أفضل مطاعم غداء في المدينة المنورة 2024 للعائلات والأفراد

تحتوي المدينة المنورة على عدد كبير من المطاعم من بينها ما يقدم الأطعمة السعودية التقليدية أو ما يقدم الأطعمة من المطابخ العالمية، ولذلك إليكم في هذا المقال مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة تناسب كل من الأفراد والعائلات وتتميز بالنظافة والجودة العالية.

أفضل مطاعم غداء في المدينة المنورة 2024

مطاعم المدينة المنورة للأفراد

إذا كنت تبحث عن مطعم يقدم أشهى أنواع الأطعمة وبتكلفة مناسبة في المدينة المنورة، يمكنك الاختيار من بين المطاعم التالية:

البيك

مطعم البيك هو الوجهة الأولى لزوار المدينة المنورة، ويقدم وجبات سريعة شهية ولذيذة بالإضافة إلى توفير خدمة التوصيل خلال مدة قصيرة، ويقع في حي بني خدرة طريق الملك فيصل في المدينة المنورة، وله فروع في جميع المدن السعودية.

مطعم إنديز

يقدم مطعم إنديز الأكلات المشهورة في آسيا خاصة من المطبخ الهندي والصيني، ويوفر تجربة رائعة للعملاء بأسعار مناسبة، ومعلومات المطعم هي:

رقم الهاتف: 8004290042

العنوان: حي المبعوث، طريق الملك عبدالله في المدينة المنورة.

مطاعم في المدينة المنورة عوائل

وفقًا لتجارب العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية نجد أن أفضل مطاعم المدينة المنورة للعائلات غداء وعشاء تشمل ما يلي:

سويس هاوس

إذا كنت من هواة الأكلات الأمريكية فهذا المطعم سيكون مناسب لك ولعائلتك؛ حيث يقدم جلسات عائلية مريحة ونجح في إعداد العديد من الوصفات والأطعمة الشهية ومن أشهرها كرات الريزيتو والجمبري وشرائح لحم البقر.

الرومانسية

مطعم الرومانسية يتميز بجلساته المناسبة للعائلات، وهو المطعم المناسب لهواة الأكل الشرق أوسطي واستطاع منذ إنشائه أن ينال إعجاب الجميع، ويقدم العديد من الأطباق ومن أشهرها لحم حاشي ولحم مندي.

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مطعم رمسيس

يقع مطعم رمسيس في بئر عثمان، طريق سلطانة في المدينة المنورة ويتميز بتصميمه المثالي وجودة الخدمات المقدمة فيه، ويمكن تناول الطعام بداخله أو طلب التوصيل، ومن الأطعمة التي يقدمها ما يلي: