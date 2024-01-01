أقوى كلمات سر قراند 5 سيارات وأسلحة جديدة 2024

تعتبر كلمات السر والشفرات في لعبة جاتا 5 الوسيلة المناسبة ليحصل اللاعب على مهارات عالية والكثير من السيارات والأسلحة التي تساعده في مطاردة الأعداء والهروب من الشرطة، وأداء جميع المهام في خريطة اللعبة، ولذلك إليكم أقوى كلمات السر في لعبة جاتا 5 للحصول على الكثير من الجوائز والمكافآت.

كلمات سر قراند 5

أسرار قراند 5

لتتمكن من تفعيل كلمات السر والحصول على السيارات والمهارات يجب أن تكون في مكان يسمح لك بذلك، فمثلاً لا يحب تفعيل كلمات سر إسقاط السيارات إذا كنت في مكان مغلق ولكن يجب أن تكون في مكان مفتوح على الخريطة، ومن أقوى كلمات سر قراند 5 سيارات ما يلي:

الحصول على دراجة R1, →, ←, →, R2, ←, →, □, →, L2, L1, L1. سيارة الجولف O, L1, ←, R1, L2, X, R1, L1, O, X. سيارة ليموزين →, L2, ←, ←, R1, L1, O, →. الدراجة النارية O, X, L1, O, O, L1, O, R1, R2, L2, L1, L1 سيارة رياضية سريعة R2, L1, O, →, L1, R1, →, ←, O, R2, طائرة هليكوبتر مسلحة O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Δ, O, Δ طائرة الاستعراض البهلوانية O, →, L1, L2, ←, R1, L1, L1, ←, ←, X, Δ

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كلمات سر جاتا 5 للحصول على أسلحة

للحصول على أسلحة ومهارات متطورة تساعدك للفوز على أعدائك والهروب منهم في اللعبة يمكن استخدام كلمات السر التالية: