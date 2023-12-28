أشهر الأماكن السياحية في الإسكندرية.. نصائح عند زيارة الإسكندرية

تُعد مدينة الإسكندرية ثاني أكبر مدينة في مصر، وهي مدينة ساحلية عريقة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتعد الإسكندرية من أهم الوجهات السياحية في مصر، حيث تضم مجموعة متنوعة من المعالم السياحية التاريخية والثقافية والترفيهية.

أشهر الأماكن السياحية في الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية: تعد مكتبة الإسكندرية من أهم المعالم الثقافية في العالم، وهي أكبر مكتبة في العالم العربي، وتضم المكتبة مجموعة واسعة من الكتب والوثائق والمخطوطات، كما تضم مجموعة من المتاحف والمعارض الفنية.

قلعة قايتباي: تعد قلعة قايتباي من أهم المعالم التاريخية في الإسكندرية، وهي قلعة بناها السلطان قايتباي في القرن الخامس عشر، وتقع القلعة على رأس مرسي الإسكندرية، وتطل على البحر الأبيض المتوسط.

متحف الإسكندرية القومي: يضم المتحف مجموعة واسعة من الآثار المصرية القديمة، والتي تعود إلى عصور مختلفة، ويضم المتحف مجموعة من التماثيل والقطع الأثرية واللوحات والمخطوطات.

حدائق المنتزه: تعد حدائق المنتزه من أكبر الحدائق العامة في الإسكندرية، وتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتضم الحدائق مجموعة متنوعة من الأشجار والزهور والنباتات، كما تضم مجموعة من البحيرات والنوافير.

شاطئ المعمورة: يعد شاطئ المعمورة من أشهر الشواطئ في الإسكندرية، ويقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويتميز الشاطئ برماله البيضاء ومياهه الفيروزية.

أماكن أخرى تستحق الزيارة

بالإضافة إلى هذه الأماكن الشهيرة، توجد في الإسكندرية مجموعة أخرى من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة، منها:

قصر كليوباترا: يُعتقد أن هذا القصر كان قصر ملكة مصر كليوباترا، ويقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يُعتقد أن هذا القصر كان قصر ملكة مصر كليوباترا، ويقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. متحف المجوهرات الملكية: يضم المتحف مجموعة واسعة من المجوهرات الملكية المصرية، والتي تعود إلى عصور مختلفة.

يضم المتحف مجموعة واسعة من المجوهرات الملكية المصرية، والتي تعود إلى عصور مختلفة. سوق العطارين: يعد سوق العطارين من أقدم الأسواق في الإسكندرية، ويضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية التي تبيع العطور والبهارات والتوابل.

يعد سوق العطارين من أقدم الأسواق في الإسكندرية، ويضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية التي تبيع العطور والبهارات والتوابل. شارع فؤاد: يعد شارع فؤاد من أشهر الشوارع في الإسكندرية، ويضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.

نصائح لزيارة الإسكندرية

تتمتع مدينة الإسكندرية بمناخ معتدل على مدار العام، مما يجعلها وجهة سياحية مناسبة في أي وقت من السنة، ومع ذلك فإن أفضل وقت لزيارة الإسكندرية هو خلال فصل الصيف، حيث يكون الطقس دافئًا ومشمسًا.

وإذا كنت تخطط لزيارة الإسكندرية، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك: