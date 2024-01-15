أفضل برامج المحاسبة السحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2024

أفضل برنامج محاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة هو الذي يلبي احتياجاتها المالية المحددة ويوفر مجموعة واسعة من الميزات والأدوات، يجب أن يتضمن ذلك القدرة على تسجيل المعاملات المالية، وإعداد التقارير المالية، وتحليل البيانات المالية، وأتمتة العمليات المحاسبية.

تتمتع برامج المحاسبة السحابية بالعديد من المزايا مقارنة ببرامج المحاسبة المكتبية، بما في ذلك: إمكانية الوصول من أي مكان في العالم،التحديثات والدعم المستمرأن،انخفاض التكاليف

أفضل 5 برامج محاسبة لعام 2024

كُن في المقدمة باستخدام أفضل برامج المحاسبة هذه وحقق أقصى قدر من الأرباح.

1.FreshBooks

FreshBooks هو برنامج محاسبة عبر الإنترنت يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الشركات التي تقدم الخدمات، فهو يوفر مجموعة واسعة من الميزات التي تجعل مسك الدفاتر أمرًا بسيطًا وممتعًا.

تم اختيار FreshBooks نظرًا لكفاءتها في أداء هذه الوظائف الأساسية للشركات التي تقدم الخدمات، كما أنه يتميز بسهولة الاستخدام وواجهة مستخدم حديثة.

سمات

يسمح بإرسال الفواتير تلقائيًا وملفات التعريف العادية لنفس التجارة.

للبقاء على اطلاع بالمدفوعات، قم بإعداد تذكيرات تلقائية قابلة للتخصيص.

يسمح للموظفين والمقاولين الخارجيين بالعمل في نفس المشروع.

تضمن الدفعات عبر الإنترنت والاتصالات المصرفية حصول المستخدمين على أموالهم في الموعد المحدد.

يولد المعلومات بسرعة لمساعدة أصحاب الأعمال في التخطيط.

الاستجابة بسرعة للعملاء باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.

الايجابيات

القائم على السحابة.

واجهة سهلة الاستخدام.

ميزات متطورة للفواتير.

دمج تطبيقات الطرف الثالث.

مسعر بشكل معقول.

سلبيات

لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على وظائف إعداد التقارير.

يأتي المستخدمون الإضافيون بتكلفة إضافية.

السعر: يبدأ بـ 17 دولارًا شهريًا

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2. Zoho Books

Zoho Books هو برنامج محاسبة عبر الإنترنت يوفر مجموعة واسعة من الميزات للشركات الصغيرة والمتوسطة، فهو يتضمن أدوات لمعالجة جهات الاتصال والمشاريع والدخل والتكاليف والضرائب والمخزون، بالإضافة إلى القدرة على التكامل بسلاسة مع منتجات Zoho الأخرى والبرامج الخارجية.

باستخدام Zoho Books، يمكنك بسهولة تتبع إنفاقك وإنشاء التقارير والانضمام إلى الحسابات وإصدار الفواتير، كما أنه يوفر وظائف أكثر تعقيدًا مثل مراقبة الوقت ومحاسبة المشروع، إذا كنت بحاجة إليها.

سمات

النسخة النموذجية تفاعلية أيضًا.

الوصول الذي يسمح للبائعين أو المقاولين بعرض البيانات الهامة.

ينشئ قواعد وعلامات بنكية فريدة لتسهيل تنظيم المعاملات.

إبلاغ المستخدمين عند انخفاض الإمدادات وإرسال أوامر الشراء تلقائيًا.

استخدم تطبيق الهاتف الذكي الخاص به لإدارة المهام وتلقي المعلومات في الوقت الفعلي.

إنشاء الفواتير بسرعة، مما يتطلب من المستخدمين مراجعة التفاصيل فقط.

الايجابيات

خطة مجانية متاحة.

خذ كلاً من المدفوعات عبر الإنترنت والمادية.

اشتراكات مدفوعة بشكل معقول بحد أقصى 5000 فاتورة شهرية.

احتفظ بسجل لإنفاقك وسفرك.

يتصل بتطبيقات Zoho الإضافية.

سلبيات

الرواتب تدفع نفقات إضافية.

هناك حد أقصى قدره 1000 فاتورة سنويًا للخطة المجانية.

السعر: يبدأ بـ 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

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3. Xero

Xero هو برنامج محاسبة عبر الإنترنت يعمل على السحابة، ويستخدمه أكثر من 2 مليون مستخدم حول العالم، يوفر مجموعة قوية من الميزات التي تساعد الأعمال الصغيرة على إدارة شؤونها المالية وتوسيع نطاق أعمالها.

من خلال Xero، يمكن للمستخدمين بسهولة إعداد الفواتير وتتبع الفواتير وموازنة الحسابات المصرفية وحساب الضرائب وإعداد التقارير، كما يمكنهم دمج Xero مع أكثر من 800 خدمة وتطبيق يستخدمونها لشركتهم.

يتميز Xero بتحليل الاتجاهات وأنظمة إعداد التقارير القابلة للتخصيص، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات عمل واثقة، كما يقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا، وبعد ذلك يمكنك الاختيار من بين ثلاث خطط تسعير تغطي أساسيات المحاسبة، مع وجود مجال للنمو.

سمات

قم بإجراء دفعات متكررة بكميات كبيرة لتبقى منظمًا.

يسمح بتتبع مطالبات التكلفة في الوقت الحقيقي.

ينشئ تقارير واضحة ومفيدة لمراقبة توسع الأعمال.

في تطبيق الهاتف المحمول الخاص به، يمكنك الوصول إلى المسافة وتتبعها في أي وقت وفي أي مكان.

يستورد البيانات المصرفية منذ عام مضى بسلاسة لإجراء معاملات أسرع.

يجعل الفواتير مباشرة لتوفير الوقت.

الايجابيات

القائم على السحابة.

يحمل تطبيق الهاتف المحمول.

تكامل كشوف المرتبات.

سوق لتطبيقات الطرف الثالث.

مراقبة المخزون الأساسية.

سلبيات

تقارير محدودة.

الرسوم المرتبطة بمدفوعات ACH.

السعر: يبدأ من 11.00 دولارًا شهريًا

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4. QuickBooks Online

QuickBooks Online هو برنامج محاسبة شامل وقابل للتخصيص مصمم لتلبية احتياجات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، يوفر مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك إدارة التدفق النقدي، وإنشاء الفواتير، وإعداد الضرائب، والتكامل مع أكثر من 650 منصة وتطبيق.

بفضل هذه الميزات، يمكن لـ QuickBooks Online أن يساعد الشركات على تبسيط وتحسين عملياتها المحاسبية دون بذل الكثير من الجهد، على سبيل المثال، يمكن للشركات استخدام QuickBooks Online لتتبع المبيعات والمشتريات والنفقات، وإعداد الفواتير، وإدارة الضرائب، وإعداد التقارير المالية.

يعد QuickBooks Online خيارًا رائعًا للشركات التي تبحث عن برنامج محاسبة قوي وسهل الاستخدام، إنه يوفر مجموعة شاملة من الميزات التي يمكن أن تساعد الشركات على إدارة أموالها وإدارة أعمالها بنجاح.

سمات

مراقبة أرباحك ونفقاتك.

تتبع الإنفاق لموسم الضرائب.

قم بإنشاء إيصالات المبيعات والتقديرات والفواتير المخصصة والخبيرة.

إدارة شركتك من السحابة.

الايجابيات

عدة تقارير قابلة للتخصيص.

ضبط الوقت المتميز ومراقبة المخزون.

استكمال معلومات الاتصال ونماذج المعاملات.

يدعم العديد من الإضافات والرواتب والمشاريع.

تطبيقات الهاتف المحمول الرائعة.

سلبيات

مكلفة.

السعر : يبدأ بـ 15 دولارًا فقط شهريًا

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5. Wave Accounting

مع Wave Accounting، يمكنك بسهولة إدارة حساباتك باستخدام برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت، يعد برنامج المحاسبة المجاني عبر الإنترنت ممتازًا للشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية، فهو يوفر مجموعة واسعة من الميزات التي يمكن أن تساعدك على تتبع الإيرادات والإنفاق وإعداد الفواتير وإرسالها ومسح الإيصالات ضوئيًا وإنتاج التقارير.

من أبرز ميزات Wave Accounting هي تكاملها السلس مع مجموعة متنوعة من معالجات الدفع، وهذا يسهل عليك قبول المدفوعات عبر الإنترنت من عملائك، بالإضافة إلى ذلك، تقدم Wave Accounting مجموعة من أدوات المحاسبة المجانية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستخدمين المهتمين بالميزانية.

سمات

يتم تمييز الفواتير المخصصة بشعار شركتك.

إدارة حقوق الحساب مع عدد لا نهائي من المتعاونين.

تنظيم تقارير الإنفاق النقدي والإيرادات على عدد لا نهائي من الحسابات المصرفية.

متابعة المراسلات مع كل عميل من خلال الاطلاع على تفاصيله.

ينتج تقارير سنوية وشهرية سريعة على جهاز محمول.

الايجابيات

الفواتير ومسك الدفاتر مجانا.

لا توجد قيود على المعاملات أو الفواتير.

إدارة عدة شركات بحساب واحد.

عدد لا نهائي من المستخدمين.

متاح على الهاتف المحمول.

سلبيات

التكامل عبر Zapier وحده.

زيادة التكاليف أثناء استخدام بطاقة الائتمان.

هناك 14 ولاية فقط تقدم كشوف مرتبات كاملة الخدمات.

مسح الإيصالات هو 8 دولارات شهريًا.

السعر : يبدأ بـ 30 دولارًا شهريًا

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خاتمة

يعد اختيار أفضل برامج المحاسبة أمرًا بالغ الأهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) التي ترغب في إدارة أعمالها بكفاءة وفعالية، يمكن لبرنامج المحاسبة المناسب أن يساعد الشركات على تتبع المبيعات والنفقات وإعداد التقارير المالية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأعمال التجارية.

هناك العديد من برامج المحاسبة المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بعضها مخصص للشركات الصغيرة، بينما يستهدف البعض الآخر الشركات المتوسطة الحجم، بعضها قائم على السحابة، بينما يعمل البعض الآخر على أجهزة الكمبيوتر الشخصية.