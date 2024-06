أفضل 18 موقع لتحميل ألعاب مجانية للكمبيوتر – 2024

توجد العديد من المواقع المميزة على الإنترنت، التي توفر تشكيلة واسعة من الألعاب المجانية المذهلة، بعض هذه المواقع ليست متخصصة في تقديم الألعاب المجانية فقط، بل يمكنك العثور على ألعاب منزلية بسيطة، أو ألعاب مستنسخة، أو ألعاب تجارية قديمة أصبحت الآن العاب مجانية، هناك مواقع أخرى تقدم مجموعة متنوعة من الألعاب التي يمكن لعبها مباشرة من المتصفح وألعاب أخرى قابلة للتحميل.

تحميل ألعاب مجانية للكمبيوتر

Kongregate: هو موقع يحتوي على مكتبة كبيرة من جميع أنواع الألعاب، بما في ذلك ألعاب الحركة وألعاب MMO وغيرها، بمجرد تسجيل الدخول، يمكنك اللعب لساعات.

المميزات:

مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألعاب المجانية على الإنترنت.

ساعات من اللعب بدون إعلانات.

فئات للعناوين الجديدة الرائعة والألعاب ذات التصنيف الأعلى.

العيوب:

ميزات الموقع المتقدمة متاحة فقط عبر إشتراك سنوي مدفوع.!

يعتقد الكثير منكم، أن Steam هو موقع لشراء ألعاب للكمبيوتر، ولكن هذا الموقع يوفر أيضًا مئات من الألعاب المجانية، قد يكون بعضها مجانيًا خلال فترة الوصول المبكر أثناء عملية التطوير، أما باقي الألعاب عبارة عن عناوين تم إصدارها بشكل كامل توفر خيارات لإجراء عمليات شراء صغيرة ضمن اللعبة، ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من ألعاب الكمبيوتر المجانية المتوفرة على Steam لا تتطلب أي دفع مقابل الوصول إلى الوظائف الكاملة وأسلوب اللعب.

المميزات:

تتوافق كل الألعاب مع وحدات التحكم القياسية (التجارية) .

. يتمتع بمجتمع كبير جدا ونشط من المستخدمين.

العيوب:

لا يمكنه التقاط صور أو فيديوهات من اللعبة. خدمة العملاء والدعم الفني يتلقى تقييمات مختلطة منها الايجابية ومنها السلبية.

موقع: Caiman.us هو موقع يقدم خدماته بشكل مجاني كليًا، حيث لا يوجد به أي نسخ تجريبية، يضم الموقع أكثر من 5000 لعبة مجانية.

المميزات:

يتضمن روابط توجهك إلى مواقع ألعاب أخرى.

يحتوي على كتالوج منظم ومرتب بعناية.

العيوب:

يفتقر إلى التحديثات الأخيرة.

المنتديات تعاني من قلة النشاط.

Home of the Underdogs: هو موقع يوفر ألعاب مجانية رائعة، يعتبر كنز حقيقي للعديد من الألعاب الكلاسيكية التي لم تعد متاحة في السوق، حيث يشمل أكثر من 5000 لعبة في مكتبته، ويتم تحديث الموقع بانتظام كل ثلاثة أشهر، Home of the Underdogs شهد العديد من التحديثات وإعادة التصميم بدعم من المعجبين، مما أسفر عن وجود عدة نسخ مختلفة لبعض الألعاب المتاحة في الإصدار الأصلي.

ملحوظة: موقع: Home of the Underdogs لا يقدم ميزة تحميل الألعاب مباشرة، يوفر معلومات تفصيلية عن آلاف الألعاب ويتضمن خاصية البحث لمساعدتك على العثور على مواقع يمكن من خلالها الحصول على ألعاب مجانية بكل سهولة.

المميزات:

يقدم معلومات فنية شاملة عن برامج المحاكاة.

مصدر رائع للتعرف على ألعاب الكمبيوتر التي لم تحظى بالتقدير الكافي.

العيوب:

بعض الروابط للألعاب القديمة قد لا تعمل.

واجهة وتصميم قديم.

يعد Acid-Play أحد مواقع الألعاب المجانية الأكثر موثوقية، يوفر أكثر من 1000 عملية تنزيل، تتم مراجعة جميع الألعاب المدرجة على موقع AcidPlay.com ومنحها تصنيفًا بنسبة مئوية، تعد المراجعات والتقييمات دليلاً رائعًا لتحديد جودة اللعبة.

موقع: Acid-Play من بين المواقع الأكثر ثقة لتحميل الألعاب، يحتوي على أكثر من 1000 لعبة للتحميل، كل لعبة موجودة على موقع AcidPlay.com تخضع لمراجعة دقيقة ويتم تقييمها بنسبة مئوية، هذه المراجعات والتقييمات تقدم معلومات دقيقة لتقدير جودة كل لعبة مجانية.

المميزات:

المعجبون يعملون على إعادة إحياء الألعاب الكلاسيكية.

ميزة البحث دقيقة وموثوقة.

العيوب:

تصنيف ضعيف حسب توع اللعبة.

بعض روابط التحميل لا تعمل.

Reloaded: هو موقع مجاني موجه لألعاب الكمبيوتر، يركز على إحياء الألعاب الكلاسيكية والقديمة، بالإضافة إلى تقديم ألعاب مجانية صنعها المجتمع، يتميز بتصميمه وسهولة التنقل فيه، مع توفير لقطات الشاشة والوصف لكل لعبة ضمن دليله.

يقدم الموقع أيضًا معلومات وروابط للعديد من البيع بالتجزئة القديمة التي تم التخلي عنها من قبل أصحاب حقوق الطبع والنشر الأصليين.

المميزات:

تحتوي على ألعاب مجانية لن تجدها في أي مكان آخر.

مراجعات تفصيلية للعناوين المستقلة.

العيوب:

مليء بالإعلانات.

بعض روابط التحميل لا تعمل.

موقع: MMOGames.com يُعتبر واجهة مثالية لعشاق الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، يقدم الموقع مجموعة من ألعاب مجانية (MMO) بمواصفات كاملة، إلى جانب نسخ تجريبية مفتوحة لألعاب تحت التطوير، بالإضافة إلى ذلك، يضم الموقع قسم أخبار لتبقى على إطلاع بآخر التطورات في عالم MMO.

المميزات:

يحافظ قسم الأخبار على إطلاع المستخدمين بآخر أخبار الألعاب.

يقدم فرصة لتجربة النسخ التجريبية من ألعاب MMO القادمة.

العيوب:

حجم التنزيلات قد يكون كبيراً.

يعد هذا الموقع من الخيارات الممتازة لأنه يقدم مكتبة واسعة من الألعاب المجانية، مما يجعل زيارته بانتظام أمراً ضرورياً، خاصة لمن يبحثون عن أحدث الألعاب، يتميز الموقع بسهولة الاستخدام، ويأتي بواجهة مستخدم نظيفة وخالية من الإعلانات المزعجة، قد يجد المستخدمون الجدد أن الموقع يبدو معقداً بعض الشيء، أنصحك يا صديقي بزيارة الموقع وتجربة التحميل لترى بنفسك ما إذا كان يلبي توقعاتك.

المميزات:

يسمح لك بتشغيل مجموعة واسعة من الألعاب.

تتوفر الكثير من الألعاب الرائدة مجاناً لفترات محدودة.

يوفر إمكانية الدردشة مع لاعبين آخرين، بث الألعاب مباشرةً على المنصة، والتفاعل مع المتابعين.

دعم التخزين السحابي للألعاب وبيانات التقدم.

سرعات تحميل عالية للألعاب مع تثبيت التحديثات أوتوماتيكياً في الخلفية.

العيوب:

التحديثات المتكررة قد تكون مرهقة.

الدعم الفني قد يتأخر في الرد على استفسارات اللاعبين.

من أفضل المواقع للحصول على ألعاب للكمبيوتر بشكل مجانى، الموقع يوفر لك قوائم ألعاب ومراجعات، الرائع فى هذا الموقع يا أصدقاء أنه يوفر لك وصف كامل عن اللعبة مع إرفاق بعض الصور من داخل اللعبة لإلقاء نظرة مسبقة على الألعاب، لمساعدتك على تكوين فكرة واضحة عن اللعبة قبل البدء في عملية التحميل والتثبيت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

المميزات:

يسهل عليك الموقع العثور على الفئة المفضلة لديك من الألعاب، مع توفير وصف مفصل لكل لعبة.

يقدم مجموعة واسعة من الألعاب المجانية للاختيار بينها.

العيوب:

تحميل الألعاب بطيء للغاية.

الإعلانات المنتشرة عبر الموقع قد تعيق تجربة التصفح للمستخدم.

موقع: Mega Games يعتبر خيار ممتاز للباحثين عن مصدر موثوق لتحميل ألعاب مجانية للكمبيوتر، فهو يتيح إمكانية البحث والتحميل السريع والمباشر للألعاب على الكمبيوتر الشخصي، ويقدم الموقع أيضا مكتبة ضخمة من ألعاب HD وثلاثية الأبعاد للتحميل مجاناً، وكذلك ألعاب بلايستيشن، مع سهولة التنقل داخل الموقع بفضل التقسيم الواضح للأقسام وشريط البحث السريع المتاح في الجزء العلوي من الصفحة، مما يجعل من السهل على الزوار العثور على ألعابهم المفضلة.

المميزات:

يتيح لك تنزيل الألعاب مباشرةً من الموقع دون الحاجة إلى تثبيت أدوات جانبية لعمليات التحميل.

العيوب:

توجد تقارير عن وجود برمجيات خبيثة وفيروسات في بعض الألعاب. ⛔⚠️ كثرة الإعلانات التي قد تؤثر على تجربة المستخدم.

FreePCGamers: منصة مثالية لعشاق الألعاب، يغطي الموقع تنوع كبير في أنواع الألعاب لضمان ملائمتها لجميع الأذواق. يمكن للزوار اكتشاف كل شيء بدءًا من ألعاب الحركة، المغامرات، والألعاب الغير رسمية، إلى ألعاب خاصة بالبنات، ألعاب إطلاق النار بمنظور الشخص الأول، ألعاب السباق، ألعاب لعب الأدوار، الألعاب الرياضية، وألعاب الاستراتيجية، وغيرها.

الموقع يوفر معلومات شاملة عن كل لعبة، مثل وصف دقيق ومجموعة من الصور، مما يسهل عليك اتخاذ قرار حول ما إذا كانت اللعبة مناسبة لك أم لا قبل البدء بعملية التحميل والتثبيت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

المميزات:

يغطي مجموعة واسعة من الألعاب.

يوفر لك الموقع ألعاب مجانية للمتصفح ولعبها عبر الإنترنت دون الحاجة للتحميل.

يحتوي ألعاب مصممة خصيصاً للأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية.

يحتوي على عدد كبير من الألعاب المتطورة ثلاثية الأبعاد.

العيوب:

كثرة الإعلانات.

عدم وجود قسم لتقييم الألعاب.

الموقع يأتي بتصميم جذاب وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، ما يجعل تصفحه سهل للجميع دون أي تعقيدات، يتميز بتنظيمه العالي من خلال تقسيمات واضحة في الجزء العلوي من الصفحة، حيث تمكنك هذه الأقسام من استكشاف واختيار من بين مختلف فئات الألعاب الشهيرة كألعاب الحركة، الاستراتيجية، الألغاز، المغامرات وغيرها، الموقع يضم أيضاً مجموعة ألعاب مجانية للكمبيوتر، ويوفر طريقة تحميل بسيطة ومباشرة، فبمجرد النقر على زر “DOWNLOAD” الموجود أسفل كل لعبة، يمكنك بدء التحميل على الفور، مما يسهل عليك الحصول على الألعاب التي ترغب بها بسرعة وكفاءة.

المميزات:

يتميز بواجهة سهلة الاستخدام توجهك مباشرة إلى الألعاب الأكثر شعبية وتحميلاً في العام.

يضم تشكيلة واسعة من الألعاب التي يتم تحديثها بإستمرار.

العديد من الألعاب المجانية.

مضمون ✅ الصفحة الرئيسية للموقع خالية تماماً من الإعلانات. 😍

العيوب:

عدم وجود تقسيم واضح للألعاب حسب الفئات أو نوع الألعاب.

يجب عليك إنشاء حساب في الموقع. (إنشاء الحساب سهل للغاية) 😉

😉 لا يوجد تقييمات للألعاب.

موقع: Gametop يقدم مجموعة واسعة من الألعاب المجانية، مشمولةً بأحدث الإصدارات إلى جانب الألعاب الأكثر تحميلاً وشهرة بين اللاعبين، يتميز الموقع بتقديمه لأقسام متعددة تسهل على المستخدم العثور على ما يبحث عنه، ومن بينها قسم “Top 100 Free Games” الذي يعرض أفضل 100 لعبة مجانية، والذي يُحدث بانتظام ليضم أحدث وأروع ألعاب مجانية للكمبيوتر، يُنصح بزيارة هذا القسم للحصول على أفضل الألعاب الجديدة والمجانية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الموقع تنوعاً في الألعاب يلبي كافة الأذواق، من ألعاب السباق والألعاب المخصصة للبنات، إلى ألعاب الحرب والقتال والكثير غيرها.

المميزات:

يحتوي على آلاف الألعاب المجانية المتاحة للتحميل على الكمبيوتر، مما يوفر مكتبة ضخمة من الخيارات.

التصفح واكتشاف الألعاب بمختلف أنواعها على الموقع بكل بسهولة.

يظهر تصنيف خاص بأكثر 100 لعبة شهرة على الموقع، مما يسهل على الزوار اختيار الألعاب المناسبة.

الموقع آمن للاستخدام، مع توفير بيئة تحميل خالية من البرمجيات الخبيثة. ✅

تجديد وتحديث قائمة الألعاب بانتظام، ما يضمن الحصول على أحدث الألعاب بشكل مستمر (يوميا). 🔥

العيوب:

عدم توفر تقييم من اللاعبين الآخرين للألعاب.

وجود إعلانات على الصفحة الرئيسية للموقع، ما قد يؤثر على تجربة المستخدم. 😢

موقع Pogo مختلف تماما عن باقي المواقع، لعشاق الألعاب الذين يفضلون اللعب أون لاين دون الحاجة إلى تحميل الألعاب على أجهزتهم، يتميز الموقع بتوفيره مجموعة واسعة ومتنوعة من الألعاب التي تلائم جميع الأذواق والفئات العمرية، مما يجعله الخيار المثالي لمن يرغبون في التمتع بتجربة لعب سريعة ومباشرة، بزيارة الموقع وتصفح الأقسام المتنوعة، يمكن اختيار اللعبة المفضلة وبدء اللعب فوراً عبر المتصفح دون أي تأخير أو تعقيدات، بشرط! أن يكون لديك اتصال إنترنت سريع لتجنب أي انقطاعات أو تأخير في اللعب.

المميزات:

يتمتع بتصميم واجهة سهلة الاستخدام وجذابة.

يضم مجتمع نشط من اللاعبين، مما يعزز تجربة اللعب والتفاعل.

يقدم تشكيلة واسعة من الألعاب الرائعة والخفيفة، مناسبة لجميع أنواع الأجهزة.

سهولة البحث عن الألعاب.

موقع قليل الإعلانات.

العيوب:

يجب عليك إنشاء حساب على الموقع.

هل أنت من محبى تحميل الألعاب القديمة مثلي يا صديقي؟ موقع Best Old Games يقدم مجموعة غنية من الألعاب القديمة التي تعمل بسلاسة على أجهزة الكمبيوتر المتوسطة، حتى لو كان جهازك يمتلك رامات 2 جيجا فقط، يوفر الموقع تجربة سلسة للمستخدمين من خلال توفير تقسيمات واضحة للأقسام، مما يجعل الوصول إلى الألعاب المفضلة سهل جدا، علاوة على ذلك، يتميز الموقع بسهولة التحميل.

المميزات:

الموقع آمن جدا ويحظى بثقة عدد كبير من اللاعبين. ✅

التنقل بين الألعاب سهل داخل الموقع للعثور على الفئة المفضلة من الألعاب بفضل تصنيفاته المنظمة.

يتم تحديث محتوى الألعاب باستمرار، مع وجود منتدى لللاعبين يسهل التفاعل وتبادل الخبرات والنصائح.

يوفر الموقع تفاصيل دقيقة ومعلومات شاملة حول كل لعبة.

العيوب:

يجب عليك يا صديقي إنشاء حساب قبل أن تتمكن من بدء عملية التحميل. 😢

موقع Itch.io العملاق، هو موقع يعتمد على التبرعات لتوفير ألعاب مجانية، يقوم بتشجيع المبدعين ودعم المطورين من خلال نظام التبرعات، مما يسمح بتوفير العديد من الألعاب مجانًا، بينما يحتوي الموقع على العديد من الألعاب الممتازة والمبتكرة، أنصحكم بالتصفح الدقيق للموقع لفرز الألعاب الجيدة.

المميزات:

بعض الألعاب المدفوعة تقدم فتراة تجريبية مجانية، مما يتيح للمستخدمين تجربة اللعبة قبل الشراء.

أيقونة البحث وقائمة الخيارات تساعد في الوصول إلى ما تبحث عنه بكل سهولة.

تقدم المنصة ميزات ومكافآت متنوعة للمستخدمين الذين يقضون وقت طويل على الموقع.

العيوب:

أسعار الألعاب المدفوعة قد تكون أعلى مقارنة بمنصات أخرى.

(تحذير) ⚠️ قد يواجه المستخدمون صعوبة في استرداد الأموال في حالة أسترجاع اللعبة، (مخاطرة في عمليات الشراء). !! 😯

موقع: Ocean of Games يعتبر مصدر موثوق للحصول على أحدث الألعاب، مما يجعل هذا الموقع الرائع خيار ممتاز لمحبي الألعاب الذين يسعون دائماً لتجربة أحدث الإصدارات، الموقع يوفر معلومات مفصلة وصور عن كل لعبة، مما يسمح لك بالاطلاع على كل إمكانيات اللعبة قبل عملية التحميل والتثبيت، التحميل من الموقع مباشر وسهل، حيث يتم توفير رابط التحميل في أسفل صفحة كل لعبة، مما يضمن بدء التحميل الفوري بمجرد النقر عليه.

المميزات:

يتوفر منتدى خاص يسمح بالتواصل بين اللاعبين وتبادل الآراء والاستفسارات حول الألعاب.

، مما يوفر تنوع يلبي احتياجات وأذواق جميع اللاعبين. 😍 التحميل سريع جدا. ✅

العيوب:

بعض الألعاب قديمة ولم يتم تحديثها.

موقع: Humble Bundle يقدم فكرة خطيرة وفريدة في عالم ألعاب الفيديو، حيث يختلف عن المواقع الأخرى بتركيزه على توفير الألعاب غير المجانية مع عروض خاصة تقدم خصومات كبيرة تصل إلى 80% على الألعاب المدفوعة، 😍✅ هذه الصفقات الرائعة تجعل الألعاب المدفوعة في متناول اليد بأسعار معقولة جداً، بالإضافة إلى ذلك، يعرض الموقع خاصية “Pay what you want” التي تمكن المستخدمين من دفع المبلغ الذي يرونه مناسباً للحصول على اللعبة، مما يوفر فرصة ممتازة لتجربة الألعاب بأسعار تنافسية، يُنصح بشدة بزيارة Humble Bundle ومتابعة العروض المستمرة التي يقدمها، خاصةً لمحبي الألعاب الذين يبحثون عن صفقات مغرية للحصول على ألعاب جديدة لتجربتها.

المميزات:

يقوم الموقع بتحديث مكتبته بشكل دوري بالعديد من الألعاب المجانية، مما يوفر مجموعة متجددة وغنية للمستخدمين.

يقدم خيارات يمكنك من خلالها شراء الألعاب بأسعار تنافسية للغاية.

العيوب:

قد يواجه بعض المستخدمين صعوبة في الوصول إلى الحسابات الخاصة بهم، بسبب الضغط الكبير على الموقع.

قبل تحميل أي لعبة، قد يُطلب منك الحصول على كود مخصص، وهو ما قد يعتبره بعض المستخدمين إجراء إضافي صعب قد يصعب عملية الحصول على الألعاب.

الأسئلة الشائعة (FAQ):

هل الألعاب المتوفرة على هذه المواقع خالية من الفيروسات؟

نعم ، المواقع المذكورة في المقال تعتبر موثوقة وتقدم ألعابًا خالية من الفيروسات بإستثناء موقع وحيد تم ذكره في هذه المقالة وقد قمت بكتابة تحذير في العيوب الخاصة به، يعني غير متأكد أنه آمن بنسبة 100% (أشك به)، 😢 ومع ذلك، يُنصح دائمًا بتوخي الحذر واستخدام برنامج مكافحة فيروسات موثوق به عند تحميل أي ملفات من الإنترنت.

هل يمكنني العثور على ألعاب AAA مجانًا على هذه المواقع؟

بينما تقدم بعض المواقع مثل Steam ألعاب مجانية AAA خلال فترات ترويجية معينة، فإن معظم الألعاب المجانية المتوفرة تكون من الفئات المستقلة أو الكلاسيكية القديمة، لكن يمكنك أيضًا العثور على بعض العروض الرائعة لألعاب AAA على مواقع مثل Origin On The House.

هل أحتاج إلى حسابات خاصة لتحميل الألعاب من هذه المواقع؟

نعم ، بعض المواقع مثل Steam و Origin تتطلب منك إنشاء حساب لتتمكن من تحميل الألعاب، هذا يساعد في تتبع التنزيلات وتقديم تجربة مستخدم أفضل.

كيف يمكنني ضمان أن الألعاب المجانية لن تضر بجهاز الكمبيوتر الخاص بي؟