أسماء الأحياء التي تخضع للتطوير في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية

أوضحت الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية قائمة بأسماء الأحياء التي ستخضع للإزالة في مدينة الرياض عاصمة المملكة، وذلك طبقاً لخريطة الإزالة الجديدة المدرجة ضمن مشروع تطوير الرياض.

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ويستهدف هذا المشروع التخلص من جميع الأحياء التي تعاني من مشاكل في البنية التحتية والعشوائيات، بالإضافة إلى المباني غير الصحية والآيلة للسقوط، حيث تم الإعلان عن مخطط الإزالة لتحسين جودة معيشة المواطنين في المملكة وتوفير أماكن سكنية آمنة، وذلك طبقاً للمشروع الكبير الذي تقوم به الأمانة العامة في منطقة الجدة بإزالة جميع الأحياء غير المستدامة في منطقة السواحل الغربية.

الأحياء التي عليها إزالة

تتمثل الأحياء التي عليها إزالة طبقاً للمعلومات من الأمانة العامة فيما يأتي:

حي النسيم.

حي الملز.

حي السلي.

حي النخيل.

حي المروج.

حي بن الشريم.

حي الجبس.

حي المرسلات.

حي النهضة

حي عكاظ.

سبب الإزالة

ستتم إزالة هذه الأحياء للأسباب الآتية: