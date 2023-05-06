رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين في اللوتري 2023 – dv lottery 2024

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية منذ قليل أسماء الفائزين في اللوتري 2023 – dv lottery 2024 ويبدأ المرشحون للهجرة الأمريكية بداية من الغد الاستعداد لاستكمال الإجراءات المطلوبة، وتجهيز المستندات اللازمة لإنهاء الخطوات الأخيرة قبل بَدْء الحلم، الذي يعيشه الملايين ممن تقدموا للهجرة العشوائية في أمريكا، لذا نبين لكم في هذا التقرير خطوات معرفة الفائزين في برنامَج الهجرة العشوائية 2024 لأمريكا.

أسماء الفائزين في اللوتري 2023 dv lottery 2024

تبدأ خطوات معرفة أسماء الفائزين في الهجرة العشوائية 2023 – 2024 لمن تقدموا في شهر نوفمبر الماضي كالتالي:

الدخول عبر الموقع الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية ( موقع الهجرة العشوائية ).

اختر منها check status.

الضغط على continue.

اكتب الرَّقْم التأكيدي الخاص بك الذي حصلت عليه خلال التسجيل.

سجل هنا كافة البيانات الخاصة بك.

اكتب تاريخ الميلاد صحيحًا.

اضغط على submit.

الأوراق المطلوبة في أثناء المقابلة في السِّفَارة الأمريكية 2023 / 2024



ينبغي على سعداء الحظ الذين ظهرت أسمائهم اليوم بالقبول في منحة الهجرة العشوائية بأمريكا تجهيز المستندات التالية:

جواز السفر. الكشف الطبي عبارة عن ظرف مغلق من الطبيب المعتمد من السِّفَارة الأمريكية. الإرسال الثاني وهو عبارة مستند به رَقَم دخول السِّفَارة. الوثائق المعتمدة من الخارجية النسخة العربية والنسخة المترجمة. الفيش الجنائي(صحيفة الحالة الجنائية). عقد الزواج للمتزوجين. رسوم دخول السِّفَارة في مصر وهى عبارة عن 300 دولار أمريكي. استمارة DS-260: بعد الفوز في القرعة.

المقابلة في السِّفَارة الأمريكية

المقابلة الشخصية في السِّفَارة الأمريكية لها اثر كبير جدا في أتمام عملية القبول، لهذا عليك التعرف جيد على أسئلة المقابلة الشخصية قبل الذَّهاب، لهذا ننصحك بزيارة موقع usvisas.state.gov واليك باقي الخطوات:

ستتلقى رسالة بالبريد الإلكتروني من مركز كنتاكي القنصلي (KCC) لإبلاغك عن تحديد موعد لك لإجراء المقابلة.

سوف يطلب منك في هذه الرسالة الدخول إلى قسم التحقق من وضعك على الموقع الإلكتروني لتأشيرات التنوع (E-DV).

استخدام رَقَم التثبيت الخاص بك، لرؤية تاريخ ووقت ومكان المقابلة.

رسم دخول السِّفَارة الأمريكية 300 دولار أمريكي في مصر.

في حالة قَبُول المقابلة يكون عليك سداد مبلغ 200 دولار رسم التأشيرة.

حالة حصولك على التأشيرة يكون أمامك 6 اشهر للمغادرة والسفر.

إليك رابط خطوات ما بعد الفوز بالهجرة الأمريكية.

إلى هنا وصلنا للمرحلة الأخيرة، لذا إذا واجهتكم أي مشاكل سجلها في التعليقات اسفل هذا المقال رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين في اللوتري 2023 dv lottery 2024.