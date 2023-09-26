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رابط أسماء المفسوخة عقودهم العائدين للخدمة بوزارة الدفاع العراقية mod.mil.iq

أسماء يحيى

يقوم العديد ممن تظلموا على فصلهم من الخدمة بوزارة الدفاع العراقية بالبحث عن أخبار ونتائج التظلمات، وقامت وزارة الدفاع اليوم بقبول طلبات المدنيين المفصولين من الخدمة بالوزارة وردت ما يزيد عن ألف مواطن إلى العمل من جديد، وأعلنت عبر موقعها الرسمي رابط أسماء المفسوخة عقودهم العائدين إلى الخدمة من جديد، وأكدت أن على الذين لم يجدوا أسمائهم ضمن المقبولين مراجعة المديرية العامة لشؤون الأفراد لإجراء اللازم لهم.

لوجو وزارة الدفاع العراقية وأخر خبر حول عقود الوزارة - الصفحة الرسمية وزارة الدفاع

لوجو وزارة الدفاع العراقية وأخر خبر حول عقود الوزارة - الصفحة الرسمية وزارة الدفاع

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بيان الدفاع العراقية

أعلنت وزارة الدفاع بموجب الأمر الوزاري رقم (1326) بإعلان القائمة النهائية للعائدين إلى العمل، وأعلنت الوزارة على صفحتها الرسمية التالي:

“تدعو وزارة الدفاع / المديرية العامة للأفراد، الذوات المدرجة أسماؤهم بالقوائم أدناه من الموظفين المدنيين المفسوخة عقودهم الذين تمت إعادتهم للخدمة، مراجعة الدوائر المؤشرة إزاء أسماؤهم لغرض نشر مباشرتهم في تلك الدوائر، وفي حال لم يتم استقبالهم من تلك الدوائر عليهم مراجعة المديرية العامة لشؤون الأفراد لإجراء اللازم لهم”.

إصلاحات الوزارة

تقوم الوزارة بمراجعة كافة الإجراءات والقرارات السابقة ومتابعة كل ما فيه خدمة الوطن مواطنيه، حيث تقوم الدولة بكافة مؤسساتها بإجراء الإصلاحات الشاملة والتحديث في كافة المجالات لإعادة المسار إلى طريق النهضة من جديد، حيث تجد وزارة التعليم والداخلية والدفاع وغيرها تقوم بإجراء العديد من التحديثات وإصدار العديد من القرارات، ويتم الحرص على أن يكون كل إجراء يتماشى مع الإطار العام الجديد للدولة والتي يضمن حق الوطن والمواطن وإتاحة مناخ عادل وشفاف من فرص العمل.

تظلمات المفسوخة عقودهم

مبنى وزارة الدفاع العراقي - صفحة وزارة الدفاع الرسمية على فيس بوك
مبنى وزارة الدفاع العراقي – صفحة وزارة الدفاع الرسمية على فيس بوك

تقدم الذين تم إنهاء عقودهم للعمل في وزارة الدفاع من المدنيين، العاملين في المشروعات المدنية التابعة للوزارة، على فسخ العقود، وتم تقديم حيثيات التظلم وتم فرز كافة التظلمات لبيان حقوق المتقدمين، وتم مراجعة التظلمات بالفترة الماضية وأعلنت الوزارة الذين تم قبول طعونهم، وتحرص الوزارة على الشفافية وحصول كل صاحب حق على حقه.

أسماء العائدين

لوجو وزارة الدفاع العراقية وأخر خبر حول عقود الوزارة - الصفحة الرسمية وزارة الدفاع
لوجو وزارة الدفاع العراقية وأخر خبر حول عقود الوزارة – الصفحة الرسمية وزارة الدفاع
  1. يتم الولوج على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية.
  2. يقوم بتسجيل رمز التحقق.
  3. يتم الضغط على SUBMIT.- صورة 1 - رابط أسماء المفسوخة عقودهم العائدين للخدمة بوزارة الدفاع العراقية mod.mil.iq
  4. تفتح صفحة الوزارة الرسمية.- صورة 2 - رابط أسماء المفسوخة عقودهم العائدين للخدمة بوزارة الدفاع العراقية mod.mil.iq
  5. يتم كتابة كلمة “عقود” في البحث.
  6. يتفتح بيان الوزارة.- صورة 3 - رابط أسماء المفسوخة عقودهم العائدين للخدمة بوزارة الدفاع العراقية mod.mil.iq
  7. يتم الضغط على الرابط أسفل الصفحة.
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أسماء يحيى

كاتبة في موقع نجوم مصرية، تشرفت بالعمل فيه بعد سنوات خبرة سبقت من قبل في مجال الصحافة الإلكترونية، متخصصة في الشأن السعودي والخليج العربي، اتشرف بتعليقكم والدعم الإيجابي على المقالات دعما لي ودعما لموقع نجوم مصرية، وأتشرف بالرد على حضراتكم.

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