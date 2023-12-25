أسماء بنات حلوة ونادرة مسلمة: أكثر من 500 إسم بنت (عربي + تركي + هندي)

لكل اسم قصة ومعنى، ولكل طفلة اسم يناسبها ويميزها، ولأن الاسم هو هوية الإنسان وعلامته في الحياة فإن اختياره يتطلب تفكيرًا وبحثًا عن الأسماء التي تعجبكِ وتناسب ذوقكِ وثقافتكِ ودينكِ.

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لمساعدتكِ في إختيار إسم بنتك نقدم لكِ في هذا المقال مجموعة من أسماء بنات جميلة ورائعة من أصول عربية مسلمة وتركية مسلمة وهنديةمسلمة، مع بيان معانيها وأصولها لتختاري منها ما يروق لكِ وينال إعجابكِ.

أسماء بنات حلوة ونادرة مسلمة مع المعاني

الترقيم الصورة الاسم المعنى 1 أماني الأمنيات والطموحات 2 أمل الرجاء والتفاؤل 3 أنوار جمع نور، الضوء والإشراق 4 أروى الغزالة الجميلة والرشيقة 5 أسيل الأصيلة والنبيلة 6 أسماء العلو والرفعة والشرف 7 أفنان جمع فنن، الشجر الطويل والكثير الفروع 8 ألاء النعم والبركات 9 ألمى المرأة ذات الخدود الحمراء 10 إباء الكبرياء والعزة والشموخ 11 إخلاص الصدق والوفاء في العبادة والتوحيد 12 إسراء السير في الليل، واسم سورة في القرآن 13 إيمان التصديق بالله ورسوله وكتابه وأركان الإيمان 14 إيناس المودة والألفة والصحبة 15 بثينة المرأة ذات الثديين المتساويين 16 بدور جمع بدر، القمر في أوج إضاءته 17 بروق جمع برق، الضوء المتلألئ في السماء 18 بسمة ابتسامة على الشفاه تدل على الفرح 19 بشاير جمع بشرى، المبشرات بالخير والسعادة 20 تغريد : صوت الطائر المستدير والجميل 21 تهاني جمع تهنئة، المباركة بالفرحة والسرور 22 تولين اسم تركي يعني زهور التوليب 23 ثريا اسم نجم مضيء في سماء الشتاء 24 جاسمين اسم زهرة عطرية بيضاء أو صفراء 25 جدوى اسم عائلة من قبيلة قحطان، يعني المروءة والشجاعة 26 جنان جمع جنة، المكان المبارك في الآخرة 27 جهاد المجاهدة في سبيل الله عز وجل بالقول والفعل 28 حبيبة المحبوبة والغالية على قلب شخص ما 29 حلاَّ من حُسْنِ، يعني الجمال والزينة 30 حورية سْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْحُورِ الْعِينِ فِي الْجَنَّةِ، يَعْنِي الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ الْبَيْضَاءُ 31 خديجة اسم زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن برسالته 32 خلود البقاء والدوام والخلوة 33 داليا اسم زهرة متعددة الألوان والأشكال 34 دانية المقربة والحبيبة والصديقة 35 دعاء الطلب والمناجاة من الله سبحانه وتعالى 36 دنيا المعيشة والحياة في هذا العالم 37 رؤى جمع رؤية، المنظر أو الحلم 38 راما اسم عبري يعني المرتفعة أو المشرقة 39 رباب اسم آلة موسيقية تشبه الكمان 40 رانيا المشرقة والبهية والسعيدة 41 رجاء الأمل والتوقع في حصول شيء مطلوب 42 رحاب المكان الواسع والفسيح 43 رحمة من صفات الله تعالى، يعني الرحمة والشفقة 44 رزان الهدوء والوقار والجدية 45 رشا نقط الماء التي تتطاير من شلال أو نافورة 46 رغد الرخاء والنعمة والسعادة 47 روان النهر الجاري أو السهل الخصب 48 روضة المكان المزروع بالأشجار والزهور والعشب 49 رونق البهاء والجمال والزخرفة 50 ريم الغزالة الصغيرة والجميلة 51 ريناد اسم تركي يعني الملكة أو الأميرة 52 ريهام جمع رحم، يعني الغيث والمطر 53 زهراء المشرقة والنيرة والباهرة 54 سارة المرأة التي تسير بخفة ورشاقة 55 سجى السكون والهدوء في الليل 56 سحر الوقت قبل طلوع الشمس أو الجاذبية والتأثير 57 سدين اسم عائلة من قبيلة قضاعة، يعني الماء العذب والصافي 58 سلمى المسالمة 59 سلوى المعونة والعزاء والطمأنينة 60 سمية المرأة التي تتسم بالسُّمُوِّ، يعني العلو والشرف 61 سهام جمع سهم، يعني القوس والنشاب أو ما يُطلَق منها 62 سهى نجم في كوكبة الدب الأكبر، أو المرأة التي تغفو في آخر الليل 63 سهير المشتغلة بشؤونها في آخر الليل، أو المشرقة كالكواكب في الظلام 64 شادن اسم نبات عطري يستخدم في صناعة العطور 65 شروق طلوع الشمس أو ما يشبهه من نور أو إشراق 66 شفا رفع المرض عن شخص ما أو شيء ما، أو اسم نبات طبي مفيد للصحة 67 شهد جمع شهادة، يعني التصديق على شيء أو شخص، أو اسم نبات حولي مزهر 68 شيرين المحبوبة والغالية والطيبة 69 صابرين جمع صابرة، المتحلية بالصبر 70 صبرينا اسم لاتيني يعني صديقتك أو حامية حدودك 71 صفاء خلو شيء من دنس أو عيب، أو اسم نبات عطري 72 صفية المختارة والصافية والنقية 73 ضحى لوقت بعد طلوع الشمس 74 طاهرة المنزهة عن الشوائب والذنوب والعيوب 75 طرفة النظرة الخفية أو السريعة، أو اسم شاعر عربي مشهور 76 طلاَّ اسم معدن ثمين يستخدم في صناعة المجوهرات، أو المطر الخفيف 77 عائشة اسم زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحدى أمهات المؤمنين 78 ليالي جمع ليلة، وهي ظلمة الليل. 79 عائشة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 80 عالية المرتفعة والسامية والشريفة 81 عبير رائحة الزهور الطيبة والعطرة 82 عزة الشرف والكرامة والقوة 83 علاّ المكان المرتفع أو المجد والشهرة 84 علياء جمع علية، يعني المكان المرتفع في الجنة 85 عنود جمل صغير أو اسم بنت قحطان بن هود عليه السلام 86 عهد الإلتزام بشيء 87 عيشة حالة من الحياة الطيبة والسعادة والرغد 88 غادة المرأة التي تتمتع بالجمال والحلاوة 89 غدير ماء رقراق يجري في مكان منخفض 90 غزلان جمع غزال 91 غلاَّ من حُبِّ، يعني المحبوبة والغالية 92 فاطمة اسم بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأم الحسن والحسين 93 فدوى التضحية والفداء والإخلاص 94 فرح السرور والبهجة والمسرة 95 فريال اسم نجم في كوكبة الدلو، يعني الفضة أو اللؤلؤ 96 فيروز اسم حجر كريم لونه أزرق، أو اسم مغنية لبنانية مشهورة 97 قمر الجرم السماوي المضيء في الليل، أو المرأة الجميلة والبهية 98 كاميليا اسم زهرة جميلة تشبه الوردة، أو اسم مغنية مصرية مشهورة 99 كوثر اسم نهر في الجنة 100 لارا اسم لاتيني يعني المحبوبة أو المشهورة 101 لاميا المرأة ذات اللثام أو الحجاب، أو المرأة ذات العينين الجميلتين 102 لبنى اسم شجرة ذات ثمار حلوة، أو اسم شاعرة عربية مشهورة 103 لجين اسم معدن ثمين يستخدم في صناعة المجوهرات، يعني الفضة أو البلاتين 104 لين الليونة والرقة والحنان 105 ماريا اسم عبري يعني المرتفعة أو المحبوبة 106 مايا اسم يوناني يعني الأم أو الأخت الكبرى 107 مروة اسم جبل في مكة المكرمة، أو اسم نبات عطري 108 نادين اسم فرنسي يعني الأمل أو الرجاء 109 نانسي اسم إنجليزي يعني اللطف أو الحلاوة 110 نجود جود وإحسان وكرم 111 ندى قطرات الماء التي تتكون على الأوراق والزهور في الصباح 112 نور الضوء والإشراق والهداية 113 نورا صغير نور، يعني الضوء الخفيف أو الجميل 114 نورهان اسم تركي يجمع بين نور وهان، يعني سيدة الضوء أو الملكة المشرقة 115 هادية المهادية والهادئة والودودة 116 هالة ضوء دائري حول شيء مضيء، أو اسم مغنية لبنانية مشهورة 117 هبة هدية أو عطية أو منحة 118 هديل صوت الحمام عند التغريد أو التلاطف 119 وئام السلام والمودة والوفاق 120 وجدان الشعور والإحساس 121 وسن الشيء الجميل أو الحسن أو الزينة 122 وفاء الصدق والإخلاص والثبات على العهد 123 ولاء الانتماء والوله والحب 124 يارا اسم عبري يعني الماء أو النهر، أو اسم مغنية لبنانية مشهورة 125 ياسمين اسم زهرة عطرية بيضاء أو صفراء، أو اسم مغنية سورية مشهورة 126 يسرى المرأة التي تكون في المرتبة اليسرى بين أخواتها أو بناتها 127 يقين التصديق الجازم بشيء دون شك أو تردد 128 يمنى المرأة التي تكون في المرتبة اليمنى بين أخواتها أو بناتها 129 ينار اسم تركي يعني نار أو شعلة 130 يولا اسم لاتيني يعني زهرة البنفسج

أسماء بنات غريبة ونادرة

آرام: اسم يعني الراحة والسلام. أرجوان: اسم يعني زهرة ذات لون أرجواني. أريج: اسم يعني العطر الجميل. أصيل: اسم يعني أصيل أو أصلي. أفنان: اسم يعني فروع الشجرة. بدر: اسم يعني القمر المكتمل. بدور: اسم جمع بدر، يعني القمر. تسنيم: اسم يعني نهر في الجنة. تيا: اسم لاتيني يعني إلهة. دانة: اسم يعني اللؤلؤة. ديمة: اسم يعني المطر الخفيف. رغد: اسم يعني الرخاء والسعادة. رهام: اسم يعني الرحمة والشفقة. ريحانة: اسم يعني الزهرة. زهرة: اسم يعني الزهرة. زينة: اسم يعني الزينة. سما: اسم يعني السماء. شفاء: اسم يعني الشفاء. دعاء: الطلب أو المناجاة من الله سبحانه وتعالى. دنيا: المعيشة والحياة في هذا العالم. رزان: من الرزانة، يعني الهدوء والوقار. رنا: من الرنين، يعني الصوت الجميل أو العذب. رؤى: جمع رؤية، يعني الحلم أو الرؤيا. راوية: من الرواة، يعني الشخص الذي يروي القصص أو الأخبار.. أبانة: اسم يعني المرتفع أو العالي. أثير: اسم يعني الهواء العليل أو البارد. إبداع: اسم يعني الابتكار أو التجديد. إحساس: اسم يعني الشعور أو الإدراك. إشراق: اسم يعني النور أو السطوع. إلهام: اسم يعني الوحي أو النفث في الروع. إيلاف: اسم يعني المحبة والرعاية. بشاير: اسم يعني المبشرات بالخير. تألق: اسم يعني البريق أو اللمعان. تقوى: اسم يعني الورع والتقوى. توبة: اسم يعني الرجوع عن الذنب. جمان: اسم يعني جمع جوهرة، يعني اللؤلؤ أو المرجان. حلم: اسم يعني الصبر والتحمل. حياة: اسم يعني الوجود والاستمرار. ديمة: اسم يعني المطر الخفيف المستمر. شوق: اسم يعني الحب والاشتياق. فرح: اسم يعني السرور والبهجة. فضيلة: اسم يعني الكمال أو الميزة. قمر: اسم يعني الجرم السماوي المضيء في الليل. لؤلؤة: اسم يعني جوهرة ذات لون أبيض. مجد: اسم يعني الشرف والرفعة. ملاك: اسم يعني المخلوق الروحاني المقرب من الله تعالى. نور: اسم يعني النور أو الهداية. هدى: اسم يعني التوجيه والرشاد. ياسمين: اسم يعني زهرة ذات لون أبيض أو أصفر. يمنى: اسم يعني اليمين أو السعادة.

أسماء بنات من القرآن الكريم

آمنة: اسم زوجة النبي إبراهيم عليه السلام، واسم أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

إسراء: اسم سورة في القرآن الكريم، يعني الرحلة الليلية التي قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

بشرى: اسم يعني الخبر السار أو الفرح.

حورية: اسم يطلق على النساء في الجنة، ويعني المرأة الجميلة.

حنان: اسم يعني الرقة واللطف.

خولة: اسم صحابية جليلة، واسم امرأة من قوم لوط عليه السلام.

دنيا: اسم يعني الحياة الدنيا.

رحمة: اسم من صفات الله تعالى، يعني الرأفة والرحمة.

رقية: اسم سورة في القرآن الكريم، يعني الشفاء أو الرقية.

سارة: اسم زوجة النبي إبراهيم عليه السلام، واسم امرأة من قوم نوح عليه السلام.

سعاد: اسم يعني السعادة والفرح.

زينب: اسم بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسم زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

سجى: اسم يعني السكون والهدوء.

صفا: اسم يعني النقاء والصفاء.

ضحى: اسم يعني وقت الضحى، وهو وقت من النهار.

عائشة: اسم زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسم امرأة من قوم فرعون.

فاطمة: اسم بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسم امرأة من قوم نوح عليه السلام.

غادة: اسم يعني المرأة الجميلة.

هبة: اسم يعني الهدية أو العطية.

هدى: اسم يعني التوجيه والرشاد.

يسرى: اسم يعني اليسر والسهولة.

يمنى: اسم يعني اليمين أو السعادة.

أجمل أسماء بنات تركية ومعانيها

الاسم المعنى آيلا القمر آيسل الثلج آيتن النور أليف الألف ألفا الحرف الأول من الأبجدية أمينة الموثوق بها أنس الفرح والسرور آسيا اسم زوجة النبي إبراهيم عليه السلام أزهار جمع زهرة باران المطر بدر القمر المكتمل بيلا البيضاء بيلين المعروفة بينار منبع الماء بورجو القلعة بورسي العروس بوسة القبلة بيران اللبنة تايا إلهة القمر توبا التوبة جمان جمع جوهرة داريا البحر ديلارا الجميلة دينيز البحر ديميت اسم إلهة الخصب في الأساطير اليونانية ديفا الملاك دويغو الشعور إيلين اسم إلهة الشمس في الأساطير السلافية إيزجي النقية إيزجي النقية فريدة الفريدة غدير النهر الصغير جول الوردة جونان القلب جيهان العالم جولدا الوردة الذهبية جولين الوردة جولنار زهرة القمر جولنار زهرة القمر جولشن الحديقة جوليا اسم لاتيني يعني الشباب جوليا اسم لاتيني يعني الشباب حور اسم يطلق على النساء في الجنة حورية اسم يطلق على النساء في الجنة داليا اسم زهرة جميلة ذات لون أرجواني أو أبيض دانية من الدنو، يعني القريبة أو المحبوبة دعاء الطلب أو المناجاة من الله سبحانه وتعالى دنيا المعيشة والحياة في هذا العالم رحاب المكان الواسع والفسيح رحمة من صفات الله تعالى، يعني الرأفة والرحمة رزان من الرزانة، يعني الهدوء والوقار رنا من الرنين، يعني الصوت الجميل أو العذب رؤى جمع رؤية، يعني الحلم أو الرؤيا راوية من الرواة، يعني الشخص الذي يروي القصص أو الأخبار سارة اسم زوجة النبي إبراهيم عليه السلام سناء الرفعة والشرف سيلين صب الماء الغزير سونا القمر سوناي القمر سوز الماء سوزدان ماء الحياة سوزان جميلة سوزان جميلة سوزيلا جميلة سوزيلا جميلة سيبيل اسم إلهة الطبيعة في الأساطير الرومانية سيلين صب الماء الغزير شادن الفتاة الجميلة صفا النقاء والصفاء صوفيا الحكمة صوفيا الحكمة غادة الفتاة الجميلة غدير النهر الصغير غفران المغفرة غمزة النظرة الخاطفة هازال شجرة الصفصاف هاندا الهدية هبة الهدية أو العطية هدى التوجيه والرشاد ياسمين زهرة ذات لون أبيض أو أصفر يمنى اليمين أو السعادة

أجمل أسماء بنات هندية حديثة ومعانيها

الاسم المعنى آتيا الزينة، البداية، الكمال، الزخرفة، شيء لا مثيل له آليا ممتازة، مكانة اجتماعية عالية، طويلة، شاهقة آنيا لا ينضب، بلا حدود، القيامة أدفيكا عالم، أرض، شيء فريد من نوعه أمايرا الشخص الذي سيكون جميلاً إلى الأبد أمايا شيء لا يقاس أمريتا خلود أمروتا حالة من عدم الموت والخلود أناشة خاصة أنوشكا نعمة، محاباة، زهرة أرونيما وهج الفجر أفني الأرض بهاجياسري فتاة محظوظة بهانوماتي لامعة أو مشهورة بسنت البشاشة أو الفرحة بتول الطاهرة أو المحافظة على نفسها بينيتا محتشمة بيمالا نقية بهافيني سيدة عاطفية أو جميلة شعياء الحياة شامان حديقة تشانداني ضوء القمر أو نهر شاريتا ذات طابع رقيق ولطيف شافي انعكاس أو صورة أو إشراق دارسان رؤية المقدسات أو التأمل فيها دارشان رؤية المقدسات أو التأمل فيها دامان حبل أو سلسلة دامودار اسم آخر للورد كرشنا، والذي يعني “ذو الخصر المزخرف” داموداران اسم آخر للورد كرشنا، والذي يعني “ابن دامودار” دانية القريبة أو المحبوبة دانفير المحارب المتبرع داركشان رؤية المقدسات أو التأمل فيها داركشاس رؤية المقدسات أو التأمل فيها داركشاسفول رؤية المقدسات أو التأمل فيها بشكل كامل داريكا فتاة عذراء داياماي فتاة طيبة القلب ورحيمة دايتا فتاة محبوبة دايفي إلهة أو مقدسة دباسيش بركة أو نعمة دبجيت منير أو مضيء

أجمل أسماء بنات سعودية حديثة ومميزة

الاسم المعنى أفنان السمو والرفعة أمايرا الشخص الذي سيكون جميلاً إلى الأبد أروى الفتاة الجميلة أو أنثى الوعل أسيل الخد الناعم الملمس بسنت البشاشة أو الفرحة بتول الطاهرة أو المحافظة على نفسها ترف الغنى ورغد العيش دانية القريبة أو المحبوبة رؤى الرؤيا أو الحلم رسيل الماء العذب سارة السعادة أو المفرحة سلسبيل اسم نهر من أنهار الجنة علا السمو أو الرفعة عزة القوة أو المجد فرح البهجة أو المسرة كاميليا زهرة جميلة ذات رائحة عطرية لارا اللؤلؤة أو الزهرة لين الصلح والوفاق ماريا المرأة المتميزة أو المختارة مروى ماء حلو وصافٍ نور الضوء أو الإشراق نوران ضوءان أو إشراقتان هديل صوت الحمامة أو التغريد هند اسم شجر يثمر ثمار حلوة، وأيضًا اسم دولة في آسيا ياسمين زهرة بيضاء عطرية

اسماء بنات مصرية حلوة وخفيفة

الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم مريم جنان لينا هالة سارة جميلة ريم لمى علياء نورا زينب ملك سمية ياسمين روان حنان جهاد آلاء سمر ليلى فاطمة رنا هناء رانيا حبيبة زينة ريان الرحمة طبيعة ميار لا شيماء دانا هديل داليا سهام سلمى يمنى سماح حلا فرح شهد روجينا ريهام حياة براءة ديما سوزان جود صفاء جودة ايمان دلال ميرا هنا شهرزاد رقية نداء روزان حلا جديد جيد جوانا مروة سليمة يارا ملكة إلهام زهور مها نسمة فريال ليال نوران لبنى هند طيبة شادية آمنة ليليا سناء رباب عبير زينات هيفاء فدوى إكرام نهال ديانا ابتهال أروى شهلا ليندا رشا طيف جوهرة نيلي روميساء رغد هاجر ريماس غيداء فداء نداء إيمي نوهان عبلة رؤى جودي سلوى همس جيهان صبا ديالا راندا دعاء تاليا سيلين سنابل طيف جنى هيا نورهان غزل هيام رمش شذى أروى رحاب رزان ريتاج ميسون مروى شيرين لونا هبة لارين نجمة مرمر ديمة هدير لارا أسماء

في هذا المقال، قدمنا لك مجموعة متنوعة من أسماء البنات التي تحمل معاني جميلة ورائعة، سواء كنت تبحث عن اسم عربي أو تركي أو هندي فإنك ستجد في هذه القائمة ما يناسب ذوقك، نأمل أن تكون قد استفدت من هذا المقال وأن تكون قد وجدت الاسم المثالي لإبنتك، شكرًا لقراءتك المقال.