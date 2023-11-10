أسعار تذاكر طيران السعودية.. إليك كل ما تريد معرفته عن الرحلات الجوية بالمملكة

تعد الخطوط السعودية الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، وتوفر رحلات طيران إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، وتختلف أسعار تذاكر طيران السعودية حسب عدة عوامل، أهمها درجة السفر، والوجه التي يتجه إليها المسافر، بالإضافة إلى فترة السفر، وتوفر المقاعد.

أسعار تذاكر طيران السعودية - صورة تعبيرية المصدر: العربية

ويقدم موقع «نجوم مصرية» عبر السطور التالية تقريرًا شاملًا حول أسعار تذاكر طيران السعودية، والعوامل التي تؤدي إلى اختلاف سعر تذكرة الطيران، وبعض النصائح لتوفير المال على تذاكر طيران السعودية، وطريقة الحصول على أفضل سعر لتذاكر الطيران، وغير ذلك من الأسئلة الشائعة في هذا الموضوع.

العوامل المؤثرة في أسعار تذاكر طيران السعودية

تختلف أسعار تذاكر طيران السعودية وفقًا لمجموعة متعددة من العوامل؛ أهمها:

– الدرجة: إذ تكون أسعار درجة الأعمال أعلى من أسعار درجة الضيافة، وأسعار درجة الأولى أعلى من أسعار درجة الأعمال.

– الوجهة: تختلف أسعار التذاكر حسب الوجهة، حيث تكون أسعار الرحلات إلى الوجهات البعيدة أعلى من أسعار الرحلات إلى الوجهات القريبة.

– فترة السفر: فتختلف أسعار التذاكر حسب فترة السفر، حيث تكون أسعار الرحلات في موسم الذروة أعلى من أسعار الرحلات في غير موسم الذروة.

– توفر المقاعد: تختلف أسعار التذاكر حسب توفر المقاعد، حيث تكون الأسعار أعلى عندما تكون المقاعد محدودة.

وإليك متوسط أسعار تذاكر طيران السعودية، على بعض الخطوط الجوية المتوجهة لعدد من المناطق المختلفة:

– يبلغ متوسط سعر تذكرة من القاهرة إلى جدة في درجة الضيافة 3000 جنيه مصري.

– السعر المتوسط لتذكرة من الرياض إلى دبي في درجة الأعمال هو 10000 ريال سعودي.

– السعر المتوسط لتذكرة من نيويورك إلى الرياض في درجة الأولى هو 15000 دولار أمريكي.

– متوسط السعر لتذكرة من الرياض إلى جدة في درجة الضيافة هو 1000 ريال سعودي.

– السعر المتوسط لتذكرة من دبي إلى الرياض في درجة الأعمال هو 5000 درهم إماراتي.

– متوسط السعر لتذكرة من لندن إلى الرياض في الدرجة الأولى هو 3000 جنيه استرليني.

– السعر المتوسط لتذكرة من أبو ظبي إلى الرياض في درجة الضيافة هو 1000 درهم إماراتي.

– متوسط السعر لتذكرة من مسقط إلى الرياض في درجة الضيافة هو 1200 ريال عماني.

الوجهة درجة السفر السعر القاهرة إلى جدة درجة الضيافة 3000 جنيه مصري الرياض إلى دبي درجة الأعمال 10000 ريال سعودي نيويورك إلى الرياض درجة الأولى 15000 دولار أمريكي الرياض إلى جدة درجة الضيافة 1000 ريال سعودي دبي إلى الرياض درجة الأعمال 5000 درهم إماراتي لندن إلى الرياض درجة الأولى 3000 جنيه استرليني أبو ظبي إلى الرياض درجة الضيافة 1000 درهم إماراتي مسقط إلى الرياض درجة الضيافة 1200 ريال عماني

كيف يمكنني الحصول على أفضل سعر لتذكرة طيران السعودية؟

يمكنك الحصول على أفضل سعر لتذكرة طيران السعودية من خلال:

الحجز مسبقًا: فكلما كان الحجز مبكرًا، كانت الأسعار أقل.

اختيار فترة السفر خارج موسم الذروة؛ إذ تكون الأسعار أقل في غير موسم الذروة.

مقارنة الأسعار بين شركات الطيران المختلفة: فيمكنك استخدام مواقع مقارنة الأسعار للمقارنة بين أسعار تذاكر شركات الطيران المختلفة.

الاشتراك في برامج الولاء: قد تقدم شركات الطيران خصومات للأعضاء في برامج الولاء.

هل يمكنني إلغاء حجز تذكرة طيران السعودية؟

توفر خطوط الطيران السعودية، إمكانية إلغاء أو تغيير حجز تذكرة الطيران، ولكن قد يتم فرض رسوم على ذلك.

ما هي الأمتعة المسموح بها على متن طيران السعودية؟

يسمح طيران السعودية للركاب بحمل حقيبة واحدة مجانًا في درجة الضيافة، وحقيبتين مجانًا في درجة الأعمال، وثلاث حقائب مجانًا في الدرجة الأولى، ويبلغ الحد الأقصى لوزن الحقيبة 32 كيلوجرامًا.

نصائح لتوفير المال على تذاكر طيران السعودية

وهناك بعض النصائح التي قد تساعدك على توفير المال على تذاكر طيران السعودية وهي كالتالي:

– كن مرنًا في اختيار موعد الرحلة والوجهة: قد تتمكن من العثور على أسعار أفضل إذا كنت مستعدًا للسفر في موعد مختلف أو إلى وجهة مختلفة.

– قارن الأسعار بين شركات الطيران المختلفة: فقد تجد أن شركة طيران أخرى تقدم نفس الرحلة بسعر أقل.

– اشترك في برامج الولاء: قد تقدم شركات الطيران خصومات للأعضاء في برامج الولاء.

– احجز مسبقًا: كلما حجزت مسبقًا، كانت الأسعار أقل.

– سافر في غير موسم الذروة: إ تكون الأسعار أقل في غير موسم الذروة.