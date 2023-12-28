تمتلك محافظة القاهرة مجموعة كبيرة من الفنادق العالمية المتميزة، ذات الأسعار المعقولة لاستيعاب تدفق السياح، وخاصة من الدول العربية، وتضم المدينة العديد من المواقع الأثرية والمناطق الترفيهية، مما يجعلها وجهة مثالية للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة.

أفضل الفنادق الاقتصادية في القاهرة لعام 2024

أفضل 4 فنادق رخيصة في القاهرة 2024

تعتبر القاهرة مقصدًا شهيرًا للسياح المهتمين باستكشاف مواقعها الأثرية، ومن أهم ما يبحث عنه السائح والزائر لأي مدينة قبل الذهاب إليها هو أسعار الفنادق، ويوجد الكثير من الفنادق الرخيصة في القاهرة، وهي فنادق ذات أسعار معقولة في القاهرة، والتي لا تزال تقدم الخدمات الأساسية.

1- فندق توليب Tulip Hotel

فندق توليب في القاهرة هو خيار الإقامة الأعلى تقييمًا وبأسعار معقولة، ويتمتع بموقع ملائم في قلب المدينة، بالقرب من مناطق سياحية شهيرة مثل:

ميدان التحرير. المتحف المصري. برج القاهرة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو أحد أقرب الفنادق إلى مطار القاهرة الدولي.

مميزات فندق توليب

يوفر الفندق إطلالات فريدة على المدينة.

مجموعة من وسائل الراحة مثل غرف عائلية، إنترنت مجاني، نقل من وإلى المطار، وخدمات التنظيف اليومية بما في ذلك غسيل الملابس.

تحتوي غرف الفندق على مفروشات متنوعة، منها مكتب، وودائع تأمينية، وتلفاز بشاشة مسطحة، وشرفة.

تحتوي كل غرفة أيضًا على منطقة جلوس وتقدم وجبة إفطار كونتيننتال للضيوف.

2- فندق Miramar Talaat Harb

يقع الفندق في حي طلعت حرب على بعد حوالي 2.2 كم من منطقة خان الخليلي الأثرية، إحدى أهم المزارات السياحية في القاهرة، كما أنه قريب نسبياً من ميدان التحرير والمتحف المصري، ويقع الفندق بالقرب من برج القاهرة، على بعد 2 كم فقط.

أهم مميزات فندق Miramar Talaat Harb

يقدم خدمات نقل المطار مقابل تكلفة إضافية للضيوف المسافرين من / إلى مطار القاهرة الدولي.

يوفر الفندق وسائل راحة متنوعة مثل مطعم ومنطقة مشتركة ومكان لممارسة أنشطة الأعمال وخدمة صرف العملات للضيوف.

تقديم خدمات متنوعة للضيوف، مثل مكتب الاستقبال على مدار الساعة، وتنظيف الغرف، وخدمة الواي فاي المجانية في كل غرفة، وخيارات الإفطار التي تلبي التفضيلات الغذائية المختلفة.

3- فندق أمين Amin Hotel

يقع فندق أمين في منطقة الفلكي، والتي تقع بالقرب من العديد من المزارات السياحية، والمواقع التاريخية مثل:-

برج القاهرة. جسر قصر النيل. قصر البارون. المتحف المصري. ميدان التحرير.

بالإضافة إلى ذلك، يقع الفندق على بعد 300 متر فقط من حرم الجامعة الأمريكية.

مميزات فندق أمين

يوفر الفندق مطعماً يقدم مجموعة متنوعة من الوجبات اللذيذة، بما في ذلك المأكولات المحلية والشرق أوسطية.

تم تجهيز كل غرفة بتكييف وخزانة ملابس وتلفاز بشاشة مسطحة لقضاء إقامة ممتعة.

يقدمون وجبة إفطار كونتيننتال كل يوم وعشاء مجاني يوم الخميس من كل أسبوع.

يقدم الفندق غرفًا فريدة مطلة على المدينة وحمامات خاصة.

يوفر الفندق خدمة نقل من وإلى المطار، ومواقف للسيارات، وخدمة الغرف، ومكتب استقبال على مدار الساعة.

4- فندق Up Town Hotel

يقع الفندق في قلب مدينة القاهرة، على بعد حوالي 200 كم من ميدان التحرير. يقع بالقرب من المتحف المصري وبرج القاهرة ومطار القاهرة.

أهم الخدمات التي يقدمها فندق Up Town