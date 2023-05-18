أفضل 3 ألعاب لهواتف الأندرويد بدون انترنت “اوفلاين”

إذا كنت من محبي الألعاب وتقوم بتحميل العديد من الألعاب على هاتفك المحمول من أجل قضاء بعض الوقت المرح والمسلي، سواء كنت في الأماكن العامة أو كنت ترغب في اللعب مع أصدقائك أو أقاربك بالتأكيد يمكنك الحصول على أي لعبة وتحميلها من متجر التطبيقات على هاتفك المحمول بكل بساطة، ولكن أصبح هناك الكثير من الألعاب التي تعمل على الهواتف المحمولة الآن، ومعظم الألعاب تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت من أجل اللعب عليها، لذلك دائماً ما يبحث المستخدمين عن الألعاب التي لا تحتاج إلى الاتصال من الإنترنت.

يوجد الكثير من الألعاب على متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الأندرويد والتي لا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، ولكن سنتحدث عن الألعاب التي تعتبر الأكثر استخداماً في جميع أنحاء العالم، والألعاب المجانية التي لا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت من أجل اللعب عليها.

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1- Alto’s Odyssey‏

تعتبر هذه اللعبة واحدة من الألعاب المفضلة لدى الكثير من المستخدمين وفي الواقع هناك أكثر من 10 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم يلعبون Alto’s Odyssey‏ على هواتفهم المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد، وفكرة اللعبة تتمثل في التزلج على الرمال وخوض الكثير من المغامرات المثيرة من أجل الوصول لخط النهاية، حيث أن هناك الكثير من المستويات التي ستخوضها بداخل هذه اللعبة وستجد الكثير من العقبات التي ستواجهك قبل أن تصل إلى خط النهاية، وإذا كنت ترغب في اللعب لوحدك ومواجهة كل المخاطر بنفسك بدون أن يكون معك أحد آخر في اللعبة يمكنك ذلك عبر اللعب بشكل منفرد، وإذا كنت ترغب في المنافسة مع أصدقاء آخرين يمكنك ذلك أيضا، ولكن حينها يجب عليك الوصول لخط النهاية قبل الآخرين.

المغامرات التي تمنحك اللعبة تشبه كثيراً اكتشاف المعابد والأماكن الأثرية القديمة، حيث يمكنك مشاهدة كل ذلك عندما تقوم بالعبور بجانب كل تلك الأماكن، ولكي تصل إلى خط النهاية يتعين عليك عبور مسافات طويلة في التزلج على الرمال، وعلى كل حال تعتبر هذه اللعبة رائعة جداً بالنسبة للكثير من المستخدمين، كما أن اللعبة متوفرة بشكل مجاني على متجر جوجل بلاي ويمكنك تحميلها بكل بساطة على هاتفك المحمول، والبدء في خوض الكثير من المغامرات عبر التزلج على الرمال، وبدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

2- Subway Surfers‏

من منا لا يعرف لعبة سابوي التي تحظى بشهرة كبيرة جداً في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لجميع المستخدمين اللعب على هذه اللعبة بما أنها مناسبة مع جميع الفئات العمرية، وبالتالي إذا كنت كبيراً في السن أو في متوسط العمر أو كنت ترغب في تحميل لعبة على هاتف طفلك الصغير يمكنك تحميل لعبة سابوي من متجر التطبيقات على هاتفك جوجل بلاي، وللأشخاص الذين لا يعرفون لعبة سابوي فهي لعبة الملاحقة التي تدور بين الشرطي الذي يقوم بملاحقة الشخصية الرئيسية للعبة وهو جاك، بسبب أعمال الشغب التي كان يقوم بها في سكة القطارات، حيث تبدأ اللعبة عند اكتشاف الشرطي لجاك يقوم بالرسم على أحد القطارات وبعدها تبدأ مغامرة الركض والملاحقة خلف جاك.

ستقوم باللعب بشخصية جاك ويجب أن تقوم بالركض وتفادي العقبات التي تواجهك في الطريق، حتى لا يتعثر جاك ويتم القبض عليه من قبل الشرطي، وكلما تقدمت في اللعبة ازدادت سرعة اللعب وحينها تنتقل اللعبة من المستوى السهل إلى المستوى الصعب ثم الأصعب كلما تقدمت في اللعب، كما يجب عليك أن تحرص على جمع العملات النقدية وحصد المكافآت التي ستجدها في طريقك، حتى تتمكن من فتح الشخصيات الأخرى وهم أصدقاء جاك.

تعتبر لعبة سابوي من أفضل ألعاب الركض ومن أبرز ألعاب المغامرات، وتحظى اللعبة بشهرة كبيرة جداً في جميع أنحاء العالم، حيث أن اللعبة متوفرة لمستخدمي هواتف الأندرويد بشكل مجاني وبدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، كما أن اللعبة متوفرة لمستخدمي هواتف الايفون على متجر آب ستور، وأصبحت متوفرة أيضا على أجهزة الكمبيوتر ويمكنك تحميلها بكل سهولة من متجر جوجل بلاي إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد.

3- Smash Hit

تم تطوير هذه اللعبة الرائعة وطرحها أمام المستخدمين على متجر جوجل بلاي لأول مرة في عام 2014، وحتى وقتنا هذا لا تزال اللعبة المفضلة لدى الكثير من المستخدمين، حيث أن لعبة Smash Hit تعتبر لعبة التركيز والسرعة البديهية المفضلة لدى الأطفال، وفكرة اللعبة تتمثل في اللعب بكرة يجب عليك تحريكها يميناً ويساراً لتحطيم كل شيء يواجهك في طريقك، وتم تطوير اللعبة خلال الفترة الأخيرة وأصبحت مدمجة بالعديد من المقاطع الصوتية الرائعة، حيث يمكنك تشغيل الموسيقى التي ترغب بها والبدء في تحطيم كل شيء أمامك للوصول إلى خط النهاية، أو يمكنك إيقاف الموسيقى والاكتفاء بالمؤثرات الصوتية للتحطيم والقفز وما إلى ذلك والبدء خوض المغامرة للوصول إلى خط النهاية.

تحتاج اللعبة إلى تركيز شديد وسرعة بديهية لتحريك الكرة يميناً ويساراً ولكي تتمكن من القفز في الأماكن الصحيحة حتى لا تسقط وتخسر تجربة اللعب، كما يجب عليك العلم أنه كلما تقدمت في اللعب تزداد اللعبة صعوبة شيء فشيء، وبالتالي يجب عليك التركيز ومواجهة العقبات التي ستواجهك أثناء طريقك إلى خط النهاية لكي تنتقل إلى مستوى آخر، والرائع في اللعبة أنها تحتوي على الكثير من المستويات والعديد من الأنماط التي يمكنك اللعب عليها، وكل مستوى في اللعبة يحتوي على رسوم مختلفة ويحتوي على عقبات مختلفة أيضا، ولكن كل ما عليك فعله هو التركيز فقط والبدء في تحطيم جميع الأسطح الزجاجية التي تجدها أمامك.

هناك أكثر من 100 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم يقومون باللعب على لعبة Smash Hit، وتتميز اللعبة بأنه مجانية تماماً وتحتاج من المستخدمين دفع رسوم أو مصاريف، والأهم من كل ذلك أنه لا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، ويمكنك تحميلها من متجر جوجل بلاي بكل بساطة على هاتفك والبدء في اللعب عليها.