أفضل برامج VPN لأجهزة سطح المكتب.. مجانية تماماً

ربما قد تكون سمعت ببرامج الـ VPN أو رأيت أحد أصدقائك أو أحد أقاربك يستخدم هذا النوع من البرامج على جهاز الكمبيوتر أو جهاز اللاب توب، وكنت تتساءل فيما يتم استخدام هذا البرامج، أو ربما كانت لديك خلفية عن كيفية عمل هذه البرامج ولكن لا تعرف أي البرامج الرائعة التي يمكن استخدامها على أجهزة سطح المكتب من أجل الوصول إلى أي صفحة إنترنت أو أي موقع إلكتروني على الموقع بدون أن يحدث أي مشاكل فنية أخرى أثناء التصفح على الإنترنت.

برامج الـ VPN تعتبر من الأدوات التي أصبح استخدامها ضرورياً في زمننا الحالي، خاصة أن الجميع أصبح يستخدم الإنترنت من أجل الوصول إلى المعلومات أو هناك من لديه أعمال على الإنترنت ويرغب في الحصول على معلومات ذات صلة بعمله على الإنترنت عبر الولوج إلى المواقع الإلكترونية التي تقوم بعرض هذه المعلومات.

ما هي برامج الـ VPN

حسناً لمن لا يعرف برامج الـ VPN بشكل عام فإن هذه البرامج تم تطويرها وطرحها أمام المستخدمين من أجل مساعدة المستخدمين نفسهم على الوصول إلى الصفحات والمواقع الإلكترونية الموجودة على الإنترنت بدون أن تحدث أي مشاكل مثل مشكلة “هذا الموقع لا يمكن الوصول إليه” أو “هذه الصفحة محظورة من العرض ولا يمكن الوصول إليها”، ولكن بمساعدة برامج الـ VPN يمكنك الوصول لهذه المواقع الإلكترونية والصفحات على الإنترنت بكل سهولة، وبرامج الـ VPN يمكن استخدامها على أجهزة سطح المكتب وعلى جميع أنظمة التشغيل سواء كان نظام تشغيل ويندوز أو ماك أو لنيكس، كما أن هناك العديد من البرامج المتوفرة لمستخدمي الهواتف الذكية سواء الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أو التي تعمل بنظام تشغيل IOS، وبالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية فيمكن البحث عنها في متجر التطبيقات بكل سهولة سواء متجر آب ستور أو متجر جوجل بلاي.

حسناً عندما ترغب في الحصول على خدمة الإنترنت حينها ستقوم بالتعاقد مع إحدى الشركات التي يمكنها أن توفر هذه الخدمة لك، ولكن بمجرد أن تقوم بشراء خدمة الإنترنت بالتالي يسمح للشركة نفسها بمتابعة استهلاكك على الإنترنت ويمكنها أيضا حظر بعض المواقع والصفحات الإلكترونية الموجودة على الإنترنت، وفي بعض الأحيان تكون بعض المواقع الإلكترونية محظورة في الدولة التي تقيم بها بأكملها ولا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك، وهذه الشركات تزعم أن هذه السياسة تسمى سياسة الاستخدام العادل من حيث التحكم في استهلاكك ومن حيث التحكم في المواقع التي يمكنك زيارتها والعديد من الأشياء الأخرى، ولكن برامج الـ VPN تم تصميمها وتطويرها من أجل مساعدة المستخدمين على التحكم بشكل كامل في الاستهلاك والاستخدام على الإنترنت والعديد من الأشياء الأخرى.

فيما يتم استخدام برامج الـ VPN

بكل بساطة هذه البرامج تساعدك في التحكم بشكل كامل في تصفحك على الإنترنت سواء عبر هاتفك المحمول أو عبر جهاز سطح المكتب الخاص بك، حيث تقوم هذه البرامج بإضافة طبقة من الحماية لك وتمنع شركات الإنترنت من مراقبة استهلاكك وسجلات تصفحك على الإنترنت، وذلك من خلال تغيير عنوان الـ IP الخاص بك بعنوان آخر وبيانات أخرى تماماً، فعلى سبيل المثال يمكنك التصفح من الدولة التي تقيم بها ولكن لن يظهر للشركات بأنك تتصفح على الإنترنت وستظهر لهم بيانات أخرى، وبالتالي يمكنك المحافظة على جميع البيانات الخاصة بك عبر استخدام هذه البرامج.

لحسن الحظ هناك العديد من برامج الـ VPN التي يمكنك استخدامها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو جهاز اللاب توب، ولكن يجب عليك دائماً اختيار البرنامج الفضل والذي يمنحك فائدة فعلية، ويجب أن يشمل العديد من المميزات التي يمكنك الاستفادة منها والأهم من كل ذلك يجب أن يكون مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين أي مصاريف أو رسوم شهرية، وكل هذه المميزات تدعمها البرامج التي سنتحدث عنها الآن.

1- Hotspot Shield

من أكثر برامج الـ VPN الشائعة بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم هو برنامج Hotspot Shield، حيث يحظى البرنامج بشعبية كبيرة جداً نظراً لما يحتويه من الكثير من المميزات الرائعة والتي تعتبر متوفرة بشكل مجاني تماماً، حيث يتيح لك البرنامج التصفح الآمن على الإنترنت ويتيح لك التصفح والولوج إلى أي موقع أو صفحة موجودة على الإنترنت ولن تواجه أي مشاكل فنية أثناء التصفح، والأهم من كل ذلك أنه يحتوي على الكثير من السيرفرات المختلفة ويضم الكثير من الدول التي يمكنك تغيير سيرفرك المحلي إلى سيرفر دولي بكل سهولة، حيث يضم البرنامج أكثر من سبعين دولة ولكن هذه الدول تعتبر ضمن الإصدار المجاني وربما تكون كافية أيضا إذا كنت ترغب في تغيير السيرفر المحلي الخاص بك والتصفح على الإنترنت بكل سهولة وحرية كاملة، ولكن يجب عليك العلم أيضا أنه في الإصدار المدفوعة هناك أكثر من مائة دولة وهناك أيضا أكثر من 2500 سيرفر يمكنك التغيير بينهم.

من أبرز المميزات التي يحتوي عليها برنامج Hotspot Shield أيضا أنه يتيح للمستخدم تشغيل أكثر من جهاز في نفس الوقت وفي نفس الحساب الخاص بالمستخدم على البرنامج، كما يجب عليك العلم أيضا أنه بمجرد أن تقوم بتحميل النسخة المجانية من البرنامج على جهازك والبدء في استخدامه لديك سيقوم بإجبارك على استخدام الإصدار المميز أي الإصدار المدفوعة لمدة سبعة أيام لتكتشف المميزات التي يمكنك الحصول عليها من خلال النسخة المدفوعة، وبعد انتهاء المدة سيقوم بعرض خيارين الأول ينص على الاشتراك في الإصدار المميز الذي كنت تقوم بتجربته من قبل، أو يمكنك الاستمرار في النسخة المجانية فقط، وحينها يمكنك الاختيار بحسب رغبتك.

يتميز برنامج Hotspot Shield بأنه يأتي بواجهة استخدام سهلة للغاية ويمكن للجميع التعامل معه بكل سهولة، فكل ما عليك فعله هو تحميل البرنامج والبدء في استخدامه على جهاز سطح المكتب الخاص بك، واختيار السيرفر الذي ترغب في استخدامه وكذلك الدولة المناسبة معك، والبدء في التصفح على الإنترنت بكل سهولة وأمان وخصوصية وبحرية.

2- TunnelBear

نجد أن برنامج TunnelBear يأتي في المرتبة الثانية من ترتيب القائمة، ولكنه من البرامج المعروفة أيضا بين المستخدمين وهناك الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم يستخدمون البرنامج أيضا من أجل التصفح على الإنترنت بكل أمان وخصوصية وفي الواقع يمنحهم البرنامج حرية كاملة، من حيث الوصول لجميع المواقع والصفحات الإلكترونية على الإنترنت، حيث أن البرنامج مطور من قبل شركة “McAfee”، وهي شركة متخصصة في تطوير برامج الحماية، وتم تطوير برنامج TunnelBear على أن يضم أكثر من ألف سيرفر دولي ويدعم الكثير من الخوادم التابعة لمختلف الدولة في جميع أنحاء العالم، وفي الواقع يضم البرنامج حوالي 20 دولة، ويشترك مع برنامج Hotspot Shield صاحب المركز الأول في ميزة تشغيل خمسة أجهزة في نفس الوقت ومن نفس الحساب الخاص بالمستخدم، كما ان البرنامج مجاني بالكامل ويمنحك أقصى درجة من الأمان والحماية وكذلك يمكنك التصفح بحرية كاملة تماماً من خلال الوصول لأي موقع إلكتروني محظور في بلدك، أو إذا كنت في دولة مثل الصين التي يمنع فيها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك والعديد من المنصات الأخرى.

فيما يخص استهلاك الإنترنت عبر استخدام هذا البرنامج فيجب عليك العلم أنه يسمح لك باستهلاك الإنترنت بشكل شهري بمعدل 500 ميجا بايت شهرياً، بينما برنامج Hotspot Shield بالأعلى يمنحك هذا الموعد بشكل يومي بمعنى أنه يمنحك 15 جيجاً بشكل شهري، وربما يكون هذا الأمر ميداً بعض الشيء ولكن لا يمكن الاستغناء أيضا عن المميزات الأخرى التي يضمها البرنامج والتي يمنحها لمستخدميه بشكل مجاني، وفي حالة أردت أن تشترك في الإصدار المميز فإن رسوم الاشتراك ليست مبالغ فيها بل تبلغ 5 دولارات في الشهر فقط، وحينها يمكنك الحصول على جميع المميزات الأخرى في الإصدار المميز مثل الكثير من خوادم الدول الأخرى، والكثير من السيرفرات والكثير من درجات الحماية والأمان بالطبع.

يأتي البرنامج بواجهة استخدام سهلة للغاية يمكنك التعامل معه بكل سهولة وبساطة ولا يحتاج من المستخدمين دفع أي رسوم أو مصاريف فكل ما عليك فعله هو تحميل البرنامج على جهازك والبدء في استخدامه والوصول لأي موقع إلكتروني على الإنترنت سواء كان محظوراً في دولتك أو كنت تواجه مشاكل أخرى متعلقة بالخصوصية والحماية والأمان وما إلى ذلك.

3- Windscribe

حسناً في المرتبة الثالثة يأتي برنامج Windscribe وفي الواقع يستحق هذا البرنامج وضعه ضمن قائمة أفضل برامج الـ VPN على الإطلاق، وهذا بسبب المميزات الكثيرة التي يمنحها لمستخدميه والتي يمكن للمستخدمين الاستفادة منه بالفعل، وعلى الرغم من أنه يدعم عدد أقل من السيرفرات التي يبلغ عددها 600 سيرفر ويدعم عدد أقل أيضا من خوادم الدول التي يبلغ عددها أيضا 60 دولة فقط، إلا أن البرنامج يمنح المستخدمين مميزات تغنيهم عن هذه المواصفات، فعلى سبيل المثال هذا البرنامج يمنح المستخدمين كل الحرية في استخدام الإنترنت من خلاله ويوفر للمستخدمين حرية الوصول لأي موقع إلكتروني سواء محظور في الدولة التي تقيم بها أو كان محظور لسبب آخر، وفيما يخص استهلاك الإنترنت فهذا البرنامج يتيح لك استهلاك إنترنت بمعدل 10 جيجا بايت بشكل شهري، وفيما يخص عدد الأجهزة التي يمكنك تشغيلها من نفس الحساب الخاص بك يسمح لك البرنامج بعدد غير كافي من الأجهزة التي يمكنك فتحها بنفس الحساب وفي نفس الوقت أيضا، وهذه ميزة لا يمكن الاستغناء عنها بالفعل خاصة إذا كان لديك الكثير من أصدقاء العمل وكنتم تعملون في نفس الوقت.

كما هو الحال يأتي البرنامج بنسختين مجانية والأخرى مدفوعة وفي النسخة المجانية يمكنك الحصول على كل المميزات التي ذكرناها بالأعلى وكذلك أقصى درجة من الأمان وطبقة ذات حماية عالية، بينما النسخة المدفوعة والتي يتم الاشتراك فيها بمبلغ أربعة دولارات شهرياً تمنحك الكثير من المميزات التي لا تتوفر في النسخة المجانية بالطبع، مثل الوصول لأكبر عدد من خوادم الدول والوصول لأكبر عدد من السيرفرات، ولكن إذا أردت فقط الوصول للمواقع المحظورة في البلد التي تقيم بها وفي الوقت نفسه كنت ترغب في الحصول على حماية وأمان وخصوصية أثناء تصفحك على الإنترنت فيمكنك الاكتفاء بالنسخة المجانية.

يأتي البرنامج بواجهة استخدام بديهية ويمكن للجميع التعامل مع البرنامج بكل سهولة وبساطة، فما عليك سوى تحميل البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والبدء في استخدامه للتصفح على الإنترنت، مع العلم أن البرنامج متاح للهواتف الذكية أيضا سواء كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد أو نظام تشغيل IOS، فيمكنك الدخول إلى متجر التطبيقات في هاتفك والبحث عن التطبيق باسمه “Windscribe”.