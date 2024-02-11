هل تبحث عن طريقة سهلة لتحويل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى تنسيقات مختلفة على هاتف Android؟ لحسن الحظ، هناك العديد من التطبيقات الرائعة التي يمكنها مساعدتك في ذلك.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على أفضل 7 تطبيقات لتحويل الفيديو على أندرويد لعام 2024، تتضمن هذه التطبيقات ميزات متنوعة مثل:

دعم مجموعة واسعة من تنسيقات الفيديو.

سرعة تحويل عالية.

واجهة سهلة الاستخدام.

ميزات تحرير الفيديو الإضافية.

سواء كنت تريد تحويل مقاطع الفيديو لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو لضغطها لتوفير مساحة على هاتفك، ستجد تطبيقًا يلبي احتياجاتك في هذه القائمة.

5 فوائد لا غنى عنها لتطبيقات تحويل الفيديو:

التوافق مع الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة: تطبيقات تحويل الفيديو تضمن تشغيل مقاطع الفيديو على أي جهاز، سواء كان هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا أو جهاز كمبيوتر أو حتى تلفزيونًا ذكيًا. سهولة الاستخدام: تتميز تطبيقات تحويل الفيديو بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء. ميزات تحرير قوية: توفر بعض تطبيقات تحويل الفيديو ميزات تحرير قوية مثل قص الفيديو، ودمج مقاطع الفيديو، وإضافة ترجمة، وتعديل الإضاءة والصوت. تحويل دفعة: تسمح بعض تطبيقات تحويل الفيديو بتحويل العديد من ملفات الفيديو في وقت واحد، مما يوفر الوقت والجهد. إعدادات إخراج قابلة للتخصيص: تتيح لك تطبيقات تحويل الفيديو التحكم في جودة الفيديو، ومعدل الإطارات، وحجم الملف، وغيرها من الإعدادات.

أفضل 7 محولات فيديو لعام 2024: تحويل صيغ الفيديو بسهولة!

دعنا نستكشف مجموعة مختارة من أفضل تطبيقات تحويل الفيديو المتاحة لنظام Android في عام 2024.

1. وينكفيديو AI

WinkVideo AI هو محرر فيديو فعال ومتعدد الاستخدامات يوفر حلولاً شاملة لمجموعة واسعة من المستخدمين، يتميز التطبيق بقدرته على تحويل أي فيديو بدقة 4K أو HD إلى مختلف الصيغ الشائعة مثل MP4 (HEVC/H.264) و MKV و AVI و iPad و iPhone و Android وأكثر من 420 تنسيقًا آخر.

يعتمد WinkVideo AI على تقنية الذكاء الاصطناعي وتسريع وحدة معالجة الرسومات لتقديم مقاطع فيديو وصور عالية الجودة بسرعة فائقة.

يقدم البرنامج 3 أوضاع ذكاء اصطناعي لتحسين مقاطع الفيديو:

الترقية: تحسين جودة الصورة بشكل كبير، مع إمكانية زيادة الدقة إلى 4K.

تحسين جودة الصورة بشكل كبير، مع إمكانية زيادة الدقة إلى 4K. التثبيت: إزالة الاهتزاز من الفيديو لجعله أكثر وضوحًا.

إزالة الاهتزاز من الفيديو لجعله أكثر وضوحًا. استيفاء الإطارات: إكمال الإطارات المفقودة لجعل الفيديو أكثر سلاسة.

مميزات البرنامج:

تسريع GPU: تسريع عملية معالجة الفيديو باستخدام معالج الرسومات.

تسريع عملية معالجة الفيديو باستخدام معالج الرسومات. ضغط الحجم: تقليل حجم ملفات الفيديو بدقة 4K أو HD إلى النصف دون فقدان الجودة.

تقليل حجم ملفات الفيديو بدقة 4K أو HD إلى النصف دون فقدان الجودة. ملفات تعريف الجهاز: يدعم البرنامج مجموعة واسعة من أجهزة الفيديو.

يدعم البرنامج مجموعة واسعة من أجهزة الفيديو. مثالي للمهام الغامضة: يمكن استخدام البرنامج لتحسين مقاطع الفيديو القديمة أو التالفة.

يمكن استخدام البرنامج لتحسين مقاطع الفيديو القديمة أو التالفة. مجهز بوحدة للتحميل: يسمح البرنامج بتحميل مقاطع الفيديو من الإنترنت مباشرة.

عيوب البرنامج:

لا يحتوي على سرد نصي: لا يدعم البرنامج إضافة سرد نصي إلى الفيديو.

لا يدعم البرنامج إضافة سرد نصي إلى الفيديو. لا يمكنه نسخ مقاطع الفيديو على أقراص DVD: لا يمكن للبرنامج نسخ مقاطع الفيديو على أقراص DVD.

2. مصنع تنسيق الفيديو

Video Format Factory هو تطبيق مجاني لتحويل وتحرير الفيديو يتميز بدعمه لتنسيقات واسعة النطاق، مثل FLV، AVI، MP4، WAV، WMA، وغيرها، يوفر التطبيق العديد من الميزات مثل: تحويل الفيديو: تحويل مقاطع الفيديو إلى مختلف التنسيقات المدعومة.

تحويل مقاطع الفيديو إلى مختلف التنسيقات المدعومة. تحرير الفيديو: أدوات تحرير قوية مثل muxer، وcrop، وjoining، وsplitter، وDelogo.

أدوات تحرير قوية مثل muxer، وcrop، وjoining، وsplitter، وDelogo. الصوت: محول ونجار ومقسم وخلاط للصوت.

محول ونجار ومقسم وخلاط للصوت. الصور: تحويل ملفات الصور ودعم تنسيقات WebP وHEIC.

تحويل ملفات الصور ودعم تنسيقات WebP وHEIC. الاستخراج: استخرج الصوت من الأقراص المضغوطة والفيديو من أقراص Blu-ray. مميزات التطبيق: مجاني: التطبيق مجاني بالكامل ولا يتطلب أي اشتراكات أو رسوم.

التطبيق مجاني بالكامل ولا يتطلب أي اشتراكات أو رسوم. دعم واسع: يدعم التطبيق مجموعة واسعة من تنسيقات الفيديو والصوت والصور.

يدعم التطبيق مجموعة واسعة من تنسيقات الفيديو والصوت والصور. أدوات تحرير قوية: يوفر التطبيق أدوات تحرير قوية لمعالجة مقاطع الفيديو والصور.

يوفر التطبيق أدوات تحرير قوية لمعالجة مقاطع الفيديو والصور. سهل الاستخدام: يتميز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام تناسب جميع المستخدمين. عيوب التطبيق: الإعلانات: يعرض التطبيق بعض الإعلانات، لكنها ليست مزعجة للغاية. بشكل عام، يعد Video Format Factory خيارًا ممتازًا لتحويل وتحرير الفيديو مجانًا، يوفر التطبيق مجموعة واسعة من الميزات وأدوات تحرير قوية، مما يجعله مناسبًا للمستخدمين ذوي مختلف المستويات.

3. محول فيديو MP3 من شركة Springwalk, Inc.

MP3 Video Converter: أداة قوية لتحويل ملفات الفيديو والصوت على جهاز Android الخاص بك، استمتع بتحويل سريع وسهل مع إمكانية تحرير البيانات التعريفية (مثل العنوان والألبوم والفنان) ببساطة.

مميزات التطبيق:

تحويل الفيديو إلى تنسيقات صوتية مختلفة.

تغيير معدل البت لتقليل حجم الملف.

دعم التنسيقات الشائعة مثل MP3 و MP4 و FLV.

تحرير البيانات الوصفية (الألبوم، الفنان، العنوان، إلخ.)

مميزات إضافية:

خيارات متقدمة لتحويل الفيديو.

واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

معالجة سريعة ودقيقة.

عيوب التطبيق:

قد يشارك بيانات الموقع ومعرفات الجهاز وتفاصيل التطبيق مع أطراف ثالثة.

لا يوفر ميزات تحرير الفيديو.

4. اي تيوب جو

iTubeGo هو تطبيق متعدد الاستخدامات لتحويل الفيديوهات و تنزيلها على أجهزة Windows و Mac و Android، فهو يوفر ميزات قوية مثل:

تنزيل مقاطع الفيديو من YouTube: يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو الفردية، قوائم التشغيل، القنوات بأكملها بدقة تصل إلى 8K.

يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو الفردية، قوائم التشغيل، القنوات بأكملها بدقة تصل إلى 8K. سرعة تنزيل عالية: يدعم iTubeGo سرعة تنزيل تصل إلى 8 ميجابايت في الثانية، مما يوفر لك تنزيل الفيديوهات بسرعة كبيرة.

يدعم iTubeGo سرعة تنزيل تصل إلى 8 ميجابايت في الثانية، مما يوفر لك تنزيل الفيديوهات بسرعة كبيرة. تحويل الفيديوهات: يمكنك تحويل الفيديوهات بين أكثر من 20 تنسيقًا مختلفًا، بما في ذلك MP4 و MOV و AVI و MKV.

يمكنك تحويل الفيديوهات بين أكثر من 20 تنسيقًا مختلفًا، بما في ذلك MP4 و MOV و AVI و MKV. دعم العديد من المواقع: يعمل iTubeGo مع أكثر من 10000 موقع لمشاركة الفيديو، مثل YouTube و Instagram و Facebook.

يعمل iTubeGo مع أكثر من 10000 موقع لمشاركة الفيديو، مثل YouTube و Instagram و Facebook. ميزات أمان: يوفر iTubeGo ميزات لحماية خصوصية الفيديو الخاص بك، مثل قفل التطبيق بكلمة مرور.

مميزات iTubeGo:

سهل الاستخدام.

سريع وفعال.

يدعم العديد من الميزات.

متاح لأنظمة Windows و Mac و Android.

عيوب iTubeGo:

غير متاح لنظام iOS.

5. محول الفيديو بواسطة VidSoftLab

يُعد Video Converter من VidSoftLab أحد أفضل تطبيقات تحويل الفيديو لعام 2024، يتميز بواجهة سهلة الاستخدام تتيح لك اختيار تنسيق الفيديو والجودة المطلوبة بسهولة، كما يدعم التطبيق مجموعة واسعة من تنسيقات الفيديو الشائعة، بما في ذلك AVI، MP4، FLV، MPEG-1,2، MOV، WMV، MKV، VOB، 3GP، SWF، MP3، AAC، وغيرها.

مميزات Video Converter:

تحويل الفيديو بسرعة وسهولة.

دعم مجموعة واسعة من تنسيقات الفيديو.

تحسين جودة الصوت من الفيديو.

ضم ودمج مقاطع الفيديو.

تقليم وتحرير الفيديو.

العمل في الخلفية دون الحاجة إلى تدخل يدوي.

بمثابة الأساس للعديد من التطبيقات.

عيوب Video Converter:

يتطلب إذن الوصول إلى الموقع.

6. ضاغط تحويل الفيديو

يُعدّ Video Converter Compressor تطبيقًا مُبتكرًا يجمع بين البساطة والفعالية، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتحويل مقاطع الفيديو وتحريرها، بفضل قدراته القوية وسهولة استخدامه، يمكن أن يصبح بسهولة معيارًا في مجال تحويل الفيديو، يُتيح لك التطبيق تحويل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أي تنسيق ملف تريده، دون المساس بالجودة، وذلك دون أي تكلفة على الإطلاق.

مميزات التطبيق:

تحويل ملفات الفيديو إلى مختلف التنسيقات.

ضغط الفيديو لتقليل حجمه دون التأثير على جودته.

تحويل الفيديو إلى موسيقى (mp3).

التحكم في سرعة الفيديو، بما في ذلك إبطائه إلى x0.25.

نقاط القوة:

مجاني تمامًا دون أي قيود على الميزات.

يدعم عددًا كبيرًا من تنسيقات الفيديو.

سهل الاستخدام مع واجهة بسيطة وواضحة.

نقاط الضعف:

لا يدعم التطبيق جميع تنسيقات الفيديو، مما قد يسبب بعض التوافق مع المشغل المدمج.

7. صانع ومحرر فيديو Filmora AI