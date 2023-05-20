أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق بالوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023.. وتنويه هام للمتقدمين

يمكن لأي شخص مقدم على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق 2023 معرفة اسمه هل هو داخل الحاسبة أم مرفوض، والهدف من تقديم الوجبة التاسعة هو مساعدة المواطنين على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً، والجدير بالذكر بأنه توجد حالات تشعر بالقلق الشديد لتأخير رفع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ويرجع ذلك الأمر بسبب عملية فحص الأوراق المقدمة من جهة المواطنين، وبعد الانتهاء من فحص الأوراق يتم رفع أسماء المشمولين على هيئة ملف pdf، والآن يمكنك الاستعلام عن اسمك بخطوات سهلة وبسيطة، وهذا ما سنتطرق للحديث عنه من خلال السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية:

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يمكنك الاستعلام بكل سهولة من خلال الهاتف، هل أنت من المشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا، وما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً: قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية “منصة مظلتي“.

قم بالضغط على البحث في النظام.

قم بإدخال البيانات الشخصية (الاسم الثلاثي للمقدم، اسم الأم، اسم الأب، اسم الجد، المحافظة التابع لها، رقم البطاقة التموينية).

قم بالضغط على كلمة بحث.

انتظر بضع ثوان، حتى تظهر لك النتيجة.

ستظهر لك النتيجة إما من المشمولين في الرعاية الاجتماعية أو من المرفوضين مع توضيح سبب الرفض.

ما معنى هذه الحالات:

نوهت الرعاية الاجتماعية المتقدمين عند الاستعلام عن الوجبة التاسعة 2023، عليكم التركيز على حالة القيد إذا كانت: