أسعار ورابط حجز تذاكر حديقة مداخل بمدينة العلا السعودية 2024

وادي مداخل هو مكان ساحر ذو أهمية بيئية عميقة، يوفر تجربة فريدة من نوعها لمحبي الطبيعة والمغامرات في مدينة العلا السعودية، في القادم من سطور سوف نتعرف على رابط حجز تذاكر حديقة مداخل والأسعار وبعض المعلومات عنها.

معلومات عن حديقة مداخل بالعلا

• وادي مداخل يقع في محمية شرعان الوطنية بالعُلا.

• يُعد وجهة استثنائية لمحبي المشي وعشاق الاستكشاف.

• تمتد مساراته المظللة عبر مجموعة غنية ومتنوعة من النباتات.

• يوفر الراحة والظل والاحتماء من أشعة الشمس.

• يلتقي فيه تنوع حياة البراري وجماليات التكوينات الجيولوجية البديعة.

• يعتبر ملاذًا لعشاق الطبيعة.

• جدرانه الصخرية شاهقة تبدو وكأنها تلامس السماء.

• أسفله سقف أخضر مورق من الأشجار.

وتكمن جمالياته في تضاريسه المتناقضة وتباينه الواضح، وهذا التباين المدهش يخلق مشهدًا بصريًا رائعًا.

أسعار التذاكر

هناك أكثر من باقة للحجز الأولى بسعر: 220 ريال وهي مخصصة للأطفال.

والثانية بسعر: 265 ريال سعودي وهي مخصصة للبالغين.

ويوفر الموقع إمكان عمل حجز مخصص للمجموعات أو طلبات الحجز الخاصة.

وسوف تحتاج إلى اصطحاب قبعة وحقيبة ظهر وحذاء يصلح للمشي مسافات طويلة، وملابس دافئة.

وهناك سوف تستمتع بالآتي: مرشد سياحي (انجليزي/عربي)، وجبات خفيفة ومياه، مواقف مجانية للسيارات في مركز هوساك للمغامرات، النقل من وإلى نقطة التجمع.

رابط حجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر حديقة مداخل من خلال موقع روح السعودية عبر الخطوات التالية:

توجه للموقع من خلال الرابط السابق.

وقم بالنقر على احجز الآن.

وفي الخطوة التالية قم باختيار التذكرة المناسبة وحدد الوقت وتوجه إلى الدفع.

وبعد ذلك قم بتأكيد الحجز عن طريق كارت الدفع الإلكتروني الخاص بك.