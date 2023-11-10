أفضل المواقع لزيادة مشاهدات تيك توك 10k مجانا ومدفوعة

زيادة مشاهدات تيك توك هو الهدف الذي يسعى له كل منشئ محتوى على تطبيق التيك توك، حيث تعتبر المشاهدات من العوامل الأساسية التي تجعل من حساب التيك توك قوياً (إلى جانب متابعين الحساب).

زيادة مشاهدات تيك توك - الصورة من تصميمي الخاص على موقع Canva

وبالرغم من تميز منصة تيك توك بالحصول على تفاعل سريع وحقيقي للحسابات الجديدة والقديمة، إلا أن البعض يواجهون مشاكل في قلة عدد المشاهدات، لذلك يبحثون عن طرق تزويد مشاهدات التيك توك مجانا.

خلال هذا المقال سأساعدك لحل هذه المشكلة من خلال أفضل المواقع المتاحة في السوق لزيادة المشاهدات، إلى جانب أهم النصائح لزيادة متابعين ومشاهدات حسابك على تيك توك بشكل مجاني.

كيف يساعدك زيادة مشاهدات التيك توك على تكبير حسابك؟

ببساطة عندما يحصل حسابك على عدد مشاهدات كبير مثل 10k أو الوصول إلى 1M مشاهدة، هذا الأمر يساهم في ظهور الفيديوهات الخاصة بك بشكل أكبر للمشاهدين على تيك توك، وبالتالي يزداد عدد متابعيك وشهرة حسابك.

ولا يخفى علينا جميعاً أن منصة TikTok باتت واحدة من أهم وسائل التواصل الاجتماعي التي انتشرت في عالم الإنترنت بشكل سريع، فلا يخلو الآن أي هاتف من تطبيق التيك توك.

لذا أصبح من الضروري الاهتمام بزيادة عدد المشاهدات على حسابك، وتحسين التفاعل بشكل عام.

أفضل مواقع زيادة مشاهدات التيك توك

من خلال الجزء التالي من المقال سأقدم لك 3 من أفضل المواقع التي يمكنها مساعدتك في رفع عدد المشاهدات بحسابك على TikTok.

1- موقع فولايك Folikee

إذا كنت تبحث عن موقع عربي مميز لخدمات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وتيك توك بشكل خاص، أرشح لك موقع فولايك Folikee بقوة.

حيث يعتبر أرخص موقع شراء مشاهدات ومتابعين، ويأتي بأسعار تبدأ من 0.01 سنت وأقل من ذلك في بعض الخدمات مثل خدمة مشاهدات تيك توك.

يتميز الموقع بوجود فريق خدمة عملاء مميز يقوم بالرد على أسئلة المستخدمين، ويساعدهم في كافة الأمور الخاصة بالموقع.

المميز في الموقع أيضا أنه يوفر مدونة تابعة له، ويقوم بكتابة محتوى مفيد سيساعدك كثيراً ويقدم لك أهم النصائح لزيادة تفاعل جميع حسابات على منصات السوشيال ميديا.

2- موقع instafollowers

موقع آخر مميز يساعدك على زيادة مشاهدات حسابك ومتابعيك على التيك توك، وليس التيك توك فقط، بل يقدم خدمات لجميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستقرام وفيسبوك وسناب شات.

موقع instafollowers يتميز أكثر بخدمات الانستقرام وهذا يظهر من اختيار اسم الموقع، لكنه مميز كذلك في خدمات TikTok وخاصة المشاهدات.

حيث يبيع الموقع 10k مشاهدة على تيك توك مقابل 7 دولار، وإذا أردت الحصول على مليون مشاهدة ستجد عرض للحصول عليها مقابل 300 دولار.

العيب الوحيد في الموقع أن أسعاره غالية نوعاً ما، لكن في المقابل يوفر لك جودة عالية من حيث تنفيذ الخدمات وسرعة وصول المشاهدات لحسابك.

3- موقع Zefoy

Zefoy هو موقع يستخدم الذكاء الاصطناعي لتزويد مشاهدات تيك توك بأعداد صغيرة للحسابات التي تحتاج للدعم في البداية، لكن المميز في الموقع أنه يفعل ذلك مجانا.

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى رابط الموقع، ثم تقوم بحل كود Captcha الذي يظهر في الصفحة الرئيسية، بعد ذلك سيتم توجيهك إلى صفحة بها أكثر من خدمة، اختر منها خدمة مشاهدات تيك توك (Views).

في هذا الخطوة سيطلب منك الموقع وضع رابط الفيديو الذي تريد زيادة المشاهدات له، ضع الرابط حتى يظهر الفيديو الخاص بك بالأسفل، ثم اضغط على Submit أو إرسال.

أهم النصائح لزيادة مشاهدات التيك توك مجانا