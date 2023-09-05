أفضل العروض للساعات النسائية من زايروس بمناسبة اليوم الوطنى93

أفضل ما يقدم الزوج لزوجته في اليوم الوطني هي الهدايا، التي تعبر عن الود والاحترام، وللهدايا سحرا فريدا للوصول إلى قلب المرأة، وبمناسبة اليوم الوطني تقدم زايروس مجموعة من أفضل العروض للهدايا النسائية من الساعات والشنط والعطور ذات الجودة العالية.

المصدر الموقع الرئيسي زايروس بتعديل بسيط من الكاتب ايمن اسماعيل نجوم مصرية

أهم عروض وتخفيضات زايروس

مسلسل نوع الهدية قبل الخصم بعد الخصم 1 ساعة نسائية ستيل بلون فضي وذهبي 232.5 ريال سعودي 93 ريال سعودي 2 ساعة نبض النسائية 232.5 ريال سعودي 93 ريال سعودي 3 ساعة نسائية ستيل باللون الذهبي 232.5 ريال سعودي 93 ريال سعودي 4 ساعة سُمو النسائية

الأكثر تميزاً 232.5 ريال سعودي 93 ريال سعودي 5 ساعة حِلم النسائية 186 ريال سعودي 93 ريال سعودي 6 شنطة فخر النسائية 186 ريال سعودي 93 ريال سعودي 7 شنطة نسائية كلاسيك بلون أخضر 186 ريال سعودي 93 ريال سعودي 8 عطر أروس النسائي سحر خاص يميزكِ 120 ريال سعودي 93 ريال سعودي 9 عطر لي لي عود النسائي الكلاسيكي 120 ريال سعودي 93 ريال سعودي 10 عطر تايم لس النسائي عطر شرقي فواح 120 ريال سعودي 93 ريال سعودي 11 عطر تايم لس النسائي عطر شرقي فواح 120 ريال سعودي 93 ريال سعودي 12 عطر سول ميت النسائي بنسمات الطبيعه 120 ريال سعودي 93 ريال سعودي

أشكال وعروض من الساعات والهدايا النسائية

عطر أروس النسائي سحر خاص يميزكِ بسعر خاص جدا 93 ريال سعودي.

ساعة نسائية ستيل باللون الذهبي بسعر ممتاز 93 ريال سعودي.

ساعة نسائية تميز حضورك بسعر 93 ريال سعودي.

شنطة فخر النسائية عالية الجودة وبسعر 93 ريال سعودي.

ساعة نسائية ستيل باللون الذهبي بسعر 93 ريال سعودي.

ساعة نسائية ستيل بلون فضي وذهبي بسعر 93 ريال سعودي.

اكسسوارات غاية في الروعة تناسب جمالك 95 ريال سعودي.

ساعة نسائية في غاية الروعة 223 ريال سعودي.

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وختامًا:هذه بعض العروض التى تكمل السعادة بين الزوجين في يوم الاحتفال بالعيد الوطني السعودي.