أفضل أجهزة التلفاز الذكية في عام 2023

أصبحت أجهزة التلفاز الذكية أحد أهم الأجهزة الإلكترونية التي يقبل عدد كبير من المستخدمين لاقتنائها؛ وذلك نظرًا لتوافر الكثير من التقنيات الحديثة التي جعلتها تتخطى كونها أداة لعرض المحتوى؛ لذلك حرصنا على تقديم أفضل الشاشات الذكية التابعة لكبرى العلامات التجارية في المقال التالي.

شاشة إل چي OLED 83C1PUA

تأتي شاشة إل چي OLED بحجم 83 بوصة وتعمل بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز؛ وبالتالي تعرض مقاطع فيديو بدقة 4K.

هذا بخلاف تقنية الـ Dolby Vision التي تجعله مناسبًا لمحبي ألعاب الفيديو، كما أنها تشتمل على خاصية الـ AMD FreeSync، وكذلك Nvidia G-Sync التي تحقق سلاسة أكبر عند تشغيل الألعاب.

ليس هذا فحسب، بل تتوافق الشاشة أيضًا مع أجهزة البلايستيشن 5 أو الإكس بوكس X، من خلال خاصية الـ Game Optimizer.

تلك التي يمكن من خلالها توصيل الكثير من الأجهزة عن طريق 4 وصلات HDMI؛ وبالتالي تحقق تجربة ألعاب مثالية، أما عن السعر فنجدها تصل حتى 3999 دولارًا.

شاشة سامسونج QN900A

تعتمد شاشة سامسونج على تقنية Q LED، حيث تأتي بحجم 85 بوصة ودقة تصل إلى 8K، بالإضافة إلى معدل تحديث تلقائي يصل إلى 120 هرتز.

كما تتضمن مكبرات صوت خلفية مزدوجة، مزودة بمستشعر يتناسب مع مساحة الغرفة، علاوة على هذا، فإنها توفر خاصية الـ Multi-View.

التي تمكن المستخدمين من مشاهدة أكثر من 4 مقاطع فيديو في آنٍ واحد، كما تمتلك أيضًا طلاء مضاد التوهج؛ وبالتالي تمنح المستخدمين رؤية مثالية من كافة الزوايا.

كما يمكن التزامن مع هاتف سامسونج جالاكسي عن طريق خاصية Tap View، أما عن سعر الشاشة فهو يصل إلى 4999 دولارًا.

شاشة تي سي إل 40S325

تتوافر شاشة TCL بحجم يصل إلى 40 بوصة، وتمنح المستخدمين دقة تصل إلى 1080 بيكسل، وتوفر تحديث بمعدل 60 هرتز.

فضلًا عن دعم منصة Roku التي تقدم الكثير من التطبيقات الذكية، كما يمكن توصيلها بالهاتف؛ حتى يتم التحكم في الشاشة عن بُعد، أما عن سعر الشاشة فإنه يصل إلى 300 دولار.