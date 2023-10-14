توصل تقرير صادر عن شركة تخزين الأمتعة والحقائب “Bounce” إلى أفضل شركات الطيران الدولية، بعد مقارنة 60 شركة طيران من مختلف أرجاء العالم، واشتمل التقييم على عناصر متعددة، وسوف نذكر لكم في هذا المقال ترتيب أفضل 10 شركات طيران مع ذكر العناصر التي تم مراعاتها خلال التقييم.

أفضل 10 شركات طيران دولية بالترتيب...منهم شركتان عربيتان - مصدر الصورة: محرك البحث جوجل

عناصر التقييم

هناك العديد من العناصر التي تم مراعاتها خلال اختيار أفضل 10 شركات طيران والتي تكون كالتالي:

تأكيد الوصول في الوقت المحدد.

إلغاء الرحلات.

خدمات الطيران.

جودة وجبة الطعام.

توفر وسائل الترفيه على متن الطائرة.

راحة المقعد.

مستوى خدمة الموظفين.

الحقائب المجانية المسموح بها.

الحقائب المجانية المسموح بحملها في اليد في الرحلات الداخلية.

الحقائب المجانية المسموح بحملها في الرحلات الدولية.

وجود نظام نقاط الطيران.

أفضل شركة طيران دولية

تصنف شركة الطيران اليابانية كأفضل شركة طيران دولية، إذ حصدت مجموع نقاط يبلغ 8.28.

حصلت شركة الطيران اليابانية على تقييم 4 من أصل 5 في الوجبات، وراحة المقاعد، وخدمة الموظفين، والترفيه على متن الطائرة.

كما سجلت أيضًا رقمًا قياسيًا بنسبة 88.36% في حالات الوصول في الوقت المحدد، حسب “Bounce”.

تتضمن خدمات الشركة نقل الركاب والبضائع داخلياً ودولياً إلى 220 وجهة في 35 دولة حول العالم.

أفضل 10 شركات طيران

الخطوط الجوية اليابانية. خطوط الطيران السنغافورية. الخطوط الجوية القطرية. الخطوط الجوية الكورية. فيستارا. “All Nippon Airways”. الخطوط الجوية الإثيوبية. طيران الهند. خطوط آزول الجوية. طيران الإمارات والخطوط الجوية الفيتنامية (تعادل).

تم تصنيف شركة الطيران السنغافورية كشركة طيران دولية من الدرجة الثانية، حيث سجلت نسبة إلغاء تعادلت مع نسبة إلغاء الخطوط الجوية الإيبيرية بنسبة 0.03%، وبلغت 7.63 نقطة.

في الماضي، تم اختيار شركة الخطوط الجوية السنغافورية كأفضل مقصورة طيران في العالم من قِبَلَ منصة سكاي تراكس.

وفي هذا العام، تم تصنيفها أفضل شركة طيران للمرة الخامسة إلى جانب الحصول على لقب أفضل شركة طيران من الدرجة الأولى، وقد تم تصنيفها من قِبَلَ سكاي تراكس بأنها شركة طيران خمس نجوم.

تعتبر الخطوط الجوية القطرية ثالث أفضل شركة طيران عالمية وذلك بفضل ترتيبها وحصولها على مجموع نقاط يبلغ 7.50.

وفقًا لـ Bounce، فإن الخطوط الجوية القطرية تحتل مرتبة منخفضة للغاية في معدل إلغاء الرحلات بنسبة 0.33٪ فقط، كما تقوم الشركة بتشغيل رحلات جوية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.

في حفل توزيع جوائز شركات الطيران العالمية لعام 2023، حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة رجال الأعمال مرة أخرى للمرة العاشرة.