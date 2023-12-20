أفضل الأوقات لنشر الفيديوهات على موقع تيك توك بحسب الساعات وأيام الاسبوع

يعتبر موقع تيك توك أحد أبرز وأشهر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المحتوى المرئي على الإنترنت، يتابع المليارات حول العالم موقع تيك توك لما ينشر به من فيديوهات ومقاطع هزلية وتعليمية وعاطفية، لا يقدم الموقع أي محتوى آخر غير مرئي.

انطلق موقع تيك توك للمرة الأولى في عام 2014 واشتهر في البداية باسم “ميوزيكلي” قبل أن ينتشر بشكل أوسع ويتم الاستحواذ عليه من قبل شركة “بايت دانس” الصينية وتم تغيير اسمه إلى تيك توك، وفي السنوات القليلة الماضية اكتسب الموقع شهرة كبيرة وأخذ في الانتشار بشكل فيروسي بين المستخدمين، يتابع أغلب الناس على هذا الموقع مقاطع الفيديو القصيرة المضحكة وتلك التي تعطيهم النصائح بالإضافة لأنواع المقاطع الأخرى التي تحظى بقدر طيب من المتابعة.

يتم نشر حوالي 34 مليون مقطع فيديو تيك توك بشكل يومي عبر المنصة، ويبلغ عدد مستخدمي موقع تيك توك 1.5 مليار مستخدم حول العالم ويعتبر موقع تيك توك أسهل وسيلة للشهرة السريعة والتي لن تكلفك الكثير من المال.

خوارزمية تيك توك:

تعتبر خوارزمية تيك توك واحدة من أفضل الخوارزميات للمواقع على الإنترنت، وعلى سبيل المثال إذا قمت بالبحث عن موضوع معين على موقع التيك توك وشاهدت بعض الفيديوهات المتعلقة بذلك الأمر فسيعرض الموقع عليك الكثير من الفيديوهات الأخرى التي تتعلق بذات الأمر، يحصل ذلك الأمر أيضا لمنشئي المحتوى على الموقع حيث تظهر فيديوهاتهم الأخرى للمتابعين وجميع الفيديوهات المتعلقة بها عند قيام البعض بالبحث عن محتواك او تسجيل الاعجاب به.

تتيح خوارزمية التيك توك لمنشئي المحتوى الوصول لأكبر كمية ممكنة من المتابعين في وقت قصير مما يعطيك القدرة على الانتشار بشكل مدهش عبر المنصة وستلاحظ في وقت قصير تزايد القاعدة الجماهيرية الخاصة بك، يمكن القول بأن هذا ما حدث لأغلب صناع المحتوى المشاهير الموجودين في المنصة.

أفضل أوقات النشر على التيك توك:

لكل يوم من أيام الأسبوع توجد ساعات محددة يفضل النشر فيها، يوجد فرق أيضا بين النشر الدعائي والنشر الترفيهي فإذا كنت تهتم بنشر فيديوهات ترفيهية فليس عليك القلق بشأن الوقت الذي يفضل أن تنشر فيه محتواك، يسهر أغلب مستخدمي موقع تيك توك لساعات متأخرة من الليل، يمكنك فقط النشر في تلك الأوقات وستضمن كمية كبيرة من المشاهدات في وقت قصير، أما إذا كان محتواك ذو هدف دعائي فسيتعين عليك النشر في أوقات معينة لضمان رواج مقاطعك بشكل أفضل.

الام تستند إحصائيات الأوقات الأفضل للنشر على تيك توك:

تستند تلك الإحصائيات على بحث نشره موقع “هاب سبوت” وهو موقع مخصص لتتبع سلوكيات المستخدمين في وسائل التواصل الاجتماعي.

فوائد النشر في الوقت المناسب على موقع تيك توك:

يعمل النشر في الوقت المناسب على موقع تيك توك في تحسين معدل المشاركة لديك، ويزيد ذلك أيضا من عائد الأرباح التي يدرها عليك موقع تيك توك، يحسن ذلك أيضا من رواج العلامة التجارية الخاصة بك إذا كنت تنشر بهدف دعائي وتسويقي وسيقوم الكثير من الناس بمتابعة مقاطع الفيديو التي تنشرها وسيؤدي ذلك لظهورها دائما في الخانة المخصصة للاقتراحات وهي التي تضم الفيديوهات المقترحة، يعد اعتماد هذه الطريقة الوسيلة الأسرع للوصول إلى خانة الإكسبلور.

كيفية الانتشار بشكل أسرع على موقع تيك توك:

قم باختيار موسيقى مناسبة لمقطع الفيديو الذي تقوم بنشره، يفضل استخدام مقاطع الموسيقى الرائجة في الوقت الذي تريد النشر فيه، عليك مراعاة وضع صورة مصغرة جذابة في مقطع الفيديو الذي تقوم بنشره، عليك اختيار عنوان جذاب ورائع لجذب انتباه المستخدمين.

علامات الهاشتاج:

قم بوضع علامات “هاشتاج” في مقاطعك ويفضل ان تكون مرتبطة بالمحتوى المنشور، يمكنك أيضاً وضع علامات هاشتاج رائجة لتتمكن من استهداف أكبر عدد من المتابعين، عليك إثراء المحتوى الذي تنشره بالمعلومات إذا كنت تقدم محتوى علمي أو ثقافي أو إرشادي للمتابعين، تنتشر الفيديوهات المضحكة أيضا بشكل كبير وعليك إضافة الموسيقى التصويرية الملائمة لها.

أفضل أوقات النشر على التيك توك بحسب أيام الأسبوع:

يوم الأحد:

أفضل وقت للنشر يوم الأحد هو الساعة 6:00 صباحا وكذلك الساعة 10:00 مساء وذلك بحسب ما توضحه إحصائيات موضع “هاب سبوت” الذي يحلل سلوك المستخدمين على موقع تيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

يوم الإثنين:

أفضل وقت للنشر يوم الإثنين هو 2:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 قبل الفجر، يمكنك النشر أيضا في الساعة 9:00 صباحا.

يوم الثلاثاء:

علي الوقت الأمثل للنشر يوم الثلاثاء هو الساعة 7:00 صباحا وكذلك الساعة 11:00 مساء.

يوم الخميس:

أفضل الأوقات للنشر يوم الخميس في الساعة التاسعة صباحا والساعة 12:00 منتصف الظهر والسابعة مساء.

يوم الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع:

أفضل الأوقات للنشر في نهاية الأسبوع في الخامسة صباحاً وفي الساعة الثالثة مساءً والواحدة منتصف الظهر.