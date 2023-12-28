في عالم تصفح الإنترنت المليء بالمخاطر، من المهم توخي الحذر من الإضافات التي تقوم بتنزيلها، ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الإضافات التي يمكن أن تجعل تصفح الإنترنت الخاص بك أكثر أمانًا وإنتاجية.

أفضل 12 ملحق Chrome لعام 2023: الإنتاجية والألعاب والتسوق والذكاء الاصطناعي

شاركت Google قائمة تضم 12 ملحقًا مفضلاً لها على متجر Chrome الإلكتروني، بدءًا من الإنتاجية والألعاب وحتى التسوق والذكاء الاصطناعي، إذا كنت تتطلع إلى تحسين متصفحك ببعض الإضافات المفيدة، فهذه القائمة هي مكان رائع للبدء.

تتضمن قائمة Google المفضلة الإضافات التالية:

Speechify – يقرأ بصوت عالٍ أي مستند Google أو PDF أو صفحة ويب أو كتاب يحتوي على نص إلى كلام (TTS)، أصوات طبيعية بأكثر من 30 لغة و130 صوتًا.

– يقرأ بصوت عالٍ أي مستند Google أو PDF أو صفحة ويب أو كتاب يحتوي على نص إلى كلام (TTS)، أصوات طبيعية بأكثر من 30 لغة و130 صوتًا. QuillBot – ارفع مستوى كتابتك باستخدام أدوات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من QuillBot: المدقق النحوي، وإعادة الصياغة، وكاتب الذكاء الاصطناعي، والملخص، والمزيد!

– ارفع مستوى كتابتك باستخدام أدوات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من QuillBot: المدقق النحوي، وإعادة الصياغة، وكاتب الذكاء الاصطناعي، والملخص، والمزيد! Sider – الشريط الجانبي لـ ChatGPT: عزز سير العمل باستخدام ChatGPT وClaude وBard للبحث المتقدم والقراءة والكتابة.

– الشريط الجانبي لـ ChatGPT: عزز سير العمل باستخدام ChatGPT وClaude وBard للبحث المتقدم والقراءة والكتابة. Teal – Teal هي منصة شاملة للنمو الوظيفي، حيث يمكنك إنشاء إصدارات متعددة من سيرتك الذاتية وإدارتها، وتتبع بحثك عن وظيفة بالكامل، وتبسيط الطلبات وتنظيمها، مما يساعدك في الحصول على وظيفة تثير اهتمامك بشكل أسرع.

هي منصة شاملة للنمو الوظيفي، حيث يمكنك إنشاء إصدارات متعددة من سيرتك الذاتية وإدارتها، وتتبع بحثك عن وظيفة بالكامل، وتبسيط الطلبات وتنظيمها، مما يساعدك في الحصول على وظيفة تثير اهتمامك بشكل أسرع. BTRoblox – BTRoblox ، أو Better Roblox، هو امتداد يهدف إلى تحسين موقع Roblox على الويب عن طريق تعديل المظهر والإضافة إلى وظائف موقع الويب الأساسية عن طريق إضافة عدد كبير من الميزات الجديدة.

، أو Better Roblox، هو امتداد يهدف إلى تحسين موقع Roblox على الويب عن طريق تعديل المظهر والإضافة إلى وظائف موقع الويب الأساسية عن طريق إضافة عدد كبير من الميزات الجديدة. ترجمة DeepL – مع ملحق DeepL لمتصفح Chrome، يمكنك الاستمتاع بجودة ترجمة DeepL التي لا تقبل المنافسة دون مغادرة متصفحك على الإطلاق.

– مع ملحق DeepL لمتصفح Chrome، يمكنك الاستمتاع بجودة ترجمة DeepL التي لا تقبل المنافسة دون مغادرة متصفحك على الإطلاق. Boxel 3D – Boxel 3D هو الإصدار الثالث من لعبة القفز على الصناديق المفضلة لديك والتي قام بتطويرها مطورو Boxel Rebound.

هو الإصدار الثالث من لعبة القفز على الصناديق المفضلة لديك والتي قام بتطويرها مطورو Boxel Rebound. Transkriptor – تحويل الصوت إلى نص، قم بتسجيل اجتماعاتك والمحادثات الأخرى ونسخها تلقائيًا باستخدام Transkriptor.

– تحويل الصوت إلى نص، قم بتسجيل اجتماعاتك والمحادثات الأخرى ونسخها تلقائيًا باستخدام Transkriptor. Coupert – مع Coupert، أفضل مكتشف قسيمة تلقائي وامتداد استرداد النقود، يمكنك دائمًا العثور على أفضل الرموز الترويجية عبر الإنترنت وتطبيق أفضل رمز تلقائيًا على عملية الشراء الخاصة بك عند الخروج.

– مع Coupert، أفضل مكتشف قسيمة تلقائي وامتداد استرداد النقود، يمكنك دائمًا العثور على أفضل الرموز الترويجية عبر الإنترنت وتطبيق أفضل رمز تلقائيًا على عملية الشراء الخاصة بك عند الخروج. الكاتب – يقوم ملحق Scribe Chrome بتحويل أي عملية إلى دليل خطوة بخطوة، مكتمل بالنص والروابط ولقطات الشاشة المشروحة.

– يقوم ملحق Scribe Chrome بتحويل أي عملية إلى دليل خطوة بخطوة، مكتمل بالنص والروابط ولقطات الشاشة المشروحة. المعادل لمتصفح Chrome – يتيح لك معادل الصوت ضبط التوازن بين مكونات التردد باستخدام معادل صوت ذي 10 نطاقات والعديد من إعدادات الصوت المختلفة والتحكم الممتاز في جودة الصوت.

– يتيح لك معادل الصوت ضبط التوازن بين مكونات التردد باستخدام معادل صوت ذي 10 نطاقات والعديد من إعدادات الصوت المختلفة والتحكم الممتاز في جودة الصوت. صباح الخير – في كل مرة تفتح فيها نافذة أو علامة تبويب جديدة، سيتم الترحيب بك من خلال هذه الصفحة ذات المظهر البسيط التي ستساعدك على الهدوء والإنتاجية، بفضل الخلفيات الرائعة عالية الجودة التي تتغير وفقًا لمزاج اليوم، ستشعر علامات التبويب الجديدة بالانتعاش دائمًا.

الخلاصة:

إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين تصفح الإنترنت الخاص بك، فإن هذه الإضافات هي مكان رائع للبدء، فهي توفر مجموعة متنوعة من الميزات المفيدة، بما في ذلك الإنتاجية والألعاب والتسوق والذكاء الاصطناعي.

فيما يلي بعض النصائح لاختيار الإضافات المناسبة لك:

فكر في احتياجاتك وأهدافك، ما هي الميزات التي تبحث عنها؟

اقرأ المراجعات، يمكن أن تساعدك المراجعات من المستخدمين الآخرين في تحديد ما إذا كانت الإضافة مناسبة لك.

ابدأ بإضافة واحدة أو اثنتين في كل مرة، سيساعدك ذلك في التعرف على الإضافات ومعرفة ما إذا كانت مناسبة لك.

آمل أن تجد هذه المقالة مفيدة.

