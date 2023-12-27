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أفضل الوجهات السياحية في أسوان للعائلات

حسن سعدي

أسوان هي محافظة مصرية تقع في أقصى جنوب البلاد، وهي محافظة ذات تاريخ وثقافة غنية، تشتهر أسوان بمعالمها السياحية القديمة والحديثة، وتعد وجهة سياحية شهيرة للمصريين والأجانب على حد سواء خصوصا في فصل الشتاء نظرا لجوها الدافئ شتاءً.

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هناك الكثير من الوجهات الممتعة في أسوان التي يأتي إليها الكثير من داخل وخارج مصر.

● معبد جزيرة فيلة في أقصى الجنوب هي جزيرة صغيرة تقع في وسط نهر النيل، وهي موطن لمعبد فيلة، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، يُعد معبد فيلة أحد أشهر المعابد المصرية القديمة، وهو مكرس للإلهة إيزيس.

معبد الفيلة

ويمكن الذهاب إليه عن طريق المراكب النيلية في مدينة أسوان، التي تتراوح أسعارها من 100 جنية مصري إلى 150 جنيها مصريا.

● المسلة الناقصة هي مسلة ضخمة لم تكتمل أبدًا، وهي أكبر مسلة في العالم، تم نحت المسلة الناقصة من كتلة واحدة من الجرانيت الوردي، وتزن حوالي 1200 طن، ويمكن الوصول إليها عن طريق الوصول إلى منطقة التأمين الصحي في مدينة أسوان، وتتراوح أسعار دخول المسلة 10 جنيهات للمصريين و٥ جنيهات للطلبة.

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المسلة الناقصة-مصدر الصورة العربية نت

● جزيرة النباتات هي واحدة من أهم المزارات السياحية في مدينة أسوان، تقع الحديقة على جزيرة بأكملها في وسط نهر النيل، وتضم مجموعة متنوعة والنادرة من الأشجار والنباتات من جميع أنحاء العالم، يمكن الوصول إلى جزيرة النباتات من خلال رحلة قصيرة بالمراكب النيلية على كورنيش النيل بالمدينة، وتفتح الحديقة أبوابها للجمهور من الساعة 7 صباحًا حتى 5 مساءً، ورسوم الدخول للمصريين 10 جنيهات، تعد جزيرة النباتات مكانًا رائعًا للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، فهي وجهة سياحية مثالية للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن تجربة لا تُنسى.

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جزيرة النباتات

● جبل الهوا يُعد من المناظر الخلابة لعشاق تسلق الجبال، فهو جبل صخري يقع على الضفة الغربية لنهر النيل في مدينة أسوان، يبلغ ارتفاعه نحو 130 مترا وبه مقابر منحوتة لنبلاء وكهنة أسوان من عهد قدماء المصريين، ويمكن الوصول إليه عن طريق الوصول إلى كورنيش أسوان ثم العبور الجهة المقابلة للنيل في رحلة لا تتعدى ٣ دقائق للوصول إلى الجبل.

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قمة جبل الهوا

● قرية جزيرة هيسا النوبية شرق مدينة أسوان وهي من أقدم الجزر النوبية، ما بين السد العالي وخزان أسوان بجوار معبد فيلة وتم اختيار الجزيرة لإقامة مهرجان تنشيط سياحة والحفلات النوبية، ويمكن الوصول إليها عن طريق الموقف العمومي بالمحافظة والنزول بجوار متحف النيل ثم العبور بالمراكب النيلية إلى الجزيرة.

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  جزيرة هيسا مصدر الصورة جوجل

● قرية غرب سهيل فهي قرية نوبية تتميز بالمناظر التراثية النوبية والمنازل النوبية المليئة بالألوان المبهجة التي يمكن التقاط الصور التذكارية أمامها.

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● السد العالي ورمز الصداقة معلمان يجب زيارتهم فالمعلمان بجوار بعضهم البعض، فالسد العالي احدى أهم المعالم الحديثة المصرية ورمز الصداقة الذي يعد نموذج تدشين الصداقة بين مصر والاتحاد السوفيتي، ويمكن الوصول لهم عن طريق القطار بالمحطة المركزية بأسوان والنزول بمحطة السد العالي.

السد العالي رمز الصداقة- مصدر الصورة ويكيبيديا

● الممشى السياحي بالمدينة أحدى المزارات السياحية المليئة بتجار التوابل والمنتجات اليدوية والملابس النوبية.

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ممشى أسوان مصدر الصور اليوم السابع

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● مول أسوان بلازا يحتوي الكثير من المطاعم والمحلات التجارية ويقع أمام كورنيش النيل ومبنى محطة القطار.

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مول أسوان بلازا مصدر الصورة جوجل

حديقة فريال تقع الحديقة على ضفاف نهر النيل، وتتميز بموقعها المميز على ربوة عالية تكشف مدينة أسوان تم إنشاء الحديقة في عام 1944، بأمر من الملك فاروق، تكريماً لابنته الأميرة فريال، مساحة الحديقة حوالي 15 فدانًا، وتضم مجموعة متنوعة من الأشجار والنباتات، بما في ذلك أشجار النخيل والياسمين والورد، كما تضم الحديقة مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية، بما في ذلك البحيرات والنوافير والممرات المظللة والمطلة على ضفاف النيل، وهي بالقرب من وسط المدينة ومحطة القطار.

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حديقة فريال

المتحف النوبي يضم المتحف أكثر من 5000 قطعة أثرية، تمثل مراحل تطور الحضارة النوبية والتراث النوبي، من عصور ما قبل التاريخ حتى الوقت الحالي، يعد المتحف النوبي مكانًا رائعًا للتعرف على تاريخ وثقافة النوبة، فهو وجهة سياحية مثالية للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن تجربة لا تُنسى.

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صور متنوعة من المتحف النوبي- مصدر الصور tripdivisor

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● معبد أبو سمبل الأكثر جمالاً بين آثار الملك رمسيس الثاني في مصر، صُمم المعبد بدقة هائلة تجعل الشمس تشرق بأشعتها الجميلة على الغرفة المقدسة في يومين فقط، أحدهما في شهر أكتوبر، والآخر في وشهر فبراير من كل عام، فتسقط الأشعة فقط على التماثيل الأربعة للملك رمسيس الثاني.

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معبد أبو سمبل

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عن الكاتب:
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حسن سعدي

حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة، عملت فترة بالمحاماة، حاليا أعمل بمجال الاتصالات، أعشق القراءة والكتابة ومتابعة الصحف العالمية ، أجيد الكتابة في مختلف المجالات.

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