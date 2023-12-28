يتعامل ملاك السيارات في السعودية مع شركات التأمين لحجز وثيقة للتأمين على السيارة سواء التأمين الشامل أو تأمين ضد الغير، وذلك لضمان الحصول على تعويض في حالة تعرض السيارة لتلف جراء حادث سير أو إذا تعرضت للسرقة، ونظرًا لوجود العديد من شركات التأمين، إليكم في هذا المقال الأفضل من بينهم.

أفضل شركات تأمين السيارات في السعودية 2024

أسماء شركات التأمين في السعودية للسيارات 1445

تمنح شركات التأمين في السعودية لأصحاب السيارات وثيقة تأمين على السيارة ضد الحوادث أو الاحتراق والسرقة بتكاليف تختلف من شركة لأخرى ومن أشهرهم ما يلي:

شركة ميدغلف للتأمين

تصنف شركة ميدغلف كواحدة من أفضل شركات تأمين السيارات في السعودية.

لديها عدد كبير من العملاء يثقون في خدمات الشركة.

تقدم العديد من برامج التأمين على السيارات والممتلكات الأخرى.

يتواجد المقر الرئيسي لها في جدة، مبنى جوهرة التحلية في شارع الأمير محمد بن عبد العزيز.

رقم الهاتف: 8001163700

بروج للتأمين التعاوني

تأسست الشركة في عام 2010 ولكن أصبحت واحدة من أشهر شركات التأمين في السعودية.

تقدم التأمين الصحي والتأمين على السيارات مع وجود برامج مختلفة تناسب الجميع.

المقر الرئيسي لها يقع في حي الندى بالعاصمة الرياض ولها فروع أخرى في جميع مدن المملكة.

يمكن التواصل معها على رقم 8001240201 خلال أوقات العمل وهي من الأحد إلى الخميس خلال الفترة من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءًا.

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شركة التعاونية للتأمين

تقدم الشركة ما يزيد عن 60 نوع من أنواع التأمين من بينها تأمين السيارات والتأمين الطبي.

تشمل برامج التأمين على السيارات التأمين الإلزامي ضد الغير والتأمين الشامل.

الشركة ذات موثوقية كبيرة بين مالكي السيارات في السعودية.

تعتبر من أفضل شركات تأمين السيارات ولديها عدد كبير من العملاء.

يقع المقر الرئيسي للشركة في الرياض، حي الربيعة على طريق الثمامة.

رقم الشركة: 5800 252 11 966 +

أرخص تأمين ضد الغير 1445 للسيارات

التأمين ضد الغير يمنح مالك الوثيقة حق قيام شركة التأمين بإصلاح سيارة الطرف الثاني التي تضررت خلال أحد الحوادث المرورية، وترتيب الشركات من الأرخص إلى الأغلى هو: