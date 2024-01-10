يمكن أن تساعدنا ممارسة الرياضة واتباع روتين صحي على الابتعاد عن أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وصعوبة النوم وارتفاع نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم، إذا قمت بفحص متجر Google Play، فسوف ترى الكثير من التطبيقات للصحة واللياقة البدنية، وقد قام الكثير من الأشخاص بتنزيل هذه التطبيقات بالفعل، مما يعني أنه لا يزال هناك أشخاص يهتمون بالحفاظ على صحتهم ويستخدمون هواتفهم لمساعدتهم، في هذا المقال قمنا بإعداد قائمة بأفضل تطبيقات التمارين الرياضية في 2024 والتي يمكن أن تستفيد منها في ممارسة التمارين الرياضية من خلال الهاتف دون الحاجة للذهاب إلى مركز اللياقة البدنية، حافظ على صحتك ولياقتك من المنزل عن طريق أفضل تطبيقات اللياقة البدنية لعام 2024.

أفضل 10 تطبيقات للتمارين الرياضية 2024 لهواتف الاندرويد

أفضل تطبيقات التمارين الرياضية لنظام Android

سوف نتعرف في هذا المقال على أفضل هذه التطبيقات والتي توفر لكم مجموعة متميزة من التمارين الرياضية المختارة بعناية للحفاظ على صحتك ولياقتك على أفضل حال:

يعتبر أحد أفضل تطبيقات اللياقة البدنية والأعلى تقييمًا على متجر Google Play، والتي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على لياقتك، يوفر تطبيق 7 Minute Workout إجراءات تمرين لا تستغرق أكثر من 7 دقائق، وستلاحظ أن هناك تحسن كبير في الصحة العامة، وخاصة تقوية عضلات البطن والصدر والساقين والفخذين.

محبي وعشاق ممارسة رياضة اليوجا، يعتبر تطبيق يوجا الجيب من أفضل التطبيقات التي تهتم بالصحة واللياقة البدنية، ومن أهم المميزات التي يأتي بها التطبيق Pocket Yoga أنه سهل الاستخدام مقارنة بالتطبيقات الأخرى في القائمة، يركز التطبيق فقط على ممارسات اليوغا، تم تقسيم كل ممارسات اليوغا إلى جلسات، كل جلسة لها مدة وصعوبة مختلفة.

قد يكون هذا التطبيق لا يعطي تمارين رياضية تقليدية، ولكنه يقدم خدمة رائعة، ويغفل عنها الكثير وهي شرب الماء، Water Drink Reminder هذا التطبيق الرائع والمميز، والذي يستحق أن يكون في القائمة يذكرنا بشرب الماء، وبما أن الماء يلعب دورًا حيويًا في تحسين صحتنا، فمن المفيد أن يكون لدينا مثل هذه التطبيقات، يعد تطبيق Water Drink Reminder واحدًا من أفضل التطبيقات التي تذكرك بشرب كمية كافية من الماء.

تحسين قدراتنا العقلية من الأمور الهامة التي تنعكس على صحتنا، لذا، فإن Mind Games هو بالفعل تطبيق رائع لممارسة المهارات العقلية، يوفر التطبيق للمستخدمين العديد من ألعاب تدريب الدماغ الخاصة بـ Mindware، والتي يمكن أن تساعد في تحسين القدرات العقلية، مع Mind Games، يمكنك تدريب الذاكرة العاملة لعقلك وسرعة المعالجة، وسرعة رد الفعل، وتقوية الذاكرة، وتنمية الذكاء.

يعد Home Workout أحد أفضل تطبيقات التمارين التي يمكنك استخدامها على هاتفك، والذي يمكن أن يساعدك على بناء العضلات والحفاظ على اللياقة البدنية في غضون أيام قليلة يحتوي التطبيق على العديد من عمليات الإحماء، والتمارين الرائعة التي تساعدك في الحفاظ على جسم رشيق وقوي.

10 تمارين لكامل الجسم هو من أفضل تطبيقات التمارين الرياضية 2024، على الرغم من أن التطبيق لا يحظى بشعبية، إلا أنه يتضمن تمرينًا لكامل الجسم لمساعدتك على حرق الدهون، والحصول على عضلات بطن، وتدريب ذراعيك، وما إلى ذلك، مع تطبيق 10 Full Body Exercises، يمكنك جعل جسمك قويًا وصحيًا في غضون أيام قليلة.

تهتم الكثير من السيدات بممارسة الرياضة واتباع روتين صحي، يساعدهم في الحصول على جسم رشيق وصحي، ويعد هذا أحد أفضل تطبيقات التمارين النسائية على متجر Google Play، أفضل ما في تطبيق Female Fitness هو أنه يحتوي تقريبًا على كل ما تحتاجه لتدريب جسمك، وحرق السعرات الحرارية، وفقدان الوزن، من خلال تمارين مثبتة علميًا لإنقاص الوزن وتحسين الصحة العامة.

إذا كنت تبحث عن تطبيق لياقة بدنية يعمل بنظام Android لاستكشاف التمارين مع دعم الفيديو، فأنت بحاجة إلى تجربة Fitness & Bodybuilding، من خلال التطبيق، ستتعرف على التدريبات الأكثر فعالية لكل مجموعة عضلية، ليس هذا فحسب، بل يوفر التطبيق أيضًا تعليمات نصية مع صور لكل تمرين.

إذا كنت تبحث عن تطبيق Android لمساعدتك في الحصول على قوة أكبر، وفقدان الوزن، و اكتساب كتلة عضلية، فقد يكون Fitbod هو الخيار الأفضل، الشيء الأكثر تميزًا في التطبيق هو أنه يوفر خطة تمارين مخصصة من خلال دراسة تدريباتك السابقة وتقدير قدراتك في تدريب القوة، يمكنك أيضًا عرض تأثير تمرينك على خريطة حرارة الجسم، وتتبع السعرات الحرارية التي حرقتها.

هو تطبيق كامل للتمرين المنزلي لنظام Android يساعدك في الحصول على اللياقة البدنية في المنزل، يمنحك التطبيق بشكل أساسي التدريبات والخطط لتدريب وزن الجسم الذي لا يتطلب أي معدات، يحتوي التطبيق على خطط للياقة البدنية والتمارين لفقدان الوزن وحرق الدهون وبناء العضلات والقوة، يحتوي التطبيق على قسم مخصص لجلسات HIIT و Cardio وجلسات التعافي وما إلى ذلك.