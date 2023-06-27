أفضل 3 برامج لتصوير الشاشة بجودة عالية 4k لأجهزة الكمبيوتر.. مجانية تماماً

برامج تصوير الشاشة لا يمكن الاستغناء عنها في زمننا الحالي، حيث أن هناك الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة سطح المكتب يقومون بتسجيل فيديو للشاشة ونشره فيما بعد على وسائل التواصل الاجتماعي، وربما تكون قد لاحظت أن جميع لاعبي ألعاب الفيديو يقومون بمونتاج فيديوهات من تجاربهم على ألعاب الفيديو مثل لعبة بابجي موبايل ولعبة فري فاير والألعاب الأخرى، وبعدها يتم مشاركة الفيديوهات مع الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك أو على منصة يوتيوب أو على فيسبوك وما إلى ذلك.

هناك العديد من الاستخدامات لبرامج تصوير الشاشة خاصة على أجهزة سطح المكتب، فعلى سبيل المثال يمكن أن يقوم المستخدم بتصوير فيديو يشرح فيه تطبيق ما أو كان المستخدم يقوم بتقديم دورة تدريبية أو تعليمية ويقوم بشرح الخطوات على شاشة جهاز الكمبيوتر أمام المتابعين بالصورة والصوت، لذلك برامج تصوير الشاشة لأجهزة الكمبيوتر لا يمكن الاستغناء عنها، بما أن هذه الميزة متوفرة على الهواتف الذكية بشكل تلقائي سواء الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد أو التي تعمل بنظام تشغيل الـ ios، وبسبب سهولة الشرح والاستخدام على أجهزة الكمبيوتر نجد أن جميع المستخدمين يحتاجون إلى برامج تصوير الشاشة على أجهزة سطح المكتب.

برامج تصوير الشاشة لأجهزة الكمبيوتر

إذا كان المستخدم يرغب في تصوير ما يقوم به على شاشة جهاز الكمبيوتر لديه سواء كان بهدف أداء الأعمال أو بهدف الترفيه مثل تسجيل تجربة اللعب على ألعاب الفيديو أو لأهداف أخرى فهو بحاجة إلى برامج تساعده على تصوير الشاشة بشكل واضح جداً من حيث الصوت والصورة، وهناك العديد من البرامج التي يمكن استخدامها ولكن سنتحدث عن البرامج الأفضل والتي لديها شعبية كبيرة ويتم استخدامها من قبل معظم المستخدمين.

1- HitPaw Screen Recorder

حسناً بكل بساطة هذا البرنامج يقوم باستخدامه عدد كبير جداً من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، نظراً لأنه يتمتع بالكثير من المميزات التي تجعله الأداة المفضلة لدى الجميع، حيث يساعدك البرنامج على تصوير كل ما تقوم به على شاشة جهاز الكمبيوتر لديك بمجرد الضغط على زر التسجيل، ومن أهم المميزات التي يحتوي عليها أنه سهل الاستخدام وغير معقد وفي الواقع لن تواجه أي مشكلة خلال استخدامه، كما يتيح لك تصوير الشاشة أثناء ممارسة ألعاب الفيديو وتسجيل تجربة اللعب وحفظها على ذاكرة التخزين لديك أو يمكنك مشاركتها مع جمهورك على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تيك توك أو قناتك على يوتيوب، كما يتيح لك التقاط سكرين شوت أثناء تصوير الفيديو بهدف توثيق اللحظات الرائعة التي تمر عليك أثناء اللعب أو أثناء التصوير، وفيما يخص جودة التصوير يتيح لك البرنامج تصوير فيديوهات تصل جودتها إلى 4K.

يمكنك أيضا تصوير الشاشة بحجم كامل أو يمكنك تحديد أجزاء فقط من الشاشة والبدء في تسجيل ما تقوم به في هذه الأجزاء من الشاشة، وفيما يخص تحرير الفيديوهات التي تقوم بتسجيلها فإن البرنامج يتيح لك أيضا إمكانية التعديل وإجراء التحسينات على الفيديوهات من خلال أدوات التحرير الرائعة التي يتيحها لك بشكل مجاني أيضا، والأهم من كل ذلك يتيح لك البرنامج أيضا إمكانية استخدام الكاميرا الأمامية في جهازك من أجل توثيق اللحظات وردود فعلك أثناء تصوير الشاشة، وكل هذه المميزات مجانية تماماً ولن إذا أردت مميزات أكثر وكنت ترغب في الوصول لأدوات التحرير الكثيرة الأخرى والعديد من الخيارات الأخرى فيمكنك الاشتراك في النسخة المدفوعة، ولكن إذا أردت كل المميزات التي ذكرناها بالأعلى فيمكنك تحميل النسخة المجانية من البرنامج والبدء في استخدامه على جهازك من أجل الحصول على فيديوهات عالية الجودة وأكثر وضوحاً، ومشاركتها مع جمهورك على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

2- EaseUS RecExperts

يأتي هذا البرنامج بالعديد من المميزات التي تجعله الأداة المثالية لتصوير الشاشة ويعمل على جميع أنظمة التشغيل سواء نظام تشغيل ويندوز أو ماك أو لينكس، وهناك الكثير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم يستخدمون البرنامج على أجهزتهم، والسبب وراء ذلك أنه يأتي بواجهة استخدام سهلة للغاية يمكن للجميع التعامل معه بكل بساطة ولا يحتاج لسابق خبرة من المستخدمين وهذا الأمر سيكون مفيداً بالنسبة للمبتدئين الذين يقومون بإنشاء قناة يوتيوب جديدة ويستخدمون التطبيق من أجل تصوير تجربة اللعب على ألعاب الفيديو المختلفة، حيث يتيح لك برنامج EaseUS تصوير شاشة جهازك بشكل كامل أو يمكنك تخصيص أجزاء من الشاشة والقيام بتصوير ما تقوم به على هذه الأجزاء من الشاشة، وما يميز البرنامج ويجعله فريداً من نوعه ومختلف عن البرامج الأخرى أنه لا يفرض أي قيود زمنية على طول الفيديوهات التي يتم تصويرها عبر البرنامج، حيث يمكنك التصويرة للمدة الزمنية التي ترغب فيها.

يساعدك برنامج EaseUS على تصوير الفيديوهات بجودة عالية جداً من حيث الصور والصورة، فهو يتيح لك تصوير فيديوهات للشاشة بجودة تصل إلى 4k، وفيما يخص جودة ووضوح الصوت في الفيديوهات فهذا البرنامج يتيح لك تسجيل أصوات الألعاب وجميع الأصوات الأخرى وفي الوقت نفسه يتيح لك تسجيل صوتك أيضا إذا كنت تقوم بشرح شيء ما أو كنت تقدم خدمة تعليمية وقمت بالتعليق أو استخدمت صوتك لشرح شيء ما ستجد أن صوتك واضح جداً عبر استخدام الميكروفون في جهازك بالطبع.

يحتوي البرنامج على العديد من أدوات وخيارات التحرير المختلفة والمتنوعة والتي يمكنك استخدامها لإجراء التعديلات على الفيديوهات الخاصة بك، بحيث تكون ملائمة لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو يمكنك حفظ الفيديوهات على ذاكرة التخزين في جهازك، وإذا كنت ترغب في الوصول للكثير من الخيارات المتعلقة بتحرير الفيديوهات أيضا والعديد من المزايا الأخرى فيمكنك الاشتراك في النسخة المدفوعة، ولكن إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالمميزات التي ذكرناها بالأعلى، فيمكنك تحميل البرنامج والاكتفاء بالنسخة المجانية فقط.

3- Video Solo Screen Recorder

حسناً إذا أردت البدء في تسجيل ما تقوم به على شاشة جهازك سواء كان جهاز كمبيوتر أو جهاز لاب توب بضغطة زر واحدة فقط وبعدها الحصول على فيديو عالي الجودة وبصوت واضح جداً فيمكنك الاعتماد بشكل كامل على هذا البرنامج الرائع، حيث أن هناك عدد كبير من المستخدمين اكتفوا باستخدام هذا البرنامج على أجهزتهم لعلم فيديوهات من الشاشة بشكل احترافي، حيث يأتي البرنامج بواجهة استخدام احترافية وبديهية يمكن استخدامها بكل سهولة ولن يواجه المستخدم أي صعوبة أو مشاكل في استخدامها، وتجعل البرنامج لا يحتاج إلى سابق خبرة من أجل التعامل معه حتى المبتدئين يمكنهم التعامل مع البرنامج بكل احترافية بسبب واجهة الاستخدام، والخيارات التي يمكن الوصول إليها بكل بساطة، كما ذكرنا بضغطة زر واحدة فقط يمكنك البدء في تسجيل الفيديوهات وحفظها على جهازك أو يمكنك مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي أو يمكنك إنشاء قناة على منصة يوتيوب والبدء في نشر الفيديوهات التي تقوم بتسجيلها عبر هذا البرنامج وستحصل على الكثير من التفاعل بلا شك.

يتميز البرنامج بأنه يتيح للمستخدمين تسجيل الشاشة وإيقاف التسجيل بشكل مؤقت إذا كان المستخدم مشغولاً بأمر ما فيمكنه إيقاف التسجيل حتى يعود مرة أخرى، وهذه الميزة رائعة ومريحة جداً، كما يمكنك تحديد وقت لبدء التسجيل بدون الحاجة إلى الضغط على زر التسجيل، بمعنى أنه يمكنك جدولة مواعيد البدء والإيقاف عبر هذا البرنامج سواء كنت قد انشغلت بأمر ما ونسيت إيقاف التسجيل فسيتم إيقاف التسجيل بشكل تلقائي عندما تقوم بجدولة وقت البدء والإيقاف بشكل يدوي، وهذا ما يميز البرنامج ويجعله مختلفاً عن البرامج الأخرى، يمكنك تسجيل ما تقوم به على شاشة جهازك بكل سهولة وبساطة وبكل سلاسة والأهم من كل ذلك ستحصل على تصوير جودته عالية وصوت واضح للغاية، سواء كنت تقوم بأداء الأعمال مثل تقديم الدورات التعليمية أو كنت تشرح لجمهورك شيء ما، أو كنت تلعب ألعاب الفيديو على جهازك وتقوم بتصوير تجربة اللعب.

من خلال برنامج Video Solo ستحصل على فيديوهات ذات جودة عالية تصل إلى 4k وبصوت واضح جداً سواء كان صوتك عبر استخدام الميكروفون أثناء تسجيل الفيديوهات أو أصوات الألعاب والفيديوهات الشروحات التي تقوم بها، ففي كل الأحوال ستحصل على فيديوهات احترافية يمكنك بعد ذلك مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو يمكنك إجراء بعض التعديلات عليها بحيث تكون ملائمة لنشرها على قناتك على منصة يوتيوب أو منصة تيك توك، ويعمل البرنامج على جميع أنظمة التشغيل سواء جهازك كان يعمل بنظام تشغيل ويندوز أو نظام ماك أو نظام لينكس، كما يتوفر من البرنامج نسخة مدفوعة يمكنك الاشتراك فيها بشكل شهري، ولكن إذا أردت فقط تسجيل الشاشة والحصول على فيديو عالية الجودة من حيث الصورة والصوت، فيمكنك تحميل البرنامج على جهازك والاكتفاء بالنسخة المجانية فقط.