطاء البارزة، والتي سنقوم بتحليلها في الفقرات التالية.

بدأت شركة جوجل عام 2023 بعمليات تسريح جماعي للعمال، حيث تم الاستغناء عن حوالي 12000 موظف، مما يشكل حوالي 6٪ من قوتها العاملة، وبحسب مذكرة داخلية تم الوصول إليها من خلال المنشورات الإخبارية، فإن الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي يتحمل مسؤولية التخفيضات ويستشهد بأسباب اقتصادية للقرار الكبير.

وفي حديثه مؤخرًا، اعترف بيتشاي بأن الشركة لم تتعامل مع الأمور بالشكل الذي كانت ترغب فيه، لكنه أقر بضرورة القيام بالتخفيضات.

في عام 2023، واجهت الشركة دعوى قضائية أخرى من وزارة العدل الأمريكية تتعلق بممارسات البحث الخاصة بها، كما رفعت عدة ولايات دعوى قضائية ضد شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، بسبب سوء التصرف المزعوم في أعمالها الإعلانية عبر الإنترنت.

في قضية منفصلة، هزمت Epic Games Google في معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات حول ممارسات متجر Play، وصلت القضية إلى حكم هيئة محلفين في ديسمبر 2023، حيث حكمت هيئة المحلفين لصالح Epic Games ووجدت أن Google قد انتهكت قانون المنافسة.

كما واجهت Google دعوى قضائية جماعية من مستخدمي متجر Play، حيث زعموا أن الشركة قد انتهكت قانون المنافسة من خلال منع المنافسين من الوصول إلى نظام الدفع الخاص بها، تم تسوية القضية في أكتوبر 2023 مقابل 700 مليون دولار، منها 630 مليون دولار ستذهب إلى المستهلكين الأمريكيين.

في أواخر عام 2022، بدأت ChatGPT من OpenAI في اقتحام عالم الذكاء الاصطناعي، مما أثار حالة من الذعر بين شركات التكنولوجيا، وفي لحظة محورية، أعلنت Google أخيرًا عن منافسها، Google Bard، في فبراير 2023.

جاء هذا الكشف قبل يومين فقط من حدث الشركة المقرر في باريس لعرض تطبيق الذكاء الاصطناعي في بحث Google وخرائط Google، كان هذا مؤشرًا واضحًا على عدم التنسيق الذي كانت عليه Google في التعامل مع المنافسة المفاجئة.

وفقًا لمعظم الروايات، كان الحدث نفسه مفاجأة للكثيرين، وقد تم التعجيل به إلى حد ما، ويظهر ذلك من بعض العثرات غير المتوقعة أثناء العرض، مثل عندما لم يتمكن Bard من الإجابة على أسئلة بسيطة بشكل صحيح.

