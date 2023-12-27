تعد الإسكندرية مدينة ساحلية ساحرة تقع على ساحل البحر المتوسط في مصر، وتعرف بتاريخها العريق وثقافتها العظيمة ومعالمها السياحية المتنوعة، وتعتبر الإسكندرية وجهة مثالية للعائلات لقضاء عطلة ممتعة، حيث توفر العديد من الأنشطة والفعاليات التي تناسب جميع الأعمار.

أفضل 10 أماكن سياحية في الإسكندرية للعائلات

أبرز الأماكن السياحية للعائلات في الإسكندرية

وفيما يلي بعض أفضل الوجهات السياحية في الإسكندرية للعائلات:

1- مكتبة الإسكندرية

منارة ثقافية عالمية تضم ملايين الكتب والوثائق والمخطوطات النادرة، تنظم المكتبة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية للكبار والصغار، مثل المعارض والندوات والعروض المسرحية، كما يوجد بها متحف الآثار، الذي يضمّ مجموعة رائعة من القطع الأثرية من مختلف العصور.

2- قلعة قايتباي:

قلعة تاريخية تقع على ساحل البحر المتوسط، بنيت في القرن الخامس عشر، تعد قلعة قايتباي وجهة سياحية رائعة تناسب جميع الأعمار، حيث تتيح للزائرين فرصة التعرف على التاريخ والثقافة المصرية، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، كما تضم القلعة متحفا بحريا يعرض تاريخ الملاحة البحرية في مصر، بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية والتحف النادرة، ويمكن للزائرين الصعود إلى قمة القلعة والاستمتاع بإطلالة ساحرة على البحر المتوسط ومدينة الإسكندرية.

3- كورنيش الإسكندرية:

لا يمكنك أن تزور الإسكندرية دون أن تستمتع بالسير على ممشى ساحلي بطول 14 كيلومترا، يعد من أشهر معالم الإسكندرية، ويمكنك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة والبحر المتوسط، والاستمتاع بالهواء النقي المنعش، وتستطيع ركوب الدراجات أو المشي على ممشى الكورنيش، والجلوس في أحد المقاهي أو المطاعم وتناول الطعام أو المشروبات، وكورنيش الإسكندرية هو مكان مثالي لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بجمال الطبيعة والسحر التاريخي للمدينة.

4- حدائق المنتزه:

من أجمل الحدائق العامة في مصر، تبلغ مساحتها 40 فدانا، تضم الحديقة العديد من النباتات والأشجار النادرة، بالإضافة إلى بركة كبيرة ونافورة موسيقية، ويوجد بها حديقة حيوان تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات.

5- متحف المجوهرات الملكية:

يعد متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية من أروع المتاحف في مصر، حيث يعرض مجموعة رائعة من المجوهرات والتحف التي تعود للعائلة المالكة المصرية، ويقع المتحف في قصر الأميرة فاطمة الزهراء، وهو قصر ملكي سابق بُني في عام 1919، ويضم المتحف أكثر من 11 ألف قطعة من المجوهرات والتحف، بما في ذلك:

تاج الملك فاروق.

مجوهرات الملكة نازلي.

أدوات المائدة الفضية والذهبية.

الساعات المرصعة بالماس.

القطع الأثرية النادرة.

يمكن للزائرين التجول في المتحف والتعرف على تاريخ العائلة المالكة المصرية، بالإضافة إلى مشاهدة الإبداع والمهارة في صناعة المجوهرات والتحف.

6- متحف الإسكندرية القومي:

يعد متحف الإسكندرية القومي من أهم المتاحف في مصر، حيث يعرض تاريخ المدينة العريق وثقافتها الغنية عبر مختلف العصور، ويقع المتحف في قصر سابق لأحد تجار الأخشاب الأثرياء في المدينة وهو “أسعد باسيلي”، الذي قام بإنشائه على طراز المعمار الإيطالي، ويضم المتحف أكثر من 1800 قطعة أثرية تمثل معظم العصور التي مرت على المدينة، بدءا من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث، ومن أهم القطع الأثرية المعروضة في المتحف:

تمثال الكاتب المصري.

مجموعة من الأواني عثر عليها بهرم الملك زوسر.

تماثيل الآلهة المصرية القديمة.

قطع أثرية من العصر الروماني والبيزنطي.

مجموعة من العملات المعدنية والنقوش.

يمكنك زيادة الموقع الرسمي للمتحف من هنا

7- متحف الفن الإسلامي:

يعد متحف الفن الإسلامي في الإسكندرية من أهم المتاحف المتخصصة في الفن الإسلامي في مصر، حيث يعرض مجموعة رائعة من التحف والقطع الفنية التي تعود إلى مختلف العصور الإسلامية، ويقع المتحف في قصر رأس التين، وهو قصر ملكي سابق بُني في القرن التاسع عشر، ويضم المتحف أكثر من 5 آلاف قطعة فنية من مختلف العصور الإسلامية، بما في ذلك:

مخطوطات القرآن الكريم النادرة.

قطع فنية من الخزف والزجاج.

السجاد والمفروشات.

الأدوات المعدنية و الخشبية.

الحلي والزينة.

يمكن للزائرين التجول في المتحف والتعرف على إبداع الحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى مشاهدة المهارة والفن في صناعة التحف والقطع الفنية.

8- حديقة أنطونيادس:

تعد حديقة أنطونيادس من أجمل الحدائق العامة في الإسكندرية، حيث تبلغ مساحتها 45 فدانا وتضم مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار النادرة، وتقع الحديقة في منطقة سموحة شرق الإسكندرية، وتضم الحديقة العديد من المعالم والمرافق، مثل:

بحيرة كبيرة.

نافورة موسيقية.

مسرح مفتوح.

ملاعب للأطفال.

ممشى للمشي والجري.

مقاهي ومطاعم.

9- كوبري ستانلي:

إن كنت تخطط لزيارة الإسكندرية، فلا تفوتك فرصة عبور كوبري ستانلي والاستمتاع بمناظر البحر والمدينة من أعلاه، ولا تنس التقاط صور تذكارية مع هذه التحفة المعمارية التي تجسد جمال الإسكندرية وتاريخها العريق، ويعد جسر ستانلي من المعالم التي تكشف عن سحرها الحقيقي، وهناك بعد غروب الشمس يتم إضاءة الأقواس والزينات بإضاءة ساحرة تجعله يلمع كجوهرة فوق مياه البحر المتوسط، ويشكل خلفية خلابة للمناظر الليلية التي تشبه لوحات فنية على كورنيش الإسكندرية.

10- عمود السواري:

عمود السواري هو رمز تاريخي فريد من نوعه في مدينة الإسكندرية، ويعد شهادة على إبداع الحضارة الرومانية القديمة.

إذا كنت تخطط لزيارة الإسكندرية، فلا تنس إضافة عمود السواري إلى قائمة الأماكن التي ترغب في زيارتها، وعمود السواري هو أحد أشهر المعالم الأثرية في مدينة الإسكندرية الساحرة، يقع العمود في منطقة كوم الشقافة الأثرية، على تل باب سدرة، بين مدافن المسلمين المعروفة باسم “مدافن العمود” وهضبة كوم الشقافة.

نصائح لقضاء عطلة ممتعة في الإسكندرية مع العائلة

الإسكندرية مدينة ساحلية جميلة في مصر، تعرف بتاريخها العريق وثقافتها الغنية وشواطئها الخلابة، وإليك بعض النصائح لقضاء عطلة ممتعة في الإسكندرية مع العائلة:

اختيار الوقت المناسب للسفر:

أفضل وقت لزيارة الإسكندرية هو خلال فصل الربيع (مارس – مايو) أو الخريف (سبتمبر – نوفمبر) عندما يكون الطقس معتدلاً،

تجنب زيارة الإسكندرية خلال فصل الصيف (يونيو – أغسطس) حيث يكون الطقس حارا ودرجة الرطوبة تكون عالية للغاية، كما أنها أكثر فترات السنة من حيث الازدحام.

اختيار مكان الإقامة المناسب:

هناك العديد من الخيارات المتاحة للإقامة في الإسكندرية، من الفنادق الفاخرة إلى الشقق والشاليهات المفروشة، إذا كنت مسافرًا مع عائلة كبيرة، فقد يكون من الأفضل استئجار شقة أو شاليه، وتأكد من اختيار مكان إقامة قريب من الشاطئ أو المعالم السياحية التي ترغب في زيارتها.