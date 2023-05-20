استعلام سريع لـ أسماء المشمولين بالوجبة التاسعة عبر موقع مظلتي 2023

يمكنك استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf 2023 عبر موقع مظلتي الوجبة التاسعة، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن نشر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، قام الكثير من المواطنين في العراق بالتقديم على البرنامج للحصول على الدعم وذلك لمساعد الفقراء على مواجهة الغلاء، وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية إنها تلقت نحو 300 ألف طلب للوجبة الأخير.

الاستعلام عن أسماء المشمولين

يمكنك التعرف على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 للوجبة التاسعة الخاضعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية “منصة مظلتي“.

أضغط على “الاستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية”.

عليك تحديد رقم الوجبة “9”.

تسجيل الدخول من خلال كتابة رمز التحقق في المربع الخاص به.

وأخيراً اضغط على “استعلام” وسوف تجد جميع التفاصيل حول حالة الاستحقاق لدعم الرعاية الاجتماعية بالعراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة الشئون الاجتماعية في العراق العديد من الشروط حتى يتمكن المواطنين في التسجيل بالرعاية الاجتماعية وهذه الشروط كالتالي: