أفضل مواقع تحرير الصور عبر تقنية الذكاء الاصطناعي لأجهزة سطح المكتب

بما أنه يوجد الكثير من التطبيقات والبرامج الخاصة بتحرير الصور وإجراء التعديلات عليها وما إلى ذلك لمستخدمي الهواتف الذكية ولجميع منصات الهواتف، يوجد أيضا العديد من المواقع الرائعة التي يمكن استخدامها لتحرير الصور بشكل احترافي جداً لمستخدمي أجهزة سطح المكتب سواء أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب، ومع تطور عالم التقنية والتكنولوجيا أصبح كل شيء متاح بالنسبة لجميع المستخدمين سواء تحرير الصور أو مونتاج الفيديوهات أو العديد من الأشياء الأخرى التي يحتاجها المستخدم بشكل أساسي في حياته، سواء لأداء الأعمال أو كان الاستخدام شخصي.

برامج الفوتوشوب أصبحت كثيرة أيضا ولكن هناك الكثير منها يحتاج إلى الاشتراك عبر دفع مبالغ طائلة من أجل التمتع بخدماتها في تحرير الصور ومونتاج الفيديوهات وما إلى ذلك، ولكن معظم المستخدمين لا يملكون الأموال الكافية للاشتراك في برامج الفوتوشوب المدفوعة، لذلك دائماً ما يلجأ المستخدم إلى استخدام البرامج المجانية المتخصصة في تحرير الصور بشكل احترافي أيضا، ويميل المستخدم أيضا إلى استخدام المواقع المتواجدة على الإنترنت والتي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحرير الصور، ولحسن الحظ تقنية الذكاء الاصطناعي أصبحت شائعة ويتم استخدامها في برامج وتطبيقات الهواتف المحمولة المتخصصة في تحرير الصور مثل تطبيق بيكس آرت وتطبيق فيس آب والعديد من التطبيقات الأخرى، وفيما يخص مواقع تحرير الصور عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكننا التحدث عن بعض المواقع التي تعمل على تحرير الصور عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مواقع تحرير الصور لأجهزة سطح المكتب

حسناً هناك البرامج التي يمكن تحميلها على أجهزة سطح المكتب والتي تعمل مع جميع أنظمة التشغيل سواء نظام تشغيل ويندوز أو ماك أو لينكس، وهناك المواقع التي يمكن الدخول إليها عبر المتصفح فقط والبدء في تحرير الصور من خلال استخدام الأدوات التي توفرها لك هذه المواقع، ولكي لا يختلط عليك الأمر لا يوجد أي اختلاف كبير بين البرامج والمواقع الأونلاين إلا أن البرامج يمكنك تحميلها على جهازك والمواقع يمكنك التصفح عليها من خلال متصفح الإنترنت على جهازك، ولكن في النهاية ستحصل على صور رائعة وأكثر احترافية بحيث يمكنك مشاركتها فيما بعد على مواقع التواصل الاجتماعي بكل سهولة وبساطة.

1- موقع كانفا canva

هناك عدد كبير جداً من المستخدمين في جميع أنحاء العالم يستخدمون كانفا في تحرير الصور بشكل احترافي جداً، ويمكنك استخدام البرنامج بشكل مجاني تماماً على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وإذا كنت لا تملك جهاز كمبيوتر فإن الموقع يمكن استخدامه أيضا على الهواتف المحمولة بكل سهولة، كما أن كانفا أصبح متوفراً على شكل برنامج لجميع منصات الهواتف الذكية وأجهزة سطح المكتب، وعندما تم إطلاق كانفا لأول مرة كان موقع إلكتروني على الإنترنت يمكن الدخول إليه عبر المتصفح فقط، ولكن مع مرور الزمن أصبح متوفراً منه تطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية سواء هواتف الأندرويد أو هواتف الآيفون، وأصبح متوفراً منه برنامج يمكن تحميله على أجهزة سطح المكتب أيضا.

كانفا يحظى بشعبية كبيرة جداً بين المستخدمين وهناك الكثير من الشركات الصغيرة والكبيرة أيضا يستخدمون الموقع على أجهزة سطح المكتب من أجل أداء الأعمال وبناء أعمالهم عبر استخدام موقع كانفا، وعلى الرغم من أن كانفا متوفراً منه برنامج لأجهزة سطح المكتب وتطبيق للهواتف المحمولة، إلا أن معظم المستخدمين يميلون إلى استخدامه أونلاين عبر الدخول إلى الموقع الرسمي على الإنترنت.

يوفر موقع كانفا الكثير من المميزات التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يساعدك هذا الموقع على إنشاء العلامة التجارية الخاصة بعملك سواء كانت شركة كبيرة أو صغيرة، فعلى سبيل المثال في الشاشة الرئيسية الخاصة بموقع كانفا ستجد أن هناك العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها من أجل بناء عملك الجديد، من حيث شعار العلامة التجارية ومن حيث إزالة الخلفيات من صور المنتجات إذا كنت تقوم بالترويج للمنتجات الخاصة بك أو الخاصة بالشركة التي تعمل بها، كما ستجد في الشاشة الرئيسية أن هناك خيار إنشاء منشور لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فعلى سبيل المثال عندما تختار إنشاء منشور لمنصة تويتر ستجد أن الموقع يقوم باختيار الأبعاد المناسبة للصور التي تناسب موقع تويتر، وكما هو الحال مع المواقع الأخرى مثل انستجرام وفيسبوك وغيره.

إذا كنت ترغب في إنشاء سيرة ذاتية فيمكنك القيام بذلك من خلال موقع كانفا بكل سهولة أيضا، وإذا كنت ترغب في إنشاء مستند بمختلف التنسيقات فيمكنك ذلك أيضا عبر موقع كانفا، كما يمكنك مونتاج الفيديوهات القصيرة عبر موقع كانفا أيضا وستجد أن الموقع يتيح لك الكثير من خيارات مونتاج الفيديوهات التي يمكنك استخدامها من أجل الحصول على فيديوهات احترافية، وفيما يخص تحرير الصور فإن القيام بذلك سهل للغاية، كل ما عليك فقط هو اختيار الصورة من جهاز الكمبيوتر ورفعها على الموقع والبدء في تحرير الصورة عبر استخدام أدوات التحرير الكثيرة، والتي يتيحها لك الموقع بشكل مجاني تماماً، كما أن كانفا يأتي بواجهة استخدام سهلة للغاية ويمكن للجميع التعامل معه بكل بساطة، فهو سهل الاستخدام ومجاني تماماً ويوفر للمستخدمين نماذج جاهزة من كل خيار بحيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من النماذج في أعمالهم.

2- بيك مونكي – PicMonkey

من المواقع الشهيرة والتي يستخدمها الكثير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم موقع بيك مونكي، فإذا كنت ترغب في موقع سهل الاستخدام وفي نفس الوقت ترغب في الحصول على نتائج مذهلة وصورة احترافية يمكنك مشاركتها مع جمهورك على وسائل التواصل الاجتماعي فيمكنك استخدام موقع بيك مونكي، حيث يوفر لك الكثير من المميزات الرائعة والكثير من الخيارات التي يمكنك الاستفادة منها بشكل فعلي، سواء كنت ترغب في أداء الأعمال عليه أو كنت ترغب في استخدامه على نحو شخصي، ولكن في كل الأحوال ستحصل على صور مذهلة، حيث يمكنك الولوج لأي خيار بشكل مجاني تماماً فكل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع عبر استخدام متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر لديك، ورفع الصور عليه والبدء في استخدام أدوات التحرير الكثيرة الموجودة داخل الموقع.

إذا كنت ترغب في إنشاء منشورات لموقع انستجرام فيمكنك الدخول إلى خيار إنشاء منشور لانستجرام في الواجهة الرئيسية للموقع، وستجد أن الموقع يرشح لك العديد من النماذج التي يمكنك عمل الصور الخاصة بك بنفس مسار النماذج الجاهزة، كما أن الأبعاد ستكون جاهزة وما عليك إلا نشر الصور التي ستحصل عليها على موقع انستجرام، وهذا الأمر يمكن أن يفيدك بشكل كبير إذا كنت تقوم بالترويج للمنتجات على موقع انستجرام سواء منتجاتك الخاصة أو منتجات الشركة التي تعلم بها، وإذا كان لديك قناة على يوتيوب وكنت ترغب في إنشاء غلاف للفيديوهات قبل أن تقوم بنشرها على قناتك، فيمكنك الدخول إلى خيار “إنشاء غلاف لفيديوهات يوتيوب” في الواجهة الرئيسية بالموقع، والأهم من كل ذلك أنه يمكنك إنشاء شعار للعلامة التجارية الخاصة بك بكل سهولة، عبر الدخول إلى خيار “إنشاء شعار” وبالتالي ستحصل على نماذج جاهزة وما عليك إلا كتابة اسم الشركة الخاصة بك أو الخدمة التي تقدمها حتى تحصل على شعار احترافي للعلامة التجارية الخاصة بك.

موقع بيك مونكي يعتبر استخدامه مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين أي مصاريف أو رسوم مثل برامج الفوتوشوب الأخرى التي تحتاج إلى مبالغ طائلة، والأهم من كل ذلك أنه يأتي بواجهة استخدام بديهية واحترافية وسهلة للغاية يمكن للجميع التعامل معه، فكل ما عليك هو الدخول إلى الموقع وبعدها اختيار الخيار المناسب معك سواء إنشاء منشور انستجرام أو إنشاء شعار وستحصل على نتائج مذهلة، وفيما يخص تحرير الصور فيمكنك رفع الصورة الخاصة بك حينها ستتمكن من الوصول إلى الكثير من أدوات وخيارات التحرير المذهلة، مثل إزالة الخلفيات من الصور وتطبيق الكثير من الفلاتر والتأثيرات على الصور، والتحكم في درجات الإضاءة ودرجات تشبع الألوان في الصور، ودرجات التباين والسطوع وما إلى ذلك، ويمكنك تحريك الصور يميناً ويساراً وإزالة الأجزاء الغير مرغوب فيها من الصور الخاصة بك ولن يكون هناك أي تأثير على الصورة نفسها.