أسعار تذاكر مسرحية الفنان أكرم حسني وبيومي فؤاد في موسم الرياض “تطبق الشروط والأحكام” وموعد عرض المسرحية
أعلن موسم الرياض المُقام حالياً في المملكة العربية السعودية عن الاقتراب من عرض مسرحية جديدة من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسيل عمران وهي مسرحية باسم “تطبق الشروط والأحكام”، ومن المُقرر أن يتم عرض المسرحية ابتداءً من يوم العاشر من نوفمبر القادم، وتحدد مكان عرض المسرحية حيث إنها سيتم عرضها على مسرح محمد العلي ببوليفارد الرياض.
فئات التذاكر المختلفة لمسرحية “تطبق الشروط والأحكام”
وجاءت أسعار التذاكر الخاصة بمسرحية “تطبق الشروط والأحكام” التي تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض متفاوتة، حيث اختلفت فئات التذاكر ب 17 فئة، ونستعرض إليكم أسعار التذاكر:
- الفئة الأولى بسعر 1350 ريال سعودي.
- الفئة الثانية بسعر 950 ريال.
- الفئة الثالثة بسعر 800 ريال.
- الفئة الرابعة بسعر 650 ريال.
- الفئة الخامسة بسعر 610 ريال.
- الفئة السادسة بسعر 580 ريال.
- الفئة السابعة بسعر 500 ريال.
- الفئة الثامنة بسعر 450 ريال.
- الفئة التاسعة بسعر 400 ريال.
- الفئة العاشرة بسعر 320 ريال.
- الفئة الحادية عشرة بسعر 280 ريال.
- الفئة الثانية عشرة بسعر 250 ريال.
- الفئة الثالثة عشرة بسعر 160 ريال.
- الفئة الرابعة عشرة بسعر 130 ريال.
- الفئة الخامسة عشرة بسعر 110 ريال.
- الفئة السادسة عشرة بسعر 90 ريال.
- الفئة السابعة عشرة بسعر 80 ريال.