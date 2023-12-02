أسعار تذاكر مغامرة جامعة هونج كونج “الغامضة” ضمن فعاليات آسيا الصغرى بجدة 2023 ورابط الحجز

أعلنت منصة تكت مكس عن طرح تذاكر فعاليات جامعة هونج كونج، وهي جامعة مهجورة يحيط بها الغموض والشخصيات الغريبة، وذلك ضمن فعاليات منطقة آسيا الصغرى، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الفعالية ورابط حجز التذاكر.

موعد فعاليات جامعة هونج كونج

انطلقت الفعاليات يوم 30 نوفمبر الماضي، وسوف تستمر حتى 3 مارس 2024 في مدينة جدة.

ويتم استقبال الزوار طوال أيام الأسبوع من الخامسة مساءً بتوقيت السعودية وحتى 12:00 صباحاً ولكن آخر موعد للدخول هو 11:00 مساءً.

وفي أيام نهاية الأسبوع “الخميس والجمعة” تفتح الأبواب من 4:00 مساءً وحتى 1:00 صباحاً، لكن لا يسمح بالدخول بعد 12:00 صباحاً.

وتبدأ أسعار تذاكر الفعالية من 150 ريال لتذكرة الدخول السريع، و100 ريال لتذكرة أيام الأسبوع، و130 ريال لتذكرة نهاية الأسبوع.

كيفية حجز تذاكر فعاليات آسيا الصغري

تم طرح تذاكر تجربة جامعة هونج كونج عبر منصة تكت مكس، وتشمل التذاكر دخول منطقة آسيا الصغرى، ويمكن الحجز من خلال الخطوات التالية:

توجه للرابط السابق وانقر على احجز الآن.

وفي الخطوة التالية قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد ذلك قم بتحديد عدد التذاكر التي تريدها بحسب الفئة.

وأخيراً قم بتفعيل الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.