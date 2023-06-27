أفضل 3 برامج لتسجيل الشاشة لهواتف الايفون.. مجانية وسهلة الاستخدام

ميزة تسجيل الشاشة تأتي مدمجة بالهواتف الحديثة سواء الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد أو التي تعمل بنظام تشغيل الـ IOS، وهذه الميزة رائعة للغاية ويمكن لجميع الناس استخدامها على هواتفهم المحمولة، حيث أن هناك بعض المستخدمين الذين لا يحبون تحميل تطبيق ما من جهة خارجية على هواتفهم المحمولة من أجل تسجيل الشاشة بما أن هذه الميزة متوفرة بالفعل في الهواتف، ولكن في بعض الأحيان يرغب المستخدمين في عمل تسجيل فيديو لشاشة الهاتف لمدة طويلة جداً مثل ساعة أو أكثر، وبجودة عالية بدون حدوث أي مشكلة سواء في الفيديو الذي يتم تسجيله أو في الهاتف نفسه ومشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وفي هذه الحالات يجب على المستخدم أن يقوم بتحميل تطبيق ما على هاتفه من أجل مساعدته على القيام بذلك.

ميزة تسجيل الشاشة تأتي مدمجة بشكل تلقائي في هواتف الآيفون ولكن بالنسبة لصناع المحتوى وكذلك المستخدمين الذين يقومون بلعب ألعاب الفيديو على هواتفهم المحمولة ويقومون بتسجيل تجربة اللعب على هواتفهم من خلال عمل تسجيل للشاشة ومشاركة الفيديو فيما بعد مع المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي فهم بحاجة إلى تطبيق أو برنامج ما يساعدهم على القيام بذلك.

إذا كان المستخدم ضمن الفئات التي ذكرناها بالأعلى سواء من صناع المحتوى أو من مجتمع اللاعبين، سيحتاج إلى إجراء بعد التعديلات وتحرير الفيديو نفسه بحيث يكون ملائم لمشاركته فيما بعد على منصات التواصل الاجتماعي، ولحسن الحظ هناك بعض البرامج المتوفرة بشكل مجاني لمستخدمي هواتف الآيفون، والتي يمكنهم من خلالها تسجيل الشاشة لأطول مدة مع إمكانية تحرير الفيديو نفسه عبر أدوات وخيارات التحرير التي توفرها البرامج.

1- TechSmith Capture

حسناً ربما يجب عليك الإسراع والقيام بتحميل هذا التطبيق الرائع المتوفر بشكل مجاني على متجر آب ستور، حيث يمكنك من خلال هذا التطبيق تصوير شاشة هاتفك المحمول بجودة عالية جداً مع مراعاة تسجيل الصوت بأعلى دقة ووضوح أيضا، كما أن التطبيق يتيح لمستخدميه إمكانية تسجيل الشاشة بدون أن يفرض أي قيود وما إلى ذلك، فعلى سبيل المثال يمكنك تصوير شاشة هاتفك بدون أي قيود زمنية مما يعني أنه يمكنك التسجيل لأطول مدة ترغب بها، وبجودة عالية جداً ويمكنك تحرير الفيديو أيضا على التطبيق بحيث يبدو أكثر احترافية عندما تقوم بمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي مع المتابعين، وإذا كنت تلعب ألعاب الفيديو على هاتفك وتقوم بمشاركة شاشة هاتفك أو تجربة اللعب على لعبة الفيديو مع المتابعين يمكنك الاستفادة من هذا التطبيق بشكل كبير.

بضغطة زر واحدة فقط يمكنك البدء في تصوير شاشة هاتفك من خلال تطبيق TechSmith Capture، حسب المدة التي ترغب بها وبعدها يمكنك إجراء بعض التعديلات على الفيديو نفسه وستظهر لك منصات التواصل الاجتماعي الشائعة والتي يمكنك مشاركة الفيديو عليها مثل فيسبوك وانستجرام وغير ذلك، والأهم من كل ذلك أن التطبيق يعمل بشكل مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين أي مصاريف أو رسوم، كما أنه يتمتع بواجهة استخدام سهلة للغاية ويمكن للجميع التعامل معه بكل بساطة.

2- Record It

هذا التطبيق يستخدمه الكثير من الأشخاص الذين يقومون بلعب ألعاب الفيديو ويقومون بتصوير تجربة اللعب على تلك الألعاب، وكذلك يعتبر مفيداً جداً بالنسبة لصناع المحتوى نظراً لما يحتويه من مميزات وأدوات كثيرة يمكنك الاستفادة منها، حيث يمكنك الاعتماد على هذا التطبيق بشكل كامل في تصوير شاشة هاتفك بالإضافة إلى تصوير ردود أفعالك من خلال الكاميرا الأمامية في هاتفك، حيث يتيح لك التطبيق العديد من الأدوات والخيارات الخاصة بتحرير الفيديو أيضا الذي تقوم بتسجيله، وكل ما عليك فقط الضغط على خيار التسجيل والبدء في اللعب بعدها أو تصوير ما تقوم به على شاشة هاتفك، وفيما يخص استخدام الكاميرا الأمامية في هاتفك فالتطبيق يتيح هذه الميزة بشكل مجاني ويمكن للأشخاص الذين يقومون بلعب ألعاب الفيديو تصوير تجربة اللعب وفي القوت نفسه تصوير ردود أفعالهم أثناء اللعب من خلال الكاميرا الأمامية في الهواتف المحمولة.

يعتبر برنامج Record It الوسيلة المفضلة للكثير من المستخدمين سواء لتسجيل الألعاب أو تصوير الشروحات التقنية التي يقومون بها على الهواتف المحمولة، أو يمكن استخدامه أيضا لتصوير الدروس والبرامج التعليمية وما إلى ذلك، ويحتوي البرنامج على العديد من الأدوات والخيارات التي ستحتاج لها أثناء التصوير وبعد الانتهاء من التصوير أيضا، فعلى سبيل المثال يحتوي البرنامج على أدوات التحرير مثل إضافة المقاطع الصوتية للفيديو نفسه سواء اختيار مقطع صوتي من الهاتف أو من جهة أخرى، حتى يكون الفيديو الذي قمت بتصويره احترافية وبعدها يمكنك إجراء بعض التعديلات والتلاعب في الفيديو مثل التحكم في سرعة تشغيل الفيديو أو إبطاء سرعة التشغيل في لقطات معينة من الفيديو، ويمكنك إزالة بعض اللقطات الغير مرغوب فيها أيضا من الفيديو.

بمجرد الانتهاء من إجراء التعديلات في الفيديو الخاص بك ستظهر لك وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعاً بحيث يمكنك مشاركة الفيديو عليها، سواء كان لديك قناة على يوتيوب أو على حسابك في منصة تيك توك، أو يمكنك ببساطة حفظ الفيديو فقط على هاتفك بجودة ودقة عالية، والأهم من كل ذلك أن كل هذه المميزات تتوفر بشكل مجاني على التطبيق ويأتي التطبيق نفسه بواجهة استخدام سهلة للغاية يمكن للجميع التعامل معه، كما أنه خفيف الوزن على الرغم من كل هذه المميزات التي يحتوي عليها، ويمكن تحميله بكل بساطة من متجر آب ستور.

3- Go Record

حسناً إذا كنت ترغب في تسجيل شاشة هاتفك وما تقوم به على هاتفك مثل شرح تطبيق ما للمتابعين أو تسجيل تجربة اللعب على لعبة فيديو ما او الدخول إلى الإعدادات أو العديد من الأمور الأخرى التي يمكنك القيام بها على هاتفك يمكنك استخدام هذا البرنامج الرائع، فمن خلال ضغطة زر واحدة فقط يمكنك البدء في تسجيل شاشة هاتفك، كما يمكنك الاستفادة من هذا البرنامج في الشروحات التطبيقية والدروس التعليمية على بعض التطبيقات الأخرى، ويستطيع التطبيق تسجيل الأصوات الخاصة بالتطبيقات الأخرى أيضا لذلك لا داعي للقلق من عدم الحصول على فيديو مثالي إذا كنت تشرح تجربة استخدام تطبيق ما، كما يمكنك من خلال التطبيق تصوير ردود أفعالك عبر الكاميرا الأمامية وهذه الميزة رائعة أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يلعبون ألعاب الفيديو ويقومون بتصوير تجربة اللعب ومشاركة التجارب مع المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، مثلما يقوم به الكثير من لاعبي لعبة ببجي موبايل الذين يقومون بمشاركة تجربة اللعب على هذه اللعبة مع المتابعين على منصة يوتيوب ومشاركة بعض المقاطع الترفيهية على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل منصة تيك توك.

ما يميز التطبيق أكثر أنه سهل الاستخدام ولا يحتاج لسابق خبرة من المستخدمين للتعامل معه، ويمكنك من خلال التطبيق أيضا تنظيم التسجيلات التي تقوم بها في مكتبة خاصة بك على التطبيق بحيث تكون أعمالك منظمة لكي تتمكن من ترتيب مقاطع الفيديو ومشاركتها فيما بعد، كما يحتوي التطبيق على العديد من إجراءات التحرير التي يمكنك الوصول إليها بشكل مجاني أيضا ولكي تستطيع تعديل الفيديو الذي تقوم بتسجيله عبر التطبيق، وفور الانتهاء من التسجيل يقوم التطبيق بعرض منصات التواصل الاجتماعي من ضمنها يوتيوب وتيك توك وفيسبوك وغير ذلك لمشاركة الفيديو عبرها، كما أن تطبيق Go Record يعتبر الأداة المثالية والمفضلة لدى الكثير من مستخدمي هواتف الآيفون في تصوير الشاشة وعمل فيديوهات احترافية ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، ويأتي التطبيق بوزن خفيف جداً ويمكن تحميله من متجر آب ستور بكل بساطة على هاتفك والبدء تصوير شاشة هاتفك المحمول.