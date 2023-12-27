أسعار تذاكر مباراة الأهلي والخليج في الجولة 19 من دوري روشن 2023 ورابط الحجز والموعد

جماهير فريق أهلي جدة السعودي على موعد مع مواجهة قوية ضد منافس عنيد وهو نادي الخليج، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين، في السطور التالية سوف نتعرف على أسعار تذاكر المباراة وموعدها وكيفية حجز التذاكر.

موعد مباراة الأهلي والخليج

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر الجاري، ويستضيف المواجهة ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الفريقين وأسعار التذاكر

يحتل فريق الأهلي السعودي المركز الثالث في سلم ترتيب دوري روشن برصيد 37 نقطة؛ بينما يأتي نادي الخليج في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

وتبدأ أسعار تذاكر الأهلي ضد الخليج من 20 ريال سعودي وحتى 400 ريال كما هو موضح بالصور.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مباراة الأهلي والخليج من خلال منصة تكت مكس.

وللحجز، قم بالذهاب إلى الرابط السابق وقم بالنقر على صورة المباراة ثم اضغط على احجز الآن.

وبعد ذلك قم بالتسجيل في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد ذلك قم يتحديد عدد التذاكر التي تريدها.

وأخيراً، قم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.