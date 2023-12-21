أشهر المتاحف في السعودية.. وجهات ثقافية وسياحية مميزة

تعد المتاحف مصدر جذب كبير للعديد من السياح من محبي التراث والآثار والمهتمين بالتاريخ، ولذلك سنتعرف في هذا المقال على أشهر المتاحف في السعودية، وأهم وأبرز معالمها.

مصدر الصورة: لقطة شاشة من قناة يوتوب اسمها kaj.10 قناة نور معلوماتك للمتحف الوطني السعودي وتم التعديل عليها

حيث تشتهر المملكة العربية السُّعُودية بطابعها الديني، إلا أنها في الأوان الأخيرة اهتمت بالجانب السياحي في عدة جوانب، مثل السياحة الثقافية والتاريخية.

حيث يوجد داخل المملكة العديد من المتاحف القديمة التي تحمل ثقافات المملكة الشعوب وتاريخ العصر القديم.

ما هي اشهر المتاحف في السعودية؟

يوجد داخل المملكة العربية السُّعُودية عدد لا بأس به من المتاحف القديمة والحديثة، مما جعلها محط اهتمام ومصدرًا لكبار الزوار، ومن أشهر المتاحف في السعودية المتحف الوطني السعودي داخل مدينة الرياض.

الذي يأخذ زواره إلى عالم من الحضارة والتاريخ على مر القرون، ويعدّ متحف قصر المصمك التاريخي من أقدم المتاحف في السُّعُودية.

وفيها بناء قوي سميك، وفيها متحف دار المدينة التي يحكي تاريخ المدينة المنورة، ومتحف عمارة الحرمين الشريفين يضم أبرز المجموعات الأثرية للحرمين الشريفين، ثم أن هناك العديد من المتاحف التي سنتحدث عنها سواء كانت حديثة أو من العصور القديمة.

المتحف الوطني السعودي – الرياض

ومن أهداف بناء هذا المتحف غرس الشعور بالانتماء إلى التاريخ والثقافة الدينية، مع أنّ أن المتحف الوطني السعودي (Saudi National Museum) يعد من المتاحف الحديثة في التصميم المعماري.

إلا أنه يضم مجموعة واسعة من التحف القديمة ذات الدلالات التاريخية، حيث يأخذ السائح في رحلة عبر الثقافة والفن على مر العصور.

ويعرض المتحف مجموعة من المباني التاريخية المصغرة لمدينة جُدّة ومجموعة من الفنون الصخرية القديمة التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري، كما يضم مجموعة من الزخارف والمشغولات اليدوية العتيقة التي تعود إلى قرون مضت.

فضلًا على ذلك، يتيح لك المتحف الاطلاع على بعض الأنشطة المتنوعة مثل التعليم والترفيه، كما يمكنك مشاهدة بعض الأنشطة التجارية أو الاقتصادية داخل المملكة.

كما يتم تنظيم الحفلات التعليمية بهدف تنشيط السياحة، تم افتتاح المتحف عام 1999م بمساحة تقدر بـ 28 ألف متر مربع، ويعدّ من أكبر المتاحف في السعودية.

وقد صممه المهندس المعماري ريمون مورياما ويضم ثماني قاعات تعرض كل منها رحلة من تاريخ شبه الجزيرة العربية.

مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي

يعدّ مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (King Abdulaziz Center for World Culture) أحد أبرز المباني الثقافية التي بنيت في المملكة العربية السُّعُودية، يقع المبنى في مدينة الرياض، وقد تم تصميمه على أعلى مستوى من الفخامة والتطور التكنولوجي.

كما يضم المركز العديد من المرافق وقاعات العرض متعددة الأغراض، مثل قاعة مسرح كبيرة تتسع لآلاف الأشخاص وتضم أحدث تقنيات الصوت والضوء.

ويحتوي المركز أيضًا على المكتبة العامة، ومكتبة الأبحاث، وقاعات العروض الفنية، بالإضافة إلى مسرح صغير ودور السينما، ويقدم المركز مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية.

ويهدف إلى تنويع المحتوى الثقافي والترفيهي المقدم للجمهور، بالإضافة إلى ورش العمل والدورات التدريبية، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة ثقافية متنوعة وتعزيز معرفتهم وفهمهم للثقافات العالمية المختلفة.

وتعد المكتبات الموجودة في المركز مراكز مهمة للتعلم والبحث، حيث يتمكن القراء والباحثون من الوصول إلى مجموعة واسعة من الكتب ومصادر المعرفة في مختلف المجالات، تصل إلى 270 ألف كتاب، وذلك بواسطة تقديمها لفعاليات ثقافية متنوعة.

متحف الطيبات مدينة جُدّة

يحتوي متحف الطيبات على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية التفصيلية التي تظهر تاريخ مدينة جُدّة وتأسيسها العريق الذي يمتد إلى 2500 عام.

يقع المتحف في حي الفيصلية ضمن مجمع متعدد الغرف، ويتميز بالطراز المعماري للمدينة القديمة بزخارفه الخشبية والمرجانية.

وتتوزع القطع الأثرية الموجودة في متحف الطيبات على عدة طوابق، مما يتيح للزائر فرصة فريدة لاكتشاف تاريخ المدينة ومعرفة تفاصيلها القديمة.

ويضم المتحف أيضًا قطعًا أثرية يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام، فضلًا على ذلك، تم تخصيص طابق كامل لعرض التراث الإسلامي الغني للمدينة وقصة تطورها عبر العصور.

مركز سايتك للتكنولوجيا

ويقدم معرض سايتك أكثر من 350 عرضًا تفاعليًا، بالإضافة إلى عرض آيماكس الذي يقدم عرضًا عن أعماق البحر والنظر إلى النجوم والكواكب.

ويضم المركز أيضًا طابقًا كاملًا مخصصًا لألعاب التكنولوجيا، وقاعة للابتكارات التكنولوجية، وقاعة أرضية يمكن بواسطة النظر إلى الفضاء الخارجي بواسطة تلسكوب هابل الفضائي.

يضم المركز سبع قاعات كبيرة تقدم محاضرات في مختلف العلوم والتكنولوجيا، تبلغ مساحة المتحف 21.700 متر مربع.

متحف دار المدينة – المدينة المنورة

متحف دار المدينة المنورة (Medina House Museum) هو متحف للتراث الإسلامي يضم مجموعة كبيرة من النماذج التي تعبر عن مراحل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وتأسيس مسجد قباء والمسجد النبوي الشريف المسجد النبوي.

كما يضم المتحف نماذج توضح فتوحات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تحتوي على بعض الآثار القديمة التي تعود للصحابة، مثل قوس سعد بن أبي وقاص، ويعرض المتحف أيضًا مخطط بناء المسجد النبوي.

متحف عمارة الحرمين الشريفين – مكة المكرمة

يعرض هذا المتحف أبرز المجموعات الأثرية للحرمين الشريفين ويحتوي على سبع قاعات تضم عدد من مجسمات الحرمين الشريفين، وقطع من النقوش الكتابية، وبعض نماذج كسوة الكعبة المشرفة، ومكينة النسيج الخاصة بصناعة الكسوة.

كما يحتوي المتحف على صور نادرة للحرمين الشريفين ومصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويعرض المتحف الذي يحتوي على بعض مقتنيات المسجد النبوي.

متحف إثراء – الظهران

ويتميز هذا المتحف بطرازه المعماري الفريد، تم افتتاحه عام 2016، ويقدم المتحف برامج لجميع الأعمار ومختلف المجالات، ويستفيد من هذه البرامج 80 ألف متعلم سنويًا.

ويحتوي المتحف على مكتبة المركز التي تضم 220 ألف كتاب، ومختبر الأفكار، وهو مساحة مخصصة للابتكار والاختراع وتنفيذ الأفكار في نماذج أولية يمكن الترويج لها.

يوفر المتحف مكانًا مخصصًا للأطفال لتنمية قدراتهم العقلية وتقديم المعارض والأنشطة الترفيهية، كما يحتوي على قاعة كبيرة تعرض المهرجانات والمؤتمرات العالمية.

متحف عبد الرؤوف خليل – جُدّة

وهو من أشهر المتاحف في السعودية ولاسيما في مدينة جُدّة، تم افتتاحه عام 1996، يضم المتحف العديد من القطع الأثرية التي ترجع إلى الحضارات الإسلامية والحضارات المختلفة.

كما يحتوي على عدد من مجسمات للحيوانات من العصور القديمة، يسلط المتحف الضوء على تاريخ مدينة جُدّة عبر العصور وتاريخ المملكة العربية السُّعُودية، كما يحكي قصة الملك عبد العزيز بن سعود أول ملك للمملكة.

متحف صقر الجزيرة – الرياض

هو أحد المتاحف الأثرية داخل مدينة الرياض، الذي يسرد الصورة التاريخية للقوات الجوية، يضم متحف صقر الجزيرة (Saqr Al-Jazeera Museum) العديد من القاعات ذات المساحات الواسعة.

حيث يمكن أن تمتد الجولة داخل المتحف مدة 7 ساعات، كما يوجد أماكن مخصصة للجلوس ومشاهدة مقاطع فيديو تعرض تفاصيل عن الطائرات وتاريخها، يتيح المتحف للزوار تجرِبة الدخول إلى الطائرات.

فضلًا على ذلك، فهو يقدم مجموعة واسعة من الطائرات والمقتنيات العسكرية ويتسع لأكثر من 30 طائرة، بالإضافة إلى مناطق الجلوس والمعارض.

يتم عرض تفاصيل التاريخ والقصص المثيرة للاهتمام حول كل طائرة للزوار خلال جولتهم في المتحف، كما يحتوي المتحف على العديد من الأسلحة والصواريخ والقنابل التي تمثل جزءًا من التراث التاريخي.

متحف دار الفنون الإسلامية – جُدّة

وهو متحف للفن الإسلامي يقع في مدينة جُدّة، يضم متحف دار الفنون الإسلامية (House of Islamic Arts Museum – Jeddah) مقتنيات عبر عصور الحضارة الإسلامية ويحتوي على مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية الإسلامية.

يحكي المتحف تاريخ الحضارة الإسلامية وما حققته، كما يضم 1000 قطعة أثرية تغطي 15 قرنًا من تاريخ الفن الإسلامي، مثل الخزف والمعادن والأقمشة.

متحف قصر المصمك – الرياض

هو من أقدم المتاحف في السعودية، تم بناء متحف قصر المصمك (Al-Masmak Palace Museum – Riyadh) عام 1895 على الطراز المعماري لمباني إمارة رشيد، يعد القصر من الأماكن التاريخية الشهيرة في المملكة العربية السُّعُودية وهو أحد المعالم الوطنية.

ويعود سبب تسميته بهذا الاسم إلى سماكة جدرانه وتعدد طوابقه، يضم متحف قصر المصمك العديد من الأجزاء والمعالم الهامة، ولكل جزء مكانة تراثية وتاريخية بارزة.

يضم القصر خمس معالم رئيسية بداية ببوابة القصر وهي بوابة ضخمة مزينة بنقوش فنية معقدة، كما تحتوي على مجسمات مصنوعة من الرخام الأبيض تمثل رموزًا ثقافية وتاريخية تعود إلى العصور القديمة.

يضم المتحف قاعة عرض، السينما حيث يتم عرض أفلام وثائقية تحكي قصة القصر وتاريخه القديم، وتحتوي على مجموعات فنية تاريخية من التحف الفنية بالإضافة إلى مجموعة من النماذج والصور الوثائقية التي تظهر تاريخ القصر والثقافة المحلية.

متحف قصر الزاهر – مكة المكرمة

يقع متحف قصر الظاهر في مكة المكرمة (Al-Masmak Palace Museum – Riyadh)، يضم عددًا من القاعات التي تعرض آثار مكة، وتاريخ مكة الجيولوجي والطبيعي، ومعالم المملكة العربية السعودية عبر التاريخ.

كما توجد أماكن مخصصة لاستراحة الزوار وبعض آثار مكة قبل الإسلام، توجد قاعات مخصصة للسيرة النبوية وتطور الكتابة والعملة والحج وعمارة المسجد الحرام والدولة السُّعُودية وبعض روائع الفن الإسلامي.

متحف تبوك الإقليمي – تبوك

يقع المتحف وسط مدينة تبوك ويضم ثماني قاعات، كل قاعة مخصصة لعرض بعض الآثار والقصص التاريخية، توجد قاعة مخصصة لاستقبال الزوار، وقاعة مخصصة لعرض الآثار، وباقي القاعات لعرض التاريخ الإسلامي وعصور ما قبل الإسلام.

كما يعرض المتحف تاريخ الدولة السُّعُودية في مراحلها الثلاث وتطور المنطقة في العصر الحديث، وعرض التراث الشعبي للمنطقة، حيث يقدم العديد من العروض التي تشمل جميع آثار المنطقة وتاريخها، وتتبع التسلسل الزمني للأحداث التاريخية من عصور ما قبل التاريخ وظهور الحضارات المبكرة في كل منطقة.

هل توجد متاحف للأطفال في السُّعُودية؟

متحف الطفل هو أول متحف مخصص للأطفال حتى سن 12 عامًا في المملكة العربية السُّعُودية، يقع في مركز إثراء الثقافي بمدينة الظهران، ويعد المتحف وجهة رائعة للعائلات والمدارس لتعزيز تجارِب الأطفال بواسطة التعلم التفاعلي والممتع.

ويقدم المتحف فرصًا لتنمية مهارات الأطفال بواسطة التواصل مع العلوم والفنون والتكنولوجيا، يتكون المتحف من المعارض والدروس وورش العمل.

تتميز المعارض في متحف الطفل بأسلوب تفاعلي، حيث يتعاون الموظفون المؤهلون مع الأطفال لإرشادهم في استكشاف المفاهيم المعقدة وتطوير مهاراتهم، يتم تنظيم الفصول وفقًا لأعمار الأطفال ومستواهم لضمان أعلى مستوى من التعلم الشخصي.

ما هي أهداف المتاحف في السعودية؟

أدّت المتاحف دورًا مهمًا في الحفاظ على التراث والثقافة في المملكة العربية السُّعُودية، وهم إلى ذلك يعملون على تحفيز السياحة، المتاحف هي المصدر الرئيسي للمعلومات والمعرفة حول التاريخ والفن والعلوم.

ومن خلال العرض المباشر للقطع الأثرية والأعمال الفنية والمعارض العلمية، تمكن المتاحف زوارها من استكشاف الماضي بالإضافة إلى لذلك تعد المتاحف وسيلة مهمة للبحث والدراسة.

وتحتفظ المتاحف في السعودية بمجموعات قيمة وملفات وثائقية تساهم في توسيع المعرفة وفهم التاريخ والثقافة، يعد الباحثون والطلاب والمعلمون من المهنيين الرئيسيين الذين يستفيدون من المصادر والموارد التي تقدمها هذه المتاحف.

وفي الختام نكون قدمنا لكم أشهر المتاحف في السعودية، أهم 14 متحفًا وأبرز مميزاتها، ولقد أجبنا على أكثر الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها الكثيرون مثلما هو أكبر متحف في السُّعُودية؟ ما هي أقدم المتاحف في المملكة العربية السُّعُودية؟ ما هي الأنشطة التي يمكن القيام بها في المتاحف السُّعُودية؟ هل يوجد متاحف للأطفال في السُّعُودية؟، نأمل أن يكون المقال مفيدا لكم وأن يكون قد نال إعجابكم.