أسماء شباب وبنات للفيسبوك جديدة ورائعة 2024

يبحث العديد من الناس في هذه الأيام عن أسماء مبتكره رائعة لاستخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي، نقدم لكم في هذا المقال عدداً من الأسماء الرائعة التي يمكن استخدامها كأسماء مستعارة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس الاسم الذي تقوم باختياره شخصيتك لذلك عليك الاختيار بعناية من هذه الأسماء التي سنقدمها لك، ستجد في هذه القائمة أسماء مستعارة للفيس بوك عربية وإنجليزية وأسماء للشباب وأسماء أخرى للفتيات.

يذكر بأن استخدام الاسم الحقيقي في فيسبوك يعد أفضل وذلك لأغراض تتعلق بحماية البيانات حيث يمكنك بعد ذلك استرجاع الحساب في حال تم تعطيله أو تعرضه للاختراق، ولكن لا بأس في استخدام الأسماء المستعارة إذا أردت التباهي بحسابك أمام أصدقائك أو أفراد عائلتك.

أسماء فيسبوك حزينة للشباب:

الصمت صديقي.

القلب الموجوع.

طيبتي سبب تعاستي.

بائس بس عايش.

موجوع يا دنيا.

شظايا الروح.

أسير البكاء.

عازف الآهات.

غدر بيا الزمان.

أسماء فيسبوك رائعة للشباب:

فايق ومزاجه رايق.

صاحب صحبه.

عم الناس.

ولي العهد.

صقر العروبة.

مستر مطبات.

أمير بلا إمارة.

حاجز الصمت.

أمير بضحكتي.

عذب الصفات.

جميل الحارة.

امير السعودية.

جميل ربعه.

رفات حزين.

قيصر الحب.

وسيم وحكيم.

الثقل صنعته.

المايسترو.

الهيبة.

حارس القبور.

تاكسي الغرام.

عسل قليل الدسم.

فوضى الحواس.

الشيفرة.

المهيوب.

آسر قلوب العذارى.

أسير الحبّ.

روبن هود.

ملك الجزيرة.

المبتسم دائمًا.

إبن حتّوتة.

الكونتيسا.

شعلة تفاءل.

الدينامو.

صرخات الرحيل.

المرأة الحديدية.

روحك في ضلي.

إكسير الحياة.

رمانة الميزان.

طبيب الجراح.

أحلام ضائعة.

صمت النبض.

سكوتي لغتي.

اشرقت نفسي.

تنهيدة عاشق.

قمر بين البشر.

ويبقي الامل مفقود.

عاشق الجنان.

فقيد ضحتك.

ولد أبوه.

أسماء فيس بوك رائعة للبنات:

توتة البنوتة.

أميرة مملكتي.

لؤلؤة في العلالي.

بسكوتة وحلوه أنا.

وردة فى البستان.

حبيبة نفسي.

أكسجين القلب.

بنوتة عز.

كبريائي سر أنوثتي.

كتكوتة أنا.

البرنسيسة دي انا.

أميرة الأحلام.

نجمة في السماء.

ياسمينة بستان.

فتاة مسلمة حلوة.

قلب منكسر.

أميرة هو اسمي.

وردة حمراء.

فتاة رقيقة.

فتاة المحبة.

حكاية من ورق.

عين وهدب.

صافي الودّ.

أنامل الشّعراء.

لحن الصباح.

أطياف راحلة.

وردة جورية.

عازفة الأمل.

حبه جنة.

قلبي معاك.

روحي سكناك.

قلب من ورق.

عيون القلب.

زهرة ربيعك.

عيوني تضمك.

أسماء فيس بوك دينيه للبنات:

منيرة الدرب.

الواثقة بالله.

بشائر القدر.

محبة الرحمن.

حجابي عفتي.

تائبة إلي الله.

أميرة بأخلاقي.

تقوى القلوب.

مسك الختام.

حفيدة عائشة.

مريم البتول.

فاطمة الزهراء

عاشقة الجنة.

نسيم الفردوس.

تالية القرآن.

فجر الإيمان.

جنة الرحمن.

حورية الجنة.

ريحانة الجنة.

جنة الرضوان.

محبة الرحمن.

عصفورة الجنة.

سلسبيلة الجنة.

رحيق الفردوس.

ملتزمة بحجابي.

الفردوس طريقي.

ثقتي بربي تكفيني.

زاد المتقين.

زائرة الحرم.

تقوى المحبة.

الكوثر العذب.

رحيق الجنان.

إشراقة الفجر.

إيماني جنتي.

جوهرة الجنة.

قلب ينبض لله.

زهرة الفردوس.

سلسبيل النعيم.

السندس البراق.

العابدة الزاهدة.

الحجاب عزة وارتقاء.

سدرة المنتهى.

القرآن نوري.

بنت الإسلام.

محبوبي ربي ورسولي.

تسنيمة الجنة.

ينبوع الجنة.

ريح الفردوس.

حورية في الجنة.

سجدة لله.

الأمل بالله.

أسماء فيسبوك إنجليزية للشباب وللبنات:

A breath of love.

The king of love.

love cloud.

Love melodies.

Floating hearts.

The magic of love.

Longing flowers.

Love story.

captive of love.

Lovers whisper.

skilled feelings.

Love your eyes.

Your laughter is lost.

Lover’s notes.

Romantic leader.

Storms of emotions.

My heart is yours.

Light of Life.

Flower nectar.

The red roses.

I love your soul.

أسماء جروبات فيسبوك شبابية:

ما ينحني راسي الا لصلاتي.

فله واخواها عله.

عظماء الفيس بوك.

عايشين بنحاول نرضى.

عايشين عشان أحلامنا.

ضحكتي صداها دمعتي.

رافعه حاجبها ولاحد عاجبها.

دبا والعب هيلا هوبا.

بنت ناس وماتنداس.

أسماء جروبات فيس وواتساب دينية:

دائمًا ما نكون أحباب.

هنا نبدأ ونلتقي في الجنة.

نفحات ربانية.

قلب القرآن.

الشوق للجنة.

قطوف إيمانية.

في صحبة الرسول.

في ترحاب الله.

صحبة الجنة.

في رحاب القرآن.

في حضرة المحبوب.

عمات وخالات.

محبة رسول الله.

صحبة الخير.

رواد الكعبة.

مشوار الاستقامة.

الذاكرين والذاكرات.

الحوش حوشنا.

حسبنا الله ونعم الوكيل.

الحب في الله.

التقارب يجمعنا.

إيمانات الدعوة.

أخوات في الله.

جمعة مباركة.

احباب الرحمن.

أحباب الخير.