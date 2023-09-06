أسعار منيو مطعم تكساس رود هاوس جدة، الرياض والخبر + رقم الهاتف

مطعم تكساس رود هاوس هو مطعم شهير يقدم الطعام الأمريكي التقليدي وشرائح اللحم المشوية، يتواجد المطعم في عدة مدن في المملكة العربية السعودية منها جدة، الرياض والخبر.

مصدر الصورة: من الموقع الرسمي لمطعم تكساس رود هاوس على الويب سايت وتم التعديل عليها

يقدم المطعم قائمة طعام متنوعة تشمل شرائح اللحم، البرجر، الدجاج، السلطات، المقبلات والحلويات، كما يقدم المطعم عروض غداء أسطورية متوفرة من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً، في هذا المقال سنتحدث عن أسعار قائمة طعام مطعم تكساس رود هاوس وكيفية التواصل مع المطعم وفروع المطعم في السعودية فتابعوا معنا.

عروض الغداء الأسطورية

متوفر من الأحد للخميس من الساعة 11 صباحاً حتى 5 مساءً

عروض الغداء الأسطورية الوصف معلومات الحساسية السعر وجبة تريل راسلر من 49 ريال اختر طبق رئيسي + 1 طبق جانبي محضر على الطريقة المنزلية + 1 مشروب غازي أوول أمريكان تشيز برغر: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل ستيك كباب: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب والسمسم سندويش الدجاج بوفالو: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل سمك مقلي على الطريقة الجنوبية: يحتوي على الغلوتين، البيض، السمك، فول الصويا، الحليب والخردل شوربة تشيلي: يحتوي على الغلوتين، فول الصويا والحليب شوربة تورتيا الدجاج: يحتوي على الغلوتين، البيض، الفول السوداني، فول الصويا، الحليب والسمسم 49 ريال وجبة تريل رايدر من 69 ريال اختر طبق رئيسي + 1 طبق جانبي محضر على الطريقة المنزلية + 1 مشروب غازي 550 – سندويش الدجاج المشوي: يحتوي على فول الصويا تشيز برغر لحم بقري مقدد: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل سلمون مشوي: يحتوي على البيض، السمك، فول الصويا، الحليب والخردل دجاج مقلي على الطريقة الريفية: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكرفس، الخردل، السمسم، الرخويات والترمس 69 ريال وجبة تريل بُص من 79 ريال اختر طبق رئيسي + 1 طبق جانبي محضر على الطريقة المنزلية + 1 مشروب غازي سلطة سيزر دجاج: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، والحليب قد يحتوي علي فول سوداني سلطة الدجاج المشوي: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، والحليب 79 ريال

أسعار المشروبات

المشروب النوع معلومات الحساسية السعر (ريال سعودي) مارغريتا وريجينال هاوس لايم يحتوي على كبريت وفول سوداني 35 المارغريتا يحتوي على الكبريت 35 مانجو فراولة يحتوي على الكبريت وفول سوداني 35 فراولة يحتوي على الكبريت وفول سوداني 35 موخيتو أوريجينال موخيتو 29 فراولة موخيتو 29 توت موخيتو 29 مشروبات خاصة كوولر كاوبوي بالفراولة قد يحتوي على الكبريت وفول سوداني 32 ليمونادة بالمانجو والنعناع قد يحتوي على فول سوداني وكبريت 32 ليمونادة بلوهريكين يحتوي على كبريت وفول سوداني 32 ماي تاي بالتوت يحتوي على كبريت وفول سوداني 32 مشروبات ساخنة وباردة عصائر 25 قهوة فرنسية 15 شاي 22 شاي أمريكي مثلج 20 مياه غازية صغير 19 كبير 29 مياه معدنية كبير 25 مشروبات غازية پيپسي 23 ميرندا 23 دايت پيپسي 23 سڤن أب 23 ماونتن ديو 23

أسعار المقبلات

المقبلات الوصف السعر كومبو المقبلات اختر 3 من الأصناف التالية: أجنحة الدجاج بوفالو (مع أو بدون عظم)

مخلل مقلي

راتلسنيك بايتس

بطاطا سكينز

شرائح البصل اختر صلصتين: صلصة محضرة على الطريقة المنزلية، صلصة باربكيو أو كريمة حامضة. SAR 89 مخلل مقلي سلـــة مليئـــة بشرائح المخلل المتبلة يدوياً والمقلية قليلاً، تقـدم مـع صلصة رانش SAR 39 بطاطا سكينز قطع بطاطـا تعلوها جبنـة شيـدر، لحـم بقري مقدد وكريمة حامضة SAR 55 أجنحة دجاج بوفالو مدخنة أجنحة دجاج مدخنة متبلـة بصلصة وينج خاصة بنا (حارة أو معتدلة أو بثوم والبارميزان حسب طلبك) تقدم مع كرفس وصلصة جبنة بلو SAR 62 أجنحة الدجاج بوفالو (بدون عظم) قطع دجاج متبلة بخلطتنا الخاصة، تحضر حسب الطلب مع صلصة حارة أو معتدلة أو بثوم والبارميزان تقدم مع شرائح كرفس وصلصة جبنة بلو SAR 62 سيــخ روبيان متبــل مشــوي سيخ واحد – 45 ريال سيخان – 66 ريال الأسعار تختلف حسب الخيار شرائح البصل سلّة مليئة بقطع البصل المقطعة يدوياً والمقلية قليلاً، تقدّم مع صلصة الرانش الحارة. SAR 37 راتلسنيك بايتس قطع هالابينو وجبنة جاك متبلة يدوياً ومقلية قليلاً، تقدم مع صلصة رانش SAR 49 روبيان شوتغن قطع روبيان شهية متبلة بمايونيز حار وتقدم مع صلصة رانش حارة SAR 69 سلايدرز لحم بقري 3 قطع من سلايدر البرجر البقري مغطاة بالجبنة الأميركية اللذيذة، تقدم على خبزنا الأسطوري الطازج مع صلصة رودهاوس الخاصة SAR 64 سلايدرز دجاج مقلي 3 قطع من سلايدر الدجاج المقلي مغطاة بالجبنة الأمريكية تقدم علي خبزنا الأسطوري الطازج مع صلصة رودهاوس الخاصة SAR 64 بطاطا مقلية مع جبنة وتشيلي بطاطا مقلية متبلة تعلوها جبنة شيدر وتشيلي، تقدم مع صلصة رانش. SAR 79 بطاطا تكساس مقلية مع الجبنة بطاطا مقلية متبلة تعلوها جبنة شيدر ولحم بقري مقدد، تقدم مع صلصة رانش. SAR 49

أسعار الشوربات والسلطات

الشوربات والسلطات الوصف المكونات معلومات الحساسية السعر شوربة تكساس بالفلفل الأحمر الحار صغير – 30 ريال

كبير – 39 ريال وصفة تقليدية من تكساس، تعلوها جبنة شيدر وبصل أحمر مقطع يحتوي على الغلوتين، فول الصويا، حليب، كرفس، قد يحتوي على بيض، فول سوداني، كبريت، ترمس شوربة التورتيا والدجاج صغير – 29 ريال

كبير – 39 ريال شوربة دجاج لذيذة محضرة على الطريقة المنزلية مع بصل، فلفل، كزبرة، ودجاج تعلوها جبنة شيدر وشرائح تورتيا مقرمشة يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، كرفس، قد يحتوي على فول سوداني سلطة ستيك هاوس محضرة من خضروات وصلصة إيطالية تعلوها شرائح فيليه ميداليون، جبنة بلو، طماطم مقطعة، لحم بقري مقدد، بصل أحمر وقطع خبز كروتون، تقدم مع صلصة جبنة بلو يحتوي على الغلوتين، البيض، السمك، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل قد يحتوي على فول سوداني SAR 114 سلطة سيزر مع دجاج مشوي

مع روبيان مشوي

مع ستيك مشوي محضرة من خس روماني، جبنة بارميزان، قطع خبز كروتون طازجة، وصلصة سيزر خاصة بنا مع اختيارك من الدجاج المشوي أو الروبيان المشوي أو الستيك مشوي يحتوي على الغلوتين، البيض، السمك، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الخردل قد يحتوي على فول سوداني 75 ريال 85 ريال 109 ريال سلطة الدجاج المشوي محضرة من خضروات، شرائح دجاج متبلة، جبنة جاك، شرائح بيض، طماطم مقطعة، لحم بقري مقدد، بصل أحمر، وقطع خبز كروتون وصلصة من اختيارك يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، والحليب

قد يحتوي على فول سوداني SAR 75 سلطة الستيك المشوي محضرة من خضروات، شرائح الستيك ميداليون، جبنة جاك شرائح بيض، طماطم مقطعة، لحم بقري مقدد، بصل أحمر، وقطع خبز كروتون وصلصة من اختيارك SAR 109 سلطة الكمثرى مزيج السلطة الخاص بتكساس رودهاوس مع جبنة فيتا، والجوز، والتوت الأزرق، وشرائح الفراولة، وشرائح الكمثرى تقدم مع خل والعسل والليمون يحتوي على حليب والمكسرات 72 SAR

الأطباق الرئيسية

تقدم مع اختيارك من صنفين من الأطباق الجانبية المحضرة على الطريقة المنزلية:

الأطباق الرئيسية الوصف ALLERGY INFO السعر بون – إن ريباي قطعة ريباي 20 أونصة (565 غ) لذيذة طرية، تقدم مع العظم لنكهة غنية يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، قد يحتوي على فول سوداني SAR 259 فورت وورث ريباي شرائح ريباي شهية ولذيذة غنية بالنكهة مقطوعة يدوياً، مشوية حسب الطلب يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، قد يحتوي على فول سوداني 285 غ – 149 ريال

340 غ – 169 ريال

455 غ – 199 ريال بورترهاوس تي-بون ستيك شهي يجمع روعة الفيليه ونيويورك ستريب معاً في قطعة واحدة 18 أونصة (510غ) يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، قد يحتوي على فول سوداني SAR 239 دالاس فيليه أطرى قطع اللحم لدينا، متبّلة ومشوية حسب الطلب يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، قد يحتوي على فول سوداني 170 غ – 155 ريال

225 غ – 187 ريال

340 غ – 249 ريال فيليه ميداليون ثلاث قطع فيليه طرية (9 أونصة – 255 غ) تقدّم فوق أرز متبل مع طبقين جانبيين من اختيارك يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، بيض، كبريت، قد يحتوي على فول سوداني SAR 169 ستيك سيرلوين المفضل لدينا يتميز بنكهته الغنية وبسعر مميز يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، قد يحتوي على فول سوداني 170 غ – 99 ريال

225 غ – 115 ريال

310 غ – 139 ريال

455 غ – 179 ريال نيويورك ستريب قطعة ستيك معتقة لمزيد من النكهة. يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب قد يحتوي على فول سوداني 225 غ – 149 ريال

370 غ – 179 ريال كومبو ريباي ستيك مع أضلع لحم الريب البقري

مع روبيان مشوي يحتوي على فول الصويا، حليب قد يحتوي على غلوتين، بيض، فول سوداني 219 ريال 184 ريال فيليه وروبيان قطعتا فيليه طرية غنية بالنكهة (6 أونصة – 170 غ) وسيخ روبيان مشوي، تقدّم مع طبقين جانبيين يحتوي على غلوتين، قشريات، بيض، فول الصويا، حليب، كبريت، قد يحتوي على فول سوداني SAR 195 كومبو سيرلوين ستيك مع أضلع لحم بقري

مع دجاج بصلصة باربكيو يحتوي على فول الصويا، حليب قد يحتوي على غلوتين، بيض، فول سوداني 199 ريال 179 ريال أضلع لحم الـ «ريب» الطرية (الحائزة على الجوائز) أضلع لحم الـ «ريب» الطرية الحائزة على جائزة “بلو ريبون” مطهوة على نار هادئة متبلة بخلطة توابل فريدة وصلصة باربكيو خاصة بنا يحتوي على فول الصويا نصف وجبة – 135 ريال

وجبة كاملة – 209 ريال دجاج مقلي على الطريقة الريفية صدر دجـاج طري متبـل يدوياً بخلطة خاصـة بنا، مقلـي مقرمش تعلوه صلصة كريمية محضرة على الطريقة المنزلية يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا قد يحتوي على قشريات، سمك، فول سوداني، حليب، كرفس SAR 99 دجاج «باربكيو» مشوي صــدر دجــاج 8 أونصة (225 غ) متبل بصلصة باربكيو خاصة بنا مشوي لأشهى مذاق يحتوي على فول الصويا. قد يحتوي على غلوتين، بيض، فول سوداني، حليب SAR 91 شرائح الدجاج المقرمش شرائح دجاج متبلة يدوياً بخلطتنا الخاصة، مقلية ومقرمشة تقدم مع اختيارك من الصلصات الجانبية يحتوي على غلوتين، بيض، فول الصويا، قد يحتوي على قشريات، سمك، فول سوداني، حليب، كرفس SAR 91 بريك تشيكن دجاج مشوي على الفحم (نصف دجاجة) يقدم مع قطعة ليمون محمرة يحتوي على فول الصويا قد يحتوي على غلوتين، بيض، فول سوداني، حليب SAR 102 دجاج مشوي مع الفطر صدر دجاج متبل مشوي تعلوه صلصة فطـر، جبنة جاك وجبنة بارميزان يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت و الكرفس، قد يحتوي على فول سوداني SAR 93 دجاج سموذرد صدر دجاج متبل مشوي، يقدم مع سوتيه بصل، سوتيه فطر، واختيارك من صلصة لحم غنية أو جبنة جاك يحتوي على فول الصويا، حليب، قد يحتوي على غلوتين، بيض، فول سوداني SAR 93 سمك السلمون المشوي قطعة فيليه سمك سلمون طرية مشوية، تعلوها زبدة بالفلفل والليمون خاصة بنا، تقدم مع صلصة تارتار يحتوي على البيض، السمك، فول الصويا، الحليب والخردل، كبريت، قد يحتوي على فول سوداني 142 غ – 114 ريال

225 غ – 129 ريال روبيان مشوي سيخان من قطع الروبيان المتبلة المشوية مع زبدة بالفلفل والليمون والثوم، تقدم فوق الأرز المتبل يحتوي على غلوتين، قشريات، بيض، فول الصويا، حليب، كبريت، قد يحتوي على فول سوداني SAR 119 سمك مقلي على الطريقة الجنوبية سمك مغطى بقليل من نشاء الذرة الجنوبية، مقلي مقرمش يقدم مع صلصة خردل كريول يحتوي على غلوتين، بيض، سمك، فول الصويا، خردل، قد يحتوي على قشريات، فول سوداني، حليب، كرفس 3 قطع – 85 ريال

4 قطع – 93 ريال

أطباق العشاء المميزة

الوجبة التفاصيل معلومات الحساسية السعر لحم الضأن للعشاء قطع لحم ضأن غنية بالنكهة متبلة بخلطة توابل خاصة بنا مع إكليل الجبل ومريمية، تقدم فوق أرز متبل وصلصة نعناع على الطريقة المنزلية وطبقين جانبيين من اختيارك يحتوي علي غلوتين، بيض، فول الصويا، حليب، كبريت، خردل قد يحتوي علي فول سوداني SAR 115 كباب رودهاوس سيخان ستيك كباب – 135 ريال

سيخان كباب دجاج – 109 ريال

سيخان كومبو كباب (دجاج ولحم بقري) – 125 ريال

3 أسياخ كباب خضراوات – 79 ريال

كباب من اختيارك متبل مع بصل، فطر، طماطم، فلفل أحمر، فلفل أخضر يقدّم فوق الأرز المتبل مع طبق جانبي من اختيارك يحتوي علي بيض, فول الصويا, حليب, كبريت, سمسم قد يحتوي علي فول سوداني بيف ستيك تيبس قطع ستيك طرية مع سوتيه فطر وبصل وصلصة خاصة بنا تقدم مع اختيــارك مــن أرز متــبل أو بطاطــا مهروســة وطبق جانبي يحتوي علي غلوتين، فول الصويا، حليب، كبريت، كرفس قد يحتوي علي فول سوداني SAR 115 طبق الخضار على الطريقة الريفية اختر 4 أطباق جانبية محضرة على الطريقة المنزلية (منها طبق سلطة واحد فقط) يحتوي علي غلوتين، بيض، سمك، فول الصويا، حليب، كبريت، خردل، قد يحتوي علي فول سوداني SAR 75

الأطباق الجانبية

الوجبة الجانبية معلومات الحساسية السعر ذرة بالزبدة يحتوي على الحليب وفول الصويا، قد يحتوي على الفول السوداني أرز متبل بحتوي علي غلوتين، بيض، فول الصويا، حليب، كبريت قد يحتوي علي فول سوداني خضراوات طازجة يحتوي على الحليب وفول الصويا، قد يحتوي على الفول السوداني بطاطا مقلية يجتوي على الكرفس، فول الصويا، قد يحتوي على غلوتين، قشريات، بيض، سمك، حليب، الفول السوداني بطاطا مهروسة يحتوي على الحليب، بيض، كبريت وفول الصويا، قد يحتوي على الفول السوداني بطاطا مخبوزة يحتوي علىى فول الصويا قد يحتوي علي الفول السوداني سلطة هاوس يحتوي على الغلوتين، بيض، فول الصويا، حليب، قد يحتوي على الفول السوداني شوربة التورتيا والدجاج يحتوي على غلوتين، الحليب، فول الصويا، كرفس ، قد يحتوي على بيض، فول سوداني، كبريت، ترمس شوربة تشيلي يحتوي علي غلوتين، فول الصويا، حليب، كرفس، قد يحتوي علي فول سوداني إضافات البطاطا المشوية أضف جبنة شيدر ولحم بقري مقدد SAR 14 كولسلو يحتوي على خردل، حليب، فول الصويا، والبيض، قد يحتوي على فول سوداني

تعرف على:

البرجر والسندويشات

تقدم بخبز محمص مع بطاطا مقلية ومخلل:

الوجبة الوصف معلومات الحساسية السعر سموك هاوس برغر لحم بقري 8 أونصة (225 غ)، سوتيه فطر، بصل وتعلوه صلصة باربكيو، جبنة أمريكية وجبنة جاك، يقدم مع خس، طماطم وبصل يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل SAR 89 تشيز برغر بايكون لحم بقري 8 أونصة (225 غ) تعلوه شرائح لحم بقري مقدد وجبنة أمريكية يقدم مع خس، طماطم وبصل يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل SAR 79 أوول أمريكان تشيز برغر برغر تقليدي 8 أونصة (225 غ) تعلوه جبنة أمريكية، يقدم مع خس، طماطم، وبصل يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل SAR 75 هالابينو برغر لحم بقري 8 أونصة (225 غ) تعلوه قطع هالابينو مقلية ومايونيز حار يقدم مع خس وطماطم وبصل يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل SAR 89 سلايدرز لحم بقري 3 قطع من سلايدر البرجر البقري مغطاة بالجبنة الأميركية اللذيذة، تقدم على خبزنا الأسطوري الطازج مع صلصة رودهاوس الخاصة SAR 79 سلايدرز دجاج مقلي 3 قطع من سلايدر الدجاج المقلي مغطاة بالجبنة الأمريكية تقدم علي خبزنا

الأسطوري الطازج مع صلصة رودهاوس الخاصة يحتوي على غلوتين، بيض، فول الصويا، حليب، كرفس، خردل، قد يحتوي على قشريات، سمك، فول سوداني SAR 79 دجاج باربكيو دجاج مشوي متبل مع صلصة باربكيو خاصة بنا

يقدم مع خس، طماطم وبصل. يحتوي على غلوتين، بيض، فول الصويا، حليب، سمسم. قد يحتوي على قشريات، سمك، فول سوداني، كرفس SAR 72 دجاج بوفالو صدر دجاج مقرمش مغطى بالبقسماط تعلوه صلصة وينج خاصة بنا (معتدلة

أو حارة حسب الطلب) ويقدم مع صلصة جبنة بلو وكرفس يحتوي على غلوتين، بيض، سمك، فول الصويا، حليب، كرفس، خردل، سمسم، قد يحتوي على قشريات، فول سوداني SAR 75 دجاج مع فطر وجبنة جاك صدر دجاج مشوي يعلوه سوتيه فطر وجبنة جاك مذابة يقدم مع خس، طماطم وبصل يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس، قد يحتوي علي قشريات، سمك، فول سوداني SAR 75

قائمة طعام الأطفال

للأطفال بعمر 12 سنة وما دون:

الوجبة الوصف معلومات الحساسية السعر تشيز برغر سلايدرز قطعتا تشيزبرغر سلايدرز تقدمان بخبز طازج يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل SAR 39 قطع سيرلوين ليل ديللو قطع ستيك سيرلوين صغيرة للأطفال يحتوي على فول الصويا، الكرفس والخردل SAR 39 ستيك آندي ستيك سيرلوين “USDA choice” شهي ولذيذ 6 أونصة (170 غ) يحتوي على فول الصويا، الكرفس والخردل SAR 59 شرائح الدجاج 5 قطع دجاج مقلية مقرمشة SAR 39 أجنحة الدجاج جونيور بدون عظم قطع دجاج طرية مغطاة بالبقسماط محضرة يدوياً SAR 36 ماكاروني بالجبنة معكرونة غنية بالجبنة اللذيذة يحتوي على الغلوتين، فول الصويا، والحليب SAR 29 ليمونادة بالكرز SAR 6 كوولر كاوبوي SAR 6 حلويات ليل رينجر سكووب آيس كريم ڤانيلا مع صوص الشوكولاته الغنية يحتوي على البيض والحليب SAR 23

الحلويات

الحلويات الوصف معلومات الحساسية السعر بيج أوول براوني كيك براوني دافىء مخبوز يقدم مع اّيس كريم ڤانيلا وتعلوه صلصة شوكولاته غنية يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب. قد يحتوي على فول سوداني SAR 46

فروع مطعم تكساس رودهاوس – السعودية

الفرع العنوان الهاتف الموقع الأوقات تكساس رودهاوس أجدان ووك الخبر 📞 📍 الثلاثاء – الاثنين:

11:00 صباحًا – 1:00 صباحًا تكساس رودهاوس الرياض بارك الرياض بارك، الرياض 📞 📍 الثلاثاء – الاثنين:

11:00 صباحًا – 1:00 صباحًا تكساس رودهاوس سيدرا مول سيدرا مول، الرياض 📞 📍 الثلاثاء – الاثنين:

11:00 صباحًا – 1:00 صباحًا تكساس رودهاوس رد سي مول رد سي مول، جدة 📞 📍 الثلاثاء – الاثنين:

11:00 صباحًا – 12:00 منتصف الليل تكساس رودهاوس لو مول لو مول، جدة 📞 📍 الثلاثاء – الاثنين:

11:00 صباحًا – 1:00 صباحًا

في الختام نأمل أن يكون هذا المقال قد قدم لكم معلومات مفيدة حول أسعار قائمة طعام مطعم تكساس رود هاوس وكيفية التواصل مع المطعم، نتمنى لكم زيارة ممتعة إلى المطعم وإلى اللقاء في مقال آخر.