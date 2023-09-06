أسعار منيو مطعم “تكساس رود هاوس” الإمارات (الفروع + هاتف المطعم + إتجاهات السير)

في هذا المقال سنتحدث عن أسعار قائمة الطعام في مطعم تكساس رود هاوس الإمارات، وسنقدم لكم معلومات عن الفروع المختلفة وأرقام هواتف المطعم وكيفية الوصول إليه.

مصدر الصورة: الموقع الرسمي لمطعم تكساس رود هاوس على الويب سايت وتم الكتابة عليها

تابعوا معنا للحصول على كل المعلومات التي تحتاجونها قائمة الطعام والوجبات المقدمة ومكوناتها والسعرات الحرارية لكل طبق مطعم تكساس رود هاوس الإمارات، حتى يمكنكم إختيار الوجبة الصحية المناسبة لكم.

ما هي أشهر الأطباق في مطعم تكساس رود هاوس؟

مطعم تكساس رود هاوس معروف بتقديمه لأطباق الستيك وأضلع اللحم البقري الطرية الشهيرة بطعمها الرائع، والأطباق الجانبية المحضرة يدوياً وتشكيلة الخبز الطازج المحضّر يومياً كل خمس دقائق، بعض من أشهر الأطباق التي يقدمها المطعم هي:

الدجاج المقلي على الطريقة الريفية

بريك التشيكن

الدجاج المقرمش

باربيكيو مشوي

قطع ستيك يتم تقطيعها بشكل يدوي

ماكرون مع الجبنة

الدجاج مقطع شرائح

ستيك الأند

هذه فقط بعض من الأطباق التي يتم تقديمها في مطعم تكساس رود هاوس.

عروض الغداء الأسطورية

متوفر من الأحد للخميس من الساعة 11 صباحاً حتى 5 مساءً

عروض الغداء الأسطورية الوصف معلومات الحساسية السعر (درهم إماراتي) وجبة تريل راسلر اختر طبق رئيسي + 1 طبق جانبي محضر على الطريقة المنزلية + 1 مشروب غازي أوول أمريكان تشيز برغر: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل ستيك كباب: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب والسمسم سندويش الدجاج بوفالو: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل سمك مقلي على الطريقة الجنوبية: يحتوي على الغلوتين، البيض، السمك، فول الصويا، الحليب والخردل شوربة تشيلي: يحتوي على الغلوتين، فول الصويا والحليب شوربة تورتيا الدجاج: يحتوي على الغلوتين، البيض، الفول السوداني، فول الصويا، الحليب والسمسم 49 درهم وجبة تريل رايدر اختر طبق رئيسي + 1 طبق جانبي محضر على الطريقة المنزلية + 1 مشروب غازي 550 – سندويش الدجاج المشوي: يحتوي على فول الصويا تشيز برغر لحم بقري مقدد: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل سلمون مشوي: يحتوي على البيض، السمك، فول الصويا، الحليب والخردل دجاج مقلي على الطريقة الريفية: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكرفس، الخردل، السمسم، الرخويات والترمس 69 درهم وجبة تريل بُص اختر طبق رئيسي + 1 طبق جانبي محضر على الطريقة المنزلية + 1 مشروب غازي سلطة سيزر دجاج: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، والحليب قد يحتوي علي فول سوداني سلطة الدجاج المشوي: يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، والحليب 79 درهم مقبلات الغداء مقابل 15 درهماً إماراتياً بطاطس تشيلي تشيز 320 سعرة حرارية

بتلات البصل 600 سعرة حرارية جمبري مشوي

300 سعرة حرارية

لقيمات الأفعى الجرسية 390

سعرة حرارية أجنحة بافلو مدخنة 310 سعرة حرارية

قشر البطاطس 560 مكالمة أجنحة

بافلو مسحب مخلل مقلي بطاطس بالجبن الحار: تحتوي على الغلوتين والبيض وفول الصويا والمكسرات والحليب والكرفس

بتلات البصل: تحتوي على الغلوتين والبيض وفول الصويا والحليب والكبريتات والخردل

الروبيان المشوي: يحتوي على الغلوتين والقشريات والأسماك وفول الصويا والحليب والكبريتات

لدغات الأفعى الجرسية: تحتوي على الغلوتين والبيض وفول الصويا والحليب

أجنحة الجاموس المدخنة: تحتوي على الغلوتين والبيض والسمك وفول الصويا والحليب والكرفس

قشر البطاطس: يحتوي على فول الصويا والحليب والكرفس

أجنحة الجاموس الخالية من العظم: تحتوي على الغلوتين والبيض والسمك وفول الصويا والحليب والكرفس

المخللات المقلية: تحتوي على الغلوتين والبيض وفول الصويا والحليب والخردل. قد تحتوي على القشريات والأسماك والفول السوداني 15 درهم ترقية مارغريتا استبدل مشروبك الغازي وقم بالترقية إلى مشروب مارجريتا مقابل 15 درهمًا إماراتيًا

*العرض غير صالح خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الوطنية، ويسري فقط مع عروض الغداء القيمة. مانجو فراولة مارجريتا

أوريجينال مارجريتا

فراولة

مارجريتا توت مارجريتا

ماء فوار 750 مل

ماء ساكن 750 مل 15 درهم

أسعار المشروبات

المشروب النوع معلومات الحساسية السعر (درهمًا إماراتيًا) مارغريتا وريجينال هاوس لايم يحتوي على كبريت وفول سوداني 30 المارغريتا يحتوي على الكبريت 30 مانجو فراولة يحتوي على الكبريت وفول سوداني 30 فراولة يحتوي على الكبريت وفول سوداني 30 موخيتو أوريجينال موخيتو 26 فراولة موخيتو 26 توت موخيتو 26 مشروبات خاصة كوولر كاوبوي بالفراولة قد يحتوي على الكبريت وفول سوداني 27 ليمونادة بالمانجو والنعناع قد يحتوي على فول سوداني وكبريت 27 ليمونادة بلوهريكين يحتوي على كبريت وفول سوداني 27 ماي تاي بالتوت يحتوي على كبريت وفول سوداني 27 مشروبات ساخنة وباردة عصائر 23 قهوة فرنسية 14 شاي 14 شاي أمريكي مثلج 19 مياه غازية صغير 14 كبير 24 مياه معدنية كبير 21 مشروبات غازية پيپسي 23 ميرندا 23 دايت پيپسي 23 سڤن أب 23 ماونتن ديو 23

أسعار المقبلات

المقبلات الوصف السعر (درهمًا إماراتيًا) كومبو المقبلات اختر 3 من الأصناف التالية: أجنحة الدجاج بوفالو (مع أو بدون عظم)

مخلل مقلي

راتلسنيك بايتس

بطاطا سكينز

شرائح البصل اختر صلصتين: صلصة محضرة على الطريقة المنزلية، صلصة باربكيو أو كريمة حامضة. 75 مخلل مقلي سلـــة مليئـــة بشرائح المخلل المتبلة يدوياً والمقلية قليلاً، تقـدم مـع صلصة رانش 29 بطاطا سكينز قطع بطاطـا تعلوها جبنـة شيـدر، لحـم بقري مقدد وكريمة حامضة 54 أجنحة دجاج بوفالو مدخنة أجنحة دجاج مدخنة متبلـة بصلصة وينج خاصة بنا (حارة أو معتدلة أو بثوم والبارميزان حسب طلبك) تقدم مع كرفس وصلصة جبنة بلو 53 أجنحة الدجاج بوفالو (بدون عظم) قطع دجاج متبلة بخلطتنا الخاصة، تحضر حسب الطلب مع صلصة حارة أو معتدلة أو بثوم والبارميزان تقدم مع شرائح كرفس وصلصة جبنة بلو 53 جمبري مشوي سيخ واحد – 42 درهم سيخان – 59 درهم الأسعار تختلف حسب الخيار شرائح البصل سلّة مليئة بقطع البصل المقطعة يدوياً والمقلية قليلاً، تقدّم مع صلصة الرانش الحارة. 25 راتلسنيك بايتس قطع هالابينو وجبنة جاك متبلة يدوياً ومقلية قليلاً، تقدم مع صلصة رانش 45 روبيان شوتغن قطع روبيان شهية متبلة بمايونيز حار وتقدم مع صلصة رانش حارة 63 سلايدرز لحم بقري 3 قطع من سلايدر البرجر البقري مغطاة بالجبنة الأميركية اللذيذة، تقدم على خبزنا الأسطوري الطازج مع صلصة رودهاوس الخاصة 55 سلايدرز دجاج مقلي 3 قطع من سلايدر الدجاج المقلي مغطاة بالجبنة الأمريكية تقدم علي خبزنا الأسطوري الطازج مع صلصة رودهاوس الخاصة 55 بطاطا مقلية مع جبنة وتشيلي بطاطا مقلية متبلة تعلوها جبنة شيدر وتشيلي، تقدم مع صلصة رانش. 64 بطاطا تكساس مقلية مع الجبنة بطاطا مقلية متبلة تعلوها جبنة شيدر ولحم بقري مقدد، تقدم مع صلصة رانش. 42

أسعار الشوربات والسلطات

الشوربات والسلطات الوصف المكونات معلومات الحساسية السعر(درهم إماراتي) شوربة تكساس بالفلفل الأحمر الحار صغير – 30 درهم

كبير – 39 درهم وصفة تقليدية من تكساس، تعلوها جبنة شيدر وبصل أحمر مقطع يحتوي على الغلوتين، فول الصويا، حليب، كرفس، قد يحتوي على بيض، فول سوداني، كبريت، ترمس الأسعار تختلف حسب الخيار شوربة التورتيا والدجاج صغير – 29 درهم

كبير – 39 درهم شوربة دجاج لذيذة محضرة على الطريقة المنزلية مع بصل، فلفل، كزبرة، ودجاج تعلوها جبنة شيدر وشرائح تورتيا مقرمشة يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، كرفس، قد يحتوي على فول سوداني الأسعار تختلف حسب الخيار سلطة ستيك هاوس محضرة من خضروات وصلصة إيطالية تعلوها شرائح فيليه ميداليون، جبنة بلو، طماطم مقطعة، لحم بقري مقدد، بصل أحمر وقطع خبز كروتون، تقدم مع صلصة جبنة بلو يحتوي على الغلوتين، البيض، السمك، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل قد يحتوي على فول سوداني 99 سلطة سيزر مع دجاج مشوي

مع روبيان مشوي

مع ستيك مشوي محضرة من خس روماني، جبنة بارميزان، قطع خبز كروتون طازجة، وصلصة سيزر خاصة بنا مع اختيارك من الدجاج المشوي أو الروبيان المشوي أو الستيك مشوي يحتوي على الغلوتين، البيض، السمك، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الخردل قد يحتوي على فول سوداني 64 79 99 سلطة الدجاج المشوي محضرة من خضروات، شرائح دجاج متبلة، جبنة جاك، شرائح بيض، طماطم مقطعة، لحم بقري مقدد، بصل أحمر، وقطع خبز كروتون وصلصة من اختيارك يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، والحليب

قد يحتوي على فول سوداني 61 سلطة الستيك المشوي محضرة من خضروات، شرائح الستيك ميداليون، جبنة جاك شرائح بيض، طماطم مقطعة، لحم بقري مقدد، بصل أحمر، وقطع خبز كروتون وصلصة من اختيارك 99 سلطة الكمثرى مزيج السلطة الخاص بتكساس رودهاوس مع جبنة فيتا، والجوز، والتوت الأزرق، وشرائح الفراولة، وشرائح الكمثرى تقدم مع خل والعسل والليمون يحتوي على حليب والمكسرات 59

الأطباق الرئيسية

تقدم مع اختيارك من صنفين من الأطباق الجانبية المحضرة على الطريقة المنزلية:

الأطباق الرئيسية الوصف ALLERGY INFO السعر(درهم إماراتي) بون – إن ريباي قطعة ريباي 20 أونصة (565 غ) لذيذة طرية، تقدم مع العظم لنكهة غنية يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، قد يحتوي على فول سوداني 264 فورت وورث ريباي شرائح ريباي شهية ولذيذة غنية بالنكهة مقطوعة يدوياً، مشوية حسب الطلب يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، قد يحتوي على فول سوداني 285 غ – 129درهم

340 غ – 149درهم

455 غ – 189درهم بورترهاوس تي-بون ستيك شهي يجمع روعة الفيليه ونيويورك ستريب معاً في قطعة واحدة 18 أونصة (510غ) يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، قد يحتوي على فول سوداني درهم 239 دالاس فيليه أطرى قطع اللحم لدينا، متبّلة ومشوية حسب الطلب يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، قد يحتوي على فول سوداني 170 غ – 143درهم

225 غ – 174درهم

340 غ – 239درهم فيليه ميداليون ثلاث قطع فيليه طرية (9 أونصة – 255 غ) تقدّم فوق أرز متبل مع طبقين جانبيين من اختيارك يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، بيض، كبريت، قد يحتوي على فول سوداني درهم 155 ستيك سيرلوين المفضل لدينا يتميز بنكهته الغنية وبسعر مميز يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب، قد يحتوي على فول سوداني 170 غ – 85درهم

225 غ – 103درهم

310 غ – 125درهم

455 غ – 159درهم نيويورك ستريب قطعة ستيك معتقة لمزيد من النكهة. يحتوي على غلوتين، فول الصويا، حليب قد يحتوي على فول سوداني 225 غ – 124درهم

370 غ – 159درهم كومبو ريب اي ستيك مع أضلع لحم الريب البقري

مع روبيان مشوي يحتوي على فول الصويا، حليب قد يحتوي على غلوتين، بيض، فول سوداني 174 درهم 153 درهم فيليه وجمبري قطعتا فيليه طرية غنية بالنكهة (6 أونصة – 170 غ) وسيخ روبيان مشوي، تقدّم مع طبقين جانبيين يحتوي على غلوتين، قشريات، بيض، فول الصويا، حليب، كبريت، قد يحتوي على فول سوداني درهم 156 كومبو سيرلوين ستيك مع أضلع لحم بقري

مع دجاج بصلصة باربكيو يحتوي على فول الصويا، حليب قد يحتوي على غلوتين، بيض، فول سوداني 146 درهم 129 درهم أضلع لحم الـ «ريب» الطرية (الحائزة على الجوائز) أضلع لحم الـ «ريب» الطرية الحائزة على جائزة “بلو ريبون” مطهوة على نار هادئة متبلة بخلطة توابل فريدة وصلصة باربكيو خاصة بنا يحتوي على فول الصويا نصف وجبة – 115 درهم

وجبة كاملة – 169 درهم دجاج مقلي على الطريقة الريفية صدر دجـاج طري متبـل يدوياً بخلطة خاصـة بنا، مقلـي مقرمش تعلوه صلصة كريمية محضرة على الطريقة المنزلية يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا قد يحتوي على قشريات، سمك، فول سوداني، حليب، كرفس درهم 79 دجاج «باربكيو» مشوي صــدر دجــاج 8 أونصة (225 غ) متبل بصلصة باربكيو خاصة بنا مشوي لأشهى مذاق يحتوي على فول الصويا. قد يحتوي على غلوتين، بيض، فول سوداني، حليب 79 درهم شرائح الدجاج المقرمش شرائح دجاج متبلة يدوياً بخلطتنا الخاصة، مقلية ومقرمشة تقدم مع اختيارك من الصلصات الجانبية يحتوي على غلوتين، بيض، فول الصويا، قد يحتوي على قشريات، سمك، فول سوداني، حليب، كرفس 69 درهم بريك تشيكن دجاج مشوي على الفحم (نصف دجاجة) يقدم مع قطعة ليمون محمرة يحتوي على فول الصويا قد يحتوي على غلوتين، بيض، فول سوداني، حليب درهم 89 دجاج مشوي مع الفطر صدر دجاج متبل مشوي تعلوه صلصة فطـر، جبنة جاك وجبنة بارميزان يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت و الكرفس، قد يحتوي على فول سوداني درهم 79 دجاج سموذرد صدر دجاج متبل مشوي، يقدم مع سوتيه بصل، سوتيه فطر، واختيارك من صلصة لحم غنية أو جبنة جاك يحتوي على فول الصويا، حليب، قد يحتوي على غلوتين، بيض، فول سوداني 79 درهم سمك السلمون المشوي قطعة فيليه سمك سلمون طرية مشوية، تعلوها زبدة بالفلفل والليمون خاصة بنا، تقدم مع صلصة تارتار يحتوي على البيض، السمك، فول الصويا، الحليب والخردل، كبريت، قد يحتوي على فول سوداني 142 غ – 89درهم

225 غ – 105درهم روبيان مشوي سيخان من قطع الروبيان المتبلة المشوية مع زبدة بالفلفل والليمون والثوم، تقدم فوق الأرز المتبل يحتوي على غلوتين، قشريات، بيض، فول الصويا، حليب، كبريت، قد يحتوي على فول سوداني درهم 99 سمك مقلي على الطريقة الجنوبية سمك مغطى بقليل من نشاء الذرة الجنوبية، مقلي مقرمش يقدم مع صلصة خردل كريول يحتوي على غلوتين، بيض، سمك، فول الصويا، خردل، قد يحتوي على قشريات، فول سوداني، حليب، كرفس 3 قطع – 64درهم

4 قطع – 69درهم

أطباق العشاء المميزة

الوجبة التفاصيل معلومات الحساسية السعر(درهم إماراتي) لحم الضأن للعشاء قطع لحم ضأن غنية بالنكهة متبلة بخلطة توابل خاصة بنا مع إكليل الجبل ومريمية، تقدم فوق أرز متبل وصلصة نعناع على الطريقة المنزلية وطبقين جانبيين من اختيارك يحتوي علي غلوتين، بيض، فول الصويا، حليب، كبريت، خردل قد يحتوي علي فول سوداني 115 كباب رودهاوس سيخان ستيك كباب

سيخان كباب دجاج

سيخان كومبو كباب (دجاج ولحم بقري)

3 أسياخ كباب خضراوات

كباب من اختيارك متبل مع بصل، فطر، طماطم، فلفل أحمر، فلفل أخضر يقدّم فوق الأرز المتبل مع طبق جانبي من اختيارك يحتوي علي بيض, فول الصويا, حليب, كبريت, سمسم قد يحتوي علي فول سوداني 135 109 125 79 بيف ستيك تيبس قطع ستيك طرية مع سوتيه فطر وبصل وصلصة خاصة بنا تقدم مع اختيــارك مــن أرز متــبل أو بطاطــا مهروســة وطبق جانبي يحتوي علي غلوتين، فول الصويا، حليب، كبريت، كرفس قد يحتوي علي فول سوداني 115 طبق الخضار على الطريقة الريفية اختر 4 أطباق جانبية محضرة على الطريقة المنزلية (منها طبق سلطة واحد فقط) يحتوي علي غلوتين، بيض، سمك، فول الصويا، حليب، كبريت، خردل، قد يحتوي علي فول سوداني 75

الأطباق الجانبية

الوجبة الجانبية معلومات الحساسية السعر(درهم إماراتي) ذرة بالزبدة يحتوي على الحليب وفول الصويا، قد يحتوي على الفول السوداني أرز متبل بحتوي علي غلوتين، بيض، فول الصويا، حليب، كبريت قد يحتوي علي فول سوداني خضراوات طازجة يحتوي على الحليب وفول الصويا، قد يحتوي على الفول السوداني بطاطا مقلية يجتوي على الكرفس، فول الصويا، قد يحتوي على غلوتين، قشريات، بيض، سمك، حليب، الفول السوداني بطاطا مهروسة يحتوي على الحليب، بيض، كبريت وفول الصويا، قد يحتوي على الفول السوداني بطاطا مخبوزة يحتوي علىى فول الصويا قد يحتوي علي الفول السوداني سلطة هاوس يحتوي على الغلوتين، بيض، فول الصويا، حليب، قد يحتوي على الفول السوداني شوربة التورتيا والدجاج يحتوي على غلوتين، الحليب، فول الصويا، كرفس ، قد يحتوي على بيض، فول سوداني، كبريت، ترمس شوربة تشيلي يحتوي علي غلوتين، فول الصويا، حليب، كرفس، قد يحتوي علي فول سوداني إضافات البطاطا المشوية أضف جبنة شيدر ولحم بقري مقدد 14 كولسلو يحتوي على خردل، حليب، فول الصويا، والبيض، قد يحتوي على فول سوداني

تعرف على:

البرجر والسندويشات

تقدم بخبز محمص مع بطاطا مقلية ومخلل:

الوجبة الوصف معلومات الحساسية السعر(درهم إماراتي) سموك هاوس برغر لحم بقري 8 أونصة (225 غ)، سوتيه فطر، بصل وتعلوه صلصة باربكيو، جبنة أمريكية وجبنة جاك، يقدم مع خس، طماطم وبصل يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل 89 تشيز برغر بايكون لحم بقري 8 أونصة (225 غ) تعلوه شرائح لحم بقري مقدد وجبنة أمريكية يقدم مع خس، طماطم وبصل يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل 79 أوول أمريكان تشيز برغر برغر تقليدي 8 أونصة (225 غ) تعلوه جبنة أمريكية، يقدم مع خس، طماطم، وبصل يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل 75 هالابينو برغر لحم بقري 8 أونصة (225 غ) تعلوه قطع هالابينو مقلية ومايونيز حار يقدم مع خس وطماطم وبصل يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل 89 سلايدرز لحم بقري 3 قطع من سلايدر البرجر البقري مغطاة بالجبنة الأميركية اللذيذة، تقدم على خبزنا الأسطوري الطازج مع صلصة رودهاوس الخاصة 79 سلايدرز دجاج مقلي 3 قطع من سلايدر الدجاج المقلي مغطاة بالجبنة الأمريكية تقدم علي خبزنا

الأسطوري الطازج مع صلصة رودهاوس الخاصة يحتوي على غلوتين، بيض، فول الصويا، حليب، كرفس، خردل، قد يحتوي على قشريات، سمك، فول سوداني 79 دجاج باربكيو دجاج مشوي متبل مع صلصة باربكيو خاصة بنا

يقدم مع خس، طماطم وبصل. يحتوي على غلوتين، بيض، فول الصويا، حليب، سمسم. قد يحتوي على قشريات، سمك، فول سوداني، كرفس 72 دجاج بوفالو صدر دجاج مقرمش مغطى بالبقسماط تعلوه صلصة وينج خاصة بنا (معتدلة

أو حارة حسب الطلب) ويقدم مع صلصة جبنة بلو وكرفس يحتوي على غلوتين، بيض، سمك، فول الصويا، حليب، كرفس، خردل، سمسم، قد يحتوي على قشريات، فول سوداني 75 دجاج مع فطر وجبنة جاك صدر دجاج مشوي يعلوه سوتيه فطر وجبنة جاك مذابة يقدم مع خس، طماطم وبصل يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس، قد يحتوي علي قشريات، سمك، فول سوداني 75

قائمة طعام الأطفال

للأطفال بعمر 12 سنة وما دون:

الوجبة الوصف معلومات الحساسية السعر(درهم إماراتي) تشيز برغر سلايدرز قطعتا تشيزبرغر سلايدرز تقدمان بخبز طازج يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب، الكبريت، الكرفس والخردل 39 قطع سيرلوين ليل ديللو قطع ستيك سيرلوين صغيرة للأطفال يحتوي على فول الصويا، الكرفس والخردل 39 ستيك آندي ستيك سيرلوين “USDA choice” شهي ولذيذ 6 أونصة (170 غ) يحتوي على فول الصويا، الكرفس والخردل 59 شرائح الدجاج 5 قطع دجاج مقلية مقرمشة 39 أجنحة الدجاج جونيور بدون عظم قطع دجاج طرية مغطاة بالبقسماط محضرة يدوياً 36 ماكاروني بالجبنة معكرونة غنية بالجبنة اللذيذة يحتوي على الغلوتين، فول الصويا، والحليب 29 ليمونادة بالكرز 6 كوولر كاوبوي 6 حلويات ليل رينجر سكووب آيس كريم ڤانيلا مع صوص الشوكولاته الغنية يحتوي على البيض والحليب 23

الحلويات

الحلويات الوصف معلومات الحساسية السعر(درهم إماراتي) بيج أوول براوني كيك براوني دافىء مخبوز يقدم مع اّيس كريم ڤانيلا وتعلوه صلصة شوكولاته غنية يحتوي على الغلوتين، البيض، فول الصويا، الحليب. قد يحتوي على فول سوداني 46

فروع مطعم تكساس رودهاوس – الإمارات

الفرع العنوان الهاتف الموقع ساعات العمل تكساس رودهاوس جزيرة المارية جزيرة المارية، أبو ظبي 📞 📍 من 11:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً طوال الأسبوع تكساس رودهاوس ياس مول ياس مول، أبو ظبي 📞 📍 من 11:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً طوال الأسبوع تكساس رودهاوس دبي مول دبي مول – الطابق السفلي، بالقرب من الشلال، دبي 📞 📍 مغلق طوال الأسبوع تكساس رودهاوس سيتي سنتر مردف سيتي سنتر مردف، دبي 📞 📍 من 11:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً طوال الأسبوع تكساس رودهاوس فستيفال سيتي فستيفال سيتي، دبي 📞 📍 من 11:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً طوال الأسبوع

في الختام نأمل أن يكون هذا المقال قد قدم لكم معلومات مفيدة حول أسعار قائمة طعام مطعم تكساس رود هاوس الإمارات وكيفية التواصل مع المطعم، نتمنى لكم زيارة ممتعة إلى المطعم وإلى اللقاء في مقال آخر.