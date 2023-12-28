أكبر 5 إخفاقات لشركة جوجل في عام 2023

بدأت شركة Google كمحرك بحث متواضع في عام 1998، وبعد مرور 25 عامًا على تأسيسها، حققت الشركة العديد من الإنجازات الرائعة، توسعت Google إلى العديد من المجالات المختلفة، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث قدمت لنا بعضًا من أفضل الهواتف والمنتجات والخدمات التي نستخدمها اليوم، ومع ذلك، فإن أي شركة ناجحة تبلغ قيمتها مليار دولار تعلمت أن النجاح لا يأتي دون بعض الأخطاء على طول الطريق.

في عام 2023، واجهت شركة Google تحديات كثيرة، كما فعل الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، ارتكبت الشركة أيضًا بعض الأخطاء البارزة، والتي سنقوم بتحليلها في الفقرات التالية.

1-جوجل تبدأ عامها بعمليات تسريح جماعي للعمال

بدأت شركة جوجل عام 2023 بعمليات تسريح جماعي للعمال، حيث تم الاستغناء عن حوالي 12000 موظف، مما يشكل حوالي 6٪ من قوتها العاملة، وبحسب مذكرة داخلية تم الوصول إليها من خلال المنشورات الإخبارية، فإن الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي يتحمل مسؤولية التخفيضات ويستشهد بأسباب اقتصادية للقرار الكبير.

وفي حديثه مؤخرًا، اعترف بيتشاي بأن الشركة لم تتعامل مع الأمور بالشكل الذي كانت ترغب فيه، لكنه أقر بضرورة القيام بالتخفيضات.

2-جوجل تواجه ضغوطًا تنظيمية متزايدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا

في عام 2023، واجهت الشركة دعوى قضائية أخرى من وزارة العدل الأمريكية تتعلق بممارسات البحث الخاصة بها، كما رفعت عدة ولايات دعوى قضائية ضد شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، بسبب سوء التصرف المزعوم في أعمالها الإعلانية عبر الإنترنت.

في قضية منفصلة، هزمت Epic Games Google في معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات حول ممارسات متجر Play، وصلت القضية إلى حكم هيئة محلفين في ديسمبر 2023، حيث حكمت هيئة المحلفين لصالح Epic Games ووجدت أن Google قد انتهكت قانون المنافسة.

كما واجهت Google دعوى قضائية جماعية من مستخدمي متجر Play، حيث زعموا أن الشركة قد انتهكت قانون المنافسة من خلال منع المنافسين من الوصول إلى نظام الدفع الخاص بها، تم تسوية القضية في أكتوبر 2023 مقابل 700 مليون دولار، منها 630 مليون دولار ستذهب إلى المستهلكين الأمريكيين.

3-الظهور الأول غير الواثق لـ Google Bard

في أواخر عام 2022، بدأت ChatGPT من OpenAI في اقتحام عالم الذكاء الاصطناعي، مما أثار حالة من الذعر بين شركات التكنولوجيا، وفي لحظة محورية، أعلنت Google أخيرًا عن منافسها، Google Bard، في فبراير 2023.

جاء هذا الكشف قبل يومين فقط من حدث الشركة المقرر في باريس لعرض تطبيق الذكاء الاصطناعي في بحث Google وخرائط Google، كان هذا مؤشرًا واضحًا على عدم التنسيق الذي كانت عليه Google في التعامل مع المنافسة المفاجئة.

وفقًا لمعظم الروايات، كان الحدث نفسه مفاجأة للكثيرين، وقد تم التعجيل به إلى حد ما، ويظهر ذلك من بعض العثرات غير المتوقعة أثناء العرض، مثل عندما لم يتمكن Bard من الإجابة على أسئلة بسيطة بشكل صحيح.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023

لكن الأمور كانت مهزوزة حتى قبل إطلاق Google Bard، نشرت الشركة مقطع فيديو على X (المعروف باسم Twitter في ذلك الوقت) يهدف إلى تسليط الضوء على قدرات Google Bard، ولكن كانت هناك مشكلة كبيرة، فقد كانت الإجابة على السؤال الذي ظهر في الفيديو غير صحيحة، كما أشارت منشورات متعددة لاحقاً.

أثار هذا الخطأ غضبًا واسع النطاق، وجعل من الواضح جدًا أن Google كانت في عجلة من أمرها لبدء الأمور باستخدام برنامج الدردشة الآلي الجديد الخاص بها، بالطبع، كانت هناك بعض الأشياء الأخرى التي أخطأ فيها بارد، كما اكتشفنا لاحقًا.

إذا نظرنا إلى الوراء، يبدو من الواضح أن جوجل ربما كان من الأفضل لها الانتظار حتى إصدار جيميني، نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والأكثر تقدمًا الذي قدمته في ديسمبر – المزيد عن ذلك لاحقًا.

4-فشل Pixel 8 Pro: ميزات مفقودة في يوم الإطلاق ومستشعر درجة حرارة غير معتمد

بفضل كنز من التسريبات، عرفنا بالفعل ما يمكن توقعه من Pixel 8 وPixel 8 Pro في قسم الأجهزة والبرامج، ولكن مع وصول حدث Made by Google، علمنا أن بعض الميزات مفقودة من Pixel 8 Pro، قدمت Google بكل فخر ميزات مثل Zoom Enhance، وVideo Boost، ونموذج الذكاء الاصطناعي المدمج، والمزيد على المسرح، فقط لإخبار الناس أنهم ليسوا مستعدين بعد.

يحتوي Pixel 8 Pro أيضًا على مستشعر لدرجة الحرارة، على الرغم من أنه يمكنه قياس درجة حرارة الأسطح فقط في الوقت الحالي، وبعد ثلاثة أشهر من إطلاقه، لا تزال جوجل تسعى للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء للسماح باستخدام هذا المستشعر لقياس درجة حرارة الجسم، ومما يزيد الطين بلة، أنه يبدو أن قراءة درجة حرارة الجسم كانت إحدى الوظائف الرئيسية المتوخاة للمستشعر وفقًا للمستندات التسويقية المسربة، بشكل عام، يبدو مستشعر درجة الحرارة نفسه بمثابة فشل آخر لجوجل في عام 2023، كان من الممكن أن تكون وسيلة للتحايل مفيدة إلى حد ما خلال ذروة الوباء، ولكن الآن، أصبح استخدامها موضع شك تمامًا.

من الواضح أن إطلاق Pixel 8 Pro كان محبطًا لكثير من المعجبين، من المثير للدهشة أن Google قدمت ميزات لم تكن جاهزة بعد، وأنها لم تتمكن من الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء لميزة رئيسية.

5-فشل Google في توفير قطع غيار Pixel Watch يضر باستدامة الأجهزة الإلكترونية

في وقت تصبح فيه استدامة الأجهزة الإلكترونية وقابلية إصلاحها أكثر أهمية للمستهلكين، فشلت Google في توفير قطع غيار لساعاتها الذكية Pixel Watch، هذا يعني أن المستهلكين الذين كسروا شاشاتهم سيضطرون إما إلى شراء ساعة ذكية جديدة أو إصلاحها بأنفسهم، الأمر الذي قد يكون صعبًا ومكلفًا.

يُعد هذا الفشل بمثابة ضربة لسمعة Google كشركة تهتم باستدامة منتجاتها، كما أنه يضع Pixel Watch في وضع غير تنافسي مقارنة بساعات ذكية أخرى، مثل Samsung Galaxy Watch 6 و Apple Watch، والتي توفر قطع غيار للمستخدمين.

خاتمة:

في ختام هذا المقال، يمكن القول أن شركة جوجل واجهت بعض الإخفاقات في عام 2023، وقد تراوحت هذه الإخفاقات من مشاكل فنية إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية، ومع ذلك، فإن الشركة لديها فرصة لمعالجة بعض هذه الإخفاقات في العام المقبل، على سبيل المثال، يمكنها تحسين ميزاتها والخدمات القائمة وإطلاق منتجات جديدة مبتكرة، كما يمكنها العمل على تخفيف مخاوف المستخدمين بشأن الخصوصية، إذا نجحت جوجل في القيام بذلك، فمن المحتمل أن تظل واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا.