أفضل متصفحات الإنترنت لهواتف الأندرويد والآيفون.. مجانية وسهلة الاستخدام

جميعنا نقوم بالتصفح على الإنترنت بين الحين والآخر سواء عبر استخدام الهواتف المحمولة أو عن طريق أجهزة سطح المكتب، ويعتبر التصفح على الإنترنت من الأمور الضرورية التي يقوم بها جميع المستخدمين أيضا وبشكل يومي، سواء لاكتشاف بعض الأشياء أو البحث عن بعض الأمور الأخرى على محرك البحث جوجل، ولكن في بعض الأحيان نواجه بعض المشاكل أثناء التصفح على الإنترنت مثل ظهور الإعلانات الكثيرة على الصفحات والمواقع التي نقوم بزيارتها على الإنترنت والتي تعتبر مزعجة جداً بالنسبة لجميع المستخدمين، ويمكن أن يحدث أيضا خطأ أثناء زيارتك لصفحة أو موقع ما على الإنترنت مثل عدم إمكانية الوصول لهذه الصفحة أو الموقع الذي ترغب في الدخول إليه، وفي مثل هذه الحالة يتجه معظم المستخدمين إلى متجر التطبيقات على هواتفهم والبدء في تحميل برنامج VPN، ولكن تعتبر هذه المشكلة في أغلب الأحيان سببها المتصفح الذي تستخدمه على هاتفك لتصفح الإنترنت.

بعض المتصفحات التي نستخدمها لا تتيح لنا الوصول إلى بعض المواقع أو الصفحات الموجودة على الإنترنت، وبعض المتصفحات الأخرى لا تقوم بحظر الإعلانات التي تظهر في الصفحات أو المواقع الموجودة على الإنترنت، لذلك عندما تواجه مشكلة عدم الوصول إلى الصفحة أو الموقع الذي ترغب في التصفح عليه تكون المشكلة في الأغلب من المتصفح نفسه، وإذا واجهت أيضا مشكلة الإعلانات الكثيرة التي تظهر لك بشكل تلقائي بمجرد الدخول إلى موقع ما على الإنترنت فهذه المشكلة يمكنك التحكم فيها من خلال متصفح الإنترنت على هاتفك المحمول.

إذا كنت تستخدم الإنترنت لدخول المواقع الإلكترونية والصفحات الموجودة على الإنترنت أو أردت اكتشاف بعض الأشياء أو البحث عن بعض الأمور المتعلقة بعملك أو دراستك، فيجب عليك اختيار متصفح إنترنت واستخدامه على هاتفك بحيث يمكنك حظر الإعلانات التي تظهر لك بشكل تلقائي على شاشة هاتفك المحمول، ويجب عليك اختيار متصفح يساعدك في الوصول لأي موقع أو صفحة ما على الإنترنت بدون أي قيود، والأهم من كل ذلك يجب أن يكون المتصفح مجاني ويجب أن يكون سهل الاستخدام ولا يشغل مساحة تخزين كبيرة من ذاكرة تخزين هاتفك المحمول، سواء كان هاتفك أندرويد أو آيفون، وبناء على هذه المميزات سنتعرف على بعض المتصفحات الرائعة التي تحتوي على كل هذه المميزات وأكثر بحيث يمكنك تحميلها على هاتفك المحمول والبدء في استخدامها للتصفح على الإنترنت بدون أي قيود.

1- Brave

يعتبر متصفح Brave واحداً من أكثر متصفحات الإنترنت استخداماً وذلك نظراً لاحتوائه على الكثير من المميزات الرائعة التي تجعل المستخدمين يتجهون إلى استخدامه بدلاً من المتصفحات الأخرى التي تقوم بعرض الإعلانات والتي تواجه الكثير من المشاكل الفنية الأخرى، كما ان متصفح Brave يحظى بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويعمل المتصفح على جميع منصات الهواتف الذكية وكذلك أجهزة سطح المكتب، وإذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام تشغيل الأندرويد يمكنك بالتأكيد تحميله بكل سهولة من متجر جوجل بلاي، وإذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام تشغيل IOS فيمكنك تحميله من متجر آب ستور، ويمكنك من خلال متصفح Brave الحصول على تجربة استخدام أفضل بكثير مقارنة بمتصفحات الإنترنت الأخرى، حيث يمكنك حظر الإعلانات التي تظهر لك بشكل تلقائي على شاشة هاتفك المحمول، كما يمكنك التحكم في العديد من الأمور الأخرى بما أنه يوفر لك التحكم الكامل مثل تحسين سرعة التصفح وسرعة أداء المتصفح نفسه، بالإضافة إلى توفير طاقة بطارية الهاتف المحمول أثناء التصفح على الإنترنت.

يعمل متصفح Brave بكفاءة عالية جداً بحيث يمكنك الاعتماد عليه بالكامل في التصفح على الإنترنت، وبالتأكيد يمكنك حفظ الصفحات التي تقوم بزيارتها على الإنترنت ووضع الإشارات المرجعية بحيث يمكنك العودة مجدداً إلى الصفحة نفسها، والأهم من كل ذلك أن المتصفح مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين أي مصاريف أو رسوم، ولا يشغل مساحة تخزين كبيرة فهو خفيف الوزن، كما أن متصفح بريف يتيح لك أكبر قدر من الخصوصية أثناء التصفح على الإنترنت، سواء كنت لا ترغب في حفظ سجل البحث على الإنترنت أو كنت ترغب في التصفح بشكل خفي على الإنترنت.

2- Mozilla Firefox

من منا لا يعلم متصفح فايرفوكس الشهير الذي يزداد شهرة بين الحين والآخر، حيث يعتبر متصفح فايرفوكس واحداً من أبرز المتصفحات التي عرفها المستخدمين، وربما نجد أن هناك عدد كبير جداً من المستخدمين في جميع أنحاء العالم يستخدمون متصفح فايرفوكس على أجهزة سطح المكتب، ولكن هذا لا يعني أنه ليس جيد أو رائع على الهواتف المحمولة بالعكس، هناك عدد كبير أيضا من الأشخاص يستخدمون التطبيق على هواتفهم المحمولة والدليل على ذلك أن هناك أكثر من 200 مليون عملية تحميل لهذا المتصفح على متجر جوجل بلاي ومتجر آب ستور، كما أن استخدامه على الهواتف المحمولة سهل وبسيط جداً، والرائع في الأمر أن الشركة المطورة للمتصفح تقوم بإرسال التحديثات بشكل دوري، ومع كل تحديث ستجد أن هناك العديد من المميزات الجديدة التي أضيفت.

متصفح فايرفوكس يمنحك تجربة استخدام سهلة ورائعة في نفس الوقت، ويتيح لك المتصفح أيضا الوصول لجميع المواقع والصفحات التي لا يمكن الوصول إليها عبر المتصفحات الأخرى، كما أنه يتيح لك الولوج للمواقع على الإنترنت بدون عرض أي إعلانات وذلك من خلال خاصية وضع القراءة، حيث يمكنك التحويل لوضع القراءة أثناء الدخول إلى موقع أو صفحة ما على الإنترنت وبالتالي لن تظهر لك أي إعلانات، ويتيح لك فايرفوكس أكبر قدر من الخصوصية أيضا أثناء التصفح على الإنترنت حيث يمكنك التصفح بشكل خفي أو يمكنك تعطيل حفظ سجل البحث.

يتمتع متصفح فايرفوكس بالكثير من المميزات الأخرى التي تجعله المتصفح المثالي من حيث الاستخدام سواء على الهواتف المحمولة أو على أجهزة سطح المكتب، فعلى سبيل المثال يمكنك حفظ الصفحات التي قمت بزيارتها ووضع الإشارات المرجعية، ويمكنك مشاركة الصفحات التي تزورها على الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي او مع أصدقائك أو أقاربك، والأهم من كل ذلك أن متصفح فايرفوكس خفيف الوزن ولا يشغل مساحة تخزين كبيرة، ويتمتع بواجهة استخدام سهلة للغاية يمكنك التعامل معه بكل بساطة، كما أنه مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين دفع رسوم أو مصاريف، وإذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام تشغيل الأندرويد فيمكنك تحميله من متجر جوجل بلاي، وإذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام تشغيل الـ IOS فيمكنك تحميله من متجر آب ستور.

3- Google Chrome

لا يعني وضع متصفح جوجل كروم في نهاية القائمة أنه غير جيد أو لا يملك كفاءة عالية وأداء جيد بل أن متصفح جوجل كروم يعتبر من أفضل وأسهل المتصفحات من حيث الاستخدام، لدرجة أن المتصفح يأتي مدمجاً بهواتف الأندرويد بشكل أساسي وفي الواقع يعتبر جوجل كروم هو المتصفح الرئيسي والأساسي من حيث الاستخدام على هواتف الأندرويد، وكذلك أجهزة سطح المكتب وربما نجد أن هناك عدد كبير جداً من مستخدمي أجهزة سطح المكتب في جميع أنحاء العالم يستخدمون متصفح جوجل كروم بدلاً من المتصفحات الأخرى، حيث يمكنك من خلال جوجل كروم التصفح بكل سهولة على الإنترنت فهو سهل الاستخدام ويتمتع بواجهة استخدام بسيطة للغاية، والأهم من ذلك أنه لا يشغل مساحة تخزين كبيرة فهو خفيف الوزن سواء على الهواتف المحمولة أو أجهزة سطح المكتب، ويتمتع جوجل كروم بالكثير من المميزات التي تجعله المتصفح الأفضل أيضا بالنسبة للكثير من المستخدمين.

يمكنك من خلال جوجل كروم زيارة الصفحات والمواقع الإلكترونية بكل سهولة ويمكنك عمل مزامنة على جوجل كروم بحيث يمكنك زيارة المواقع التي زرتها مسبقاً مرة أخرى، ويمكنك وضع الإشارات المرجعية وحفظ الصفحات لكي تعود إليها مرة أخرى، كما يمكنك على جوجل كروم تخصيص الوضع الذي ترغب به من حيث تغيير الخلفية في الواجهة الرئيسية للمتصفح ولكن هذه الميزة متوفرة لمستخدمي أجهزة سطح المكتب، ولكن يمكنك أيضا تغيير شكل المتصفح في الهاتف المحمول وتحويله إلى الوضع الليلي بهدف الحفاظ على طاقة البطارية ولكي يكون المتصفح مريحاً مع عينيك.

جوجل كروم يعتبر مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين أي مصاريف او رسوم، ويمكنك تحميله على هاتفك الأندرويد بكل سهولة من متجر جوجل بلاي، وتحميله على هاتفك الآيفون من متجر آب ستور، وبالتأكيد يمكنك تحميله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضا، كما أن هناك ميزة التصفح الخفي على جوجل كروم إذا أردت الاحتفاظ ببعض الخصوصية أثناء التصفح على الإنترنت.