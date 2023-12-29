أقوى 5 برامج لصانعي العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي: عروض تقديمية احترافية في دقائق

هل تبحث عن طريقة لإنشاء عروض تقديمية رائعة تجذب انتباه جمهورك وتترك انطباعًا دائمًا؟ هل ترغب في الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية احترافية في دقائق؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيجب عليك استخدام برنامج AI Presentation Maker.

ميزات الذكاء الاصطناعي في برامج صانعي العروض التقديمية

يستخدم برنامج AI Presentation Maker الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية جذابة وتفاعلية تلقائيًا، ما عليك سوى إدخال موضوع العرض التقديمي وبعض المعلومات الأساسية، وسيتولى البرنامج الباقي.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام برنامج AI Presentation Maker لإنشاء عرض تقديمي حول منتج جديد، ما عليك سوى إدخال اسم المنتج ووصف موجز، وسيتولى البرنامج إنشاء عرض تقديمي يحتوي على صور جذابة ورسوم بيانية مفيدة ومعلومات أساسية عن المنتج.

باستخدام برنامج AI Presentation Maker، يمكنك إنشاء عروض تقديمية احترافية دون الحاجة إلى قضاء ساعات في التصميم والهيكلة، يمكنك التركيز على المحتوى الخاص بك، وسيتولى البرنامج الباقي.

Beautiful.ai هو أحد أشهر أدوات إنشاء عروض الذكاء الاصطناعي وأكثرها فائدة، يمكنه إنشاء عروض تقديمية احترافية في دقائق، بفضل ميزاته الذكية التي تتعلم من احتياجاتك.

لإنشاء عرض تقديمي باستخدام Beautiful.ai، ابدأ بكتابة مخطط تفصيلي، ثم، سيستخدم الذكاء الاصطناعي المنصة لإنشاء شرائح جميلة وغنية بالمعلومات تلقائيًا، يمكنك بعد ذلك تخصيص الشرائح حسب الحاجة.

إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة وسهلة لإنشاء عروض تقديمية احترافية، فإن Beautiful.ai هو خيار رائع.

أذهل جمهورك بعروض تقديمية احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي

1. Beautful.ai

Beautiful.ai هي أداة إنشاء عروض تقديمية قائمة على الذكاء الاصطناعي تجعل من السهل إنشاء عروض تقديمية مذهلة وذات مظهر احترافي، باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي الخاص به، يمكن لـ Beautiful.ai إنشاء عروض تقديمية جذابة ومتسقة ومتماسكة في دقائق، حتى أنه يأتي مزودًا بميزة السرد الصوتي المخصصة، مما يسمح لك بإضافة طبقة إضافية من التواصل والمشاركة إلى عرضك التقديمي.

2. Slidebean

Slidebean هي أداة إنشاء عروض تقديمية تعمل بالذكاء الاصطناعي على الويب تجعل العملية بسيطة وسهلة، فهي تفصل بين إنشاء المحتوى وتصميم الشرائح، مما يجعل من السهل على المستخدمين إنشاء عروض تقديمية احترافية في أي وقت من الأوقات، يوفر Slidebean مجموعة متنوعة من القوالب وعناصر التصميم والرسومات التي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات أي مستخدم.

3. Designs.ai

Designs.ai عبارة عن منصة تصميم مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهي مثالية لأي شخص يحتاج إلى إنشاء عروض تقديمية احترافية بسرعة وسهولة. يوفر صانع العروض التقديمية المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Designs.ai مجموعة واسعة من القوالب قابلة للتخصيص وعناصر التصميم والرسومات، مما يجعل من السهل إنشاء عروض تقديمية جذابة ومؤثرة.

4. Kroma.ai

Kroma.ai هي منصة تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع مجموعة متنوعة من أدوات التصميم، بما في ذلك صانع العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي، تساعد هذه الأداة المستخدمين في إنشاء عروض تقديمية احترافية ومثيرة للإعجاب بسرعة وسهولة.

تتميز Kroma.ai بميزات فريدة مثل القدرة على إنشاء عروض تقديمية بناءً على بياناتك، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصميمات جذابة تلقائيًا، وتحرير العروض التقديمية دون الحاجة إلى معرفة التصميم.

بفضل هذه الميزات، تعد Kroma.ai أداة مثالية للمبدعين من جميع المستويات من الخبرة، فهي مثالية للاستشاريين ورواد الأعمال المنفردين والمسوقين الذين يبحثون عن أداة لإنشاء عروض تقديمية قوية ومؤثرة.

أخيرًا وليس آخرًا، تعتبر Pitch أداة عرض تقديمي تعاونية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء العروض التقديمية وتقديمها دون بذل الكثير من الجهد، يحتوي على نظام تصميم ذكي يساعدك على إنشاء شرائح جميلة تتماشى مع علامتك التجارية وأسلوبك، يوفر Pitch أيضًا ميزات مثل التعاون المباشر والتعليقات والتحليلات التي تساعدك على العمل بشكل أفضل مع فريقك وجمهورك، أوصي به للفرق من جميع الأحجام التي تبحث عن أداة للتعامل مع احتياجات العرض التقديمي الخاصة بهم.

في ختام مقالنا، يمكننا القول أن برامج صانعي العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي هي أداة قوية يمكن أن تساعدك في إنشاء عروض تقديمية احترافية وفعالة في وقت قصير، من خلال استخدام هذه البرامج، يمكنك الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية جذابة وغنية بالمعلومات وسهلة الفهم.

فيما يلي بعض النصائح لاستخدام برامج صانعي العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي:

اختر البرنامج المناسب لاحتياجاتك، هناك العديد من البرامج المختلفة المتاحة، لذا من المهم اختيار البرنامج الذي يلبي احتياجاتك المحددة.

خذ بعض الوقت لتعلم ميزات البرنامج، تقدم معظم البرامج دروسًا تعليمية أو موارد أخرى لمساعدتك على البدء.

لا تخف من التجربة، لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة لاستخدام برامج صانعي العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي، جرب ميزات مختلفة لمعرفة ما يناسبك.

إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين عروضك التقديمية، فإن برامج صانعي العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي هي خيار رائع، مع القليل من الجهد، يمكنك إنشاء عروض تقديمية احترافية وفعالة تترك انطباعًا جيدًا على جمهورك.