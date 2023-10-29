أسعار تذاكر مسرحية الفنان أكرم حسني وبيومي فؤاد في موسم الرياض “تطبق الشروط والأحكام” وموعد عرض المسرحية

أعلن موسم الرياض المُقام حالياً في المملكة العربية السعودية عن الاقتراب من عرض مسرحية جديدة من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسيل عمران وهي مسرحية باسم “تطبق الشروط والأحكام”، ومن المُقرر أن يتم عرض المسرحية ابتداءً من يوم العاشر من نوفمبر القادم، وتحدد مكان عرض المسرحية حيث إنها سيتم عرضها على مسرح محمد العلي ببوليفارد الرياض.

فئات التذاكر المختلفة لمسرحية “تطبق الشروط والأحكام”

وجاءت أسعار التذاكر الخاصة بمسرحية “تطبق الشروط والأحكام” التي تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض متفاوتة، حيث اختلفت فئات التذاكر ب 17 فئة، ونستعرض إليكم أسعار التذاكر: