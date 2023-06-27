أفضل برامج مونتاج الفيديوهات لأجهزة سطح المكتب.. مجانية وسهلة الاستخدام

صناعة المحتوى ونشره على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يحتاج إلى العديد من برامج التحرير سواء كنت تستخدم هاتفك المحمول لإعداد وصناعة المحتوى الخاص بك، او كنت تستخدم جهاز كمبيوتر للقيام بذلك، وهناك العديد من برامج التحرير التي أصبح البعض منها متوفر بشكل مجاني للمستخدمين، ولكن جميعنا نعلم أن صناعة المحتوى دائماً ما يكون أسهل على جهاز الكمبيوتر، بحيث يمكنك استخدام برنامج معين لتحرير الصور ومونتاج الفيديوهات بحيث تبدو أكثر احترافية وملائمة لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

هناك العديد من البرامج التي يمكنك استخدامها على جهاز الكمبيوتر من أجل مونتاج الفيديوهات، وسنتحدث عن بعض البرامج التي يمكنك استخدامها بديلاً لبرامج الفوتوشوب المدفوعة والتي تحتاج إلى مبالغ طائلة من أجل التمتع بخدماتها، فكل ما يحتاجه المستخدم برنامج مجاني يستطيع من خلاله تحرير الصور الخاصة به ومونتاج الفيديوهات إذا كان صانع محتوى أو كان المستخدم يرغب في أن يصبح صانع محتوى محترف، وهناك بعض البرامج التي يمكنها توفير كل المميزات والخيارات اللازمة من أجل تحرير الصور ومونتاج الفيديوهات سواء كان المستخدم يرغب في استخدامها بشكل شخصي من أجله أو كان يرغب في استخدام البرامج من أجل أداء الأعمال، كما أن البرامج التي سنتحدث عنها تعمل على جميع منصات سطح المكتب سواء نظام تشغيل ويندوز أو ماك أو لينكس.

1- Blender

يعتبر هذا البرنامج واحداً من أفضل وأهم البرامج الخاصة بمونتاج الفيديوهات، كما أن البرنامج يحظى بشهرة كبيرة جداً بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وهو بكل بساطة برنامج لأجهزة سطح المكتب ومتوافق مع جميع المنصات الأخرى مثل نظام ويندوز ونظام ماك وكذلك لينكس، وتتمثل فكرة البرنامج في تحرير الصور ومونتاج الفيديوهات عبر إتاحة الكثير من الخيارات الرائعة للمستخدمين، ويمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص بالنسبة لصناع المحتوى فهو يساعد هذه الفئة من المستخدمين على مونتاج الفيديوهات بشكل احترافية وملائمة لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء فيسبوك أو منصة تيك توك، وإذا كان لديك قناة على منصة يوتيوب فيمكنك الاستفادة من هذا البرنامج أيضا.

يساعدك برنامج Blender على مونتاج الفيديوهات وإخراجها وكذلك حفظها على ذاكرة تخزين جهاز الكمبيوتر الخاص بك بدون أي علامة مائية، ويمكنك بسهولة استخدام هذا البرنامج من أجل مونتاج الفيديوهات عبر الوصول إلى الكثير من الخيارات والتحكم الكامل في أدوات التحرير التي يتيحها لك البرنامج بشكل مجاني، فعلى سبيل المثال يمكنك إزالة اللقطات الغير مرغوبة من الفيديو المُراد تعديله، ويمكنك إضافة المؤثرات والانتقالات الكثيرة والمختلفة، كما يمكنك إضافة بعض الفلاتر لبعض اللقطات في الفيديو الخاص بك بحيث يبدو أكثر احترافية، ويمكنك التحكم في سرعة تشغيل الفيديو نفسه سواء حيث يمكنك إسراع الفيديو في بعض اللقطات وإبطاء سرعة التشغيل في لقطات أخرى.

يمكنك الكتابة على الفيديو سواء كنت ترغب في كتابة النص الخاص بك في بداية الفيديو أو في الفقرة الختامية من الفيديو وربما قد تكون لاحظت هذا الأمر في بعض الفيديوهات على منصة يوتيوب، كما يمكنك إضافة الملصقات والعديد من الأمور الأخرى الخاصة بمونتاج الفيديو، والأهم من كل ذلك أن البرنامج مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين مصاريف أو رسوم للتمتع بمميزاته، وكما ذكرنا أنه يمكنك حفظ الفيديوهات بدون أي علامة مائية وهذا ما يميز البرنامج أكثر، كما أن البرنامج سهل الاستخدام ولا يحتاج من المستخدمين سابق خبرة فكل ما عليك فعله هو تحديد الفيديو المراد تحريره وبعد ذلك قم بالوصول لجميع الخيارات الخاصة بالتحرير وابدأ في مونتاج الفيديوهات ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

2- DaVinci Resolve

حسناً إذا كنت ترغب في برنامج يساعدك في مونتاج الفيديوهات وإجراء الكثير من التعديلات والتحسينات على الفيديوهات الخاصة بك بحيث تبدو أكثر احترافية لمشاركتها فيما بعد، فيمكنك الاعتماد على هذا البرنامج أيضا، حيث يساعدك هذا البرنامج الرائع على مونتاج الفيديوهات وحفظها بجودة 8K هل يمكنك تصديق ذلك، وهذا ما يجعله فريداً من نوعه نظراً لأن كل البرامج الأخرى تساعدك على مونتاج الفيديوهات وإخراجها بجودة تصل فقط إلى 4K، لذلك يعتبر هذا البرنامج الخيار المثالي للمستخدمين خاصة صناع المحتوى يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج بشكل كبير بما أنه يساعدهم على مشاركة الفيديوهات التي يتم صنعها بجودة 8K.

برنامج DaVinci Resolve متوافق مع جميع منصات سطح المكتب لذلك لا داعي للقلق إذا كان جهازك يعمل بنظام الويندوز أو بنظام ماك أو حتى لينكس، فيمكنك العمل على هذا البرنامج والبدء في مونتاج الفيديوهات الخاصة بك بكل احترافية على جهازك، وعلى الرغم من أن البرنامج مجاني بالكامل إلا أنه يوفر للمستخدمين الكثير من خيارات التحرير التي يمكن الاستفادة منها بشكل فعلي، فعلى سبيل المثال يمكنك عمل فيديو من الصور الخاصة بك وإضافة الموسيقى إلى الفيديو نفسه وإضافة بعض المؤثرات أو الفلاتر حسب رغبتك، ويمكنك رؤية ما تقوم بصنعه قبل أن تقوم بتحميله على جهازك، بمعنى أنه يمكنك عمل معاينة للفيديو الذي قمت بتعديله قبل أن تقوم بتحميله.

يوفر لك برنامج DaVinci Resolve العديد من أدوات التحرير والخيارات التي يمكنك الوصول إليها بشكل مجاني تماماً وبدون فرض أي قيود مثل الرسوم أو ما إلى ذلك، حيث يمكنك التعديل على درجات الألوان في الفيديو المُراد تحريره، ويمكنك إزالة بعض اللقطات الغير مرغوب فيها ويمكنك أيضا التحكم في سرعة تشغيل الفيديو وإبطاء سرعة التشغيل في بعض اللقطات بحيث يبدو الفيديو أكثر احترافية ومثل الفيديوهات التي تراها لدى صناع المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي.

هناك الكثير من أدوات التحرير التي يوفرها لك برنامج DaVinci Resolve مثل التحكم في لون البشرة في الفيديو وكذلك التحكم في درجات لون العيون والعديد من الخيارات المشابهة بحيث يمكنك التلاعب في الفيديو بشكل كامل، والأهم من ذلك أنه يمكنك حفظ الفيديو على جهازك بدون أي علامة مائية، ويأتي البرنامج أيضا بواجهة استخدام بسيطة للغاية ويمكنك الوصول إلى جميع الخيارات الخاصة بالتحرير بمجرد أن تقوم بتحديد الفيديو المُراد تحريره، وكل هذه الأدوات والخيارات الكثيرة متوفرة في الإصدار المجاني من البرنامج ويمكنك استخدامها لتحرير الفيديوهات الخاصة بك أو لأداء الأعمال، مما يعني أنه يمكنك الاعتماد بشكل كامل على هذا البرنامج في مونتاج الفيديوهات.