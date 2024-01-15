أفضل أجهزة التتبع الذكية في عام 2023

أصبحت أجهزة التتبع من أشهر الملحقات الذكية التي لاقت رواجًا كبيرًا بين الكثير من المستخدمين في الآونة الأخيرة، حيث يمكن استخدامها مع حقائب السفر أو الحيوانات الأليفة وكذلك الأطفال عند التنزه، ونجد كبرى شركات الهواتف الذكية حول العالم، تطرح الكثير من الإصدارات ذات المزايا المتعددة، التي سوف نتعرف عليها معكم في السطور التالية.

جهاز Apple AirTag

قدمت علامة أبل جهاز التتبع AirTag الذي يتوافق مع أجهزة الآيفون والآيباد وحواسيب ماك، ويمكن توصيل الأجهزة عن طريق البلوتوث.

كما يمكن توسيع النطاق بحيث يصل إلى مئات الأمتار، من خلال خاصية الـ UWB التي تساعد على التتبع وتحديد الموقع الجغرافي.

علاوة على هذا، فإن الجهاز يشتمل على الكثير من الخيارات المتعلقة بالأمان؛ حتى يعرقل أي شخص من اختراق المجال الخاص به، أو عدم إساءة الاستخدام.

كما أنه يشتمل أيضًا على بطارية تدوم لعدة أيام، ومن الجدير بالذكر ها هنا، أن كافة تلك المزايا فقط بسعر 29 دولارًا.

جهاز جالاكسي سمارت Tag2

اعتمد جهاز التتبع Galaxy Smart Tag 2، على كثير من المزايا التي جعلته في مقدمة أجهزة التتبع العالمية، فنجده مثلًا يضمن نطاق يصل إلى 120 مترًا.

مع بطارية تعمل لمدة 500 يوم عند الاستخدام المتواصل، وقد تصل إلى 700 يوم إذا تم الاعتماد على نظام توفير الطاقة.

هذا بخلاف دعم خاصية البلوتوث والنطاق فائق العرض، لكنه يتطلب الاتصال بهاتف يدعم تلك الخاصية، مثل هاتف جالاكسي S23 Ultra، أما عن سعر الجهاز فهو يصل إلى 32 دولارًا.

جهاز Chipolo One

يمتاز جهاز التتبع Chipolo One بالحجم الصغير، الذي يسهل حمله ضمن الأغراض الشخصية، كما يملك بطارية عملاقة تدوم لعدة أشهر.

بل ويمكن استبدالها بضمان من الشركة، كما يتطلب الجهاز أيضًا اشتراك شهري مدفوع؛ للحصول على المزيد من التحديثات والمزايا الإضافية.

ليس هذا فحسب، بل ويمكن أيضًا تفعيل توصيل كاميرا الهاتف والتحكم بها عن بُعد، هذا بخلاف ربط الجهاز مع هواتف الآيفون والأندرويد بكل سهولة.

بالإضافة إلى تحميل بعض التطبيقات بسلاسة، وفيما يخص سعر الجهاز فنجده يصل حتى 25 دولارًا أمريكيًا فقط لا غير.