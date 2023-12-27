أفضل 5 أماكن سياحية في جدة للعوائل مجانا 2024

مدينة جدة هي واحدة من المدن السعودية المطلة على البحر الأحمر كما يمنحها مكانة سياحية رائعة، وتحتوي على عدد من الوجهات التي تناسب مختلف الأعمار مما يجعلها مثالية للسياحة العائلية، لذلك إذا كنت تخطط لزيارة بعض الوجهات المجانية في جدة تعرف معنا على أهم 5 منها في هذا المقال.

الأماكن السياحية في جدة للعائلات 2024

تعتبر مدينة جدة من أفضل المدن السياحية في السعودية لوجود الكورنيش وباب مكة والملاهي وعدد من المولات التجارية الشهيرة ومن أشهر معالمها السياحية ما يلي:

رد سي مول

يقع رد سي مول في الجزء الشمالي من مدينة جدة، ويعتبر مكان سياحي للعوائل حيث يحتوي على مدينة ملاهي والعديد من المطاعم والمتاجر.

متحف عبد الرؤوف خليل

يقع متحف عبد الرؤوف خليل داخل مدينة جدة، وهو بمثابة قرية مصغرة مصنوعة من الأخشاب تُعرف باسم مدينة الطيبات، وتعتبر من المعالم الثقافية الشهيرة في المدينة؛ حيث تعرض التراث السعودي بشكل عام ومدينة جدة بشكل خاص.

وادي القمر

إذا من محبي المشي والتخييم سيكون هذا المكان رائع بالنسبة لك، وهو عبارة عن مكان واسع ومناسب لسياحة العوائل؛ حيث يمكن المشي فيه لمسافات بعيدة أو التخييم ومراقبة السماء والنجوم ليلاً، فضلاً عن احتوائه على تشكلات صخرية متصدعة تعود إلى عصور قديمة يمكن استكشافها وقضاء وقت هادئ وسط عناصر الطبيعة بعيدًا عن صخب المدينة.

سوق الشاطئ

أحد الأسواق الشعبية التقليدية في المدينة، ويحتوي على المطاعم والأكشاك ومحلات بيع الهدايا التذكارية والأغراض الشخصية وديكورات المنازل، كما يمكن تجربة الطعام السعودي التقليدي في هذا المكان.

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قصر خزام

يعتبر قصر خزام المكان الذي أقام فيه الملك عبدالعزيز أول حكام المملكة العربية السعودية، ويقع في حي النزلة اليمانية، وهذا المكان مثالي لمحبي التاريخ والثقافة؛ حيث يضم بداخله متحف يحتوي على قطع أثرية يعود تاريخها إلى العصر الحجري، ويعد بنائه وتصميمه أعجوبة فنية وهو أول قصر بني من الحديد والأسمنت.