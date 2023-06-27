أسعار تذاكر دريم بارك 2023 ومواعيد العمل في عيد الأضحى المبارك

أعلنت دريم بارك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار تذاكر الدخول بالنسبة للجميع كما وأكدت على مواعيد الدخول والعمل في أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يزيد البحث بين الأفراد وخاصة بين العائلات والأسر المصرية حيث يزيد البحث بشكل عام عن الأماكن الشهيرة سواء المنتزهات أو الملاهي، وتعتبر ملاهي الألعاب دريم بارك من أشهر وذلك إذا لم تكن الأشهر بالفعل في جمهورية مصر العربية، ونتعرف معكم في هذا المقال على أسعار التذاكر التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي لعيد الأضحى وكذلك المواعيد، فتابعوا للتفاصيل.

ألعاب دريم بارك

وبالطبع من ضمن الأشياء التي يحب الجميع زيارة دريم بارك لأجلها سواء في المواسم أو في الأيام العادية وهي الألعاب الموجودة وهذا غير النزهات والمماشي الموجودة بها، وبالطبع تنقسم الألعاب في مدينة الملاهي دريم بارك الشهيرة إلى نوعين، ألعاب يمكنكم لعبها بشكل مفتوح أو مجانا، وهذه الألعاب كما يلي:

السيارات الملكية.

عربات التصادم.

قطار الشرق.

سفينة نوح.

الغسالة.

الشلال.

دوامة القيصر.

قطار المدينة.

سميلاتور.

الكندور.

فناجين المرح.

الطاحونة.

الحافلة الطائرة.

الأناناسة.

ما هي الألعاب المدفوعة

وبالطبع هناك العديد من الألعاب داخلها التي يكون عليها رسوم إضافية بالداخل في حالة رغبتكم في خوض تجربتها، وهذه الألعاب هي:

لعبة الصاروخ.

سباق السيارات.

قلعة الرعب.

سوبر سبين.

لعبة الديسكفري.

القطار الطائر.

توب سبين.

لعبة تورنادو.

أسعار تذاكر دريم بارك 2023

وقد أعلنت دريم بارك في الصفحة الرسمية الخاصة بها منذ ساعات عن أسعار تذاكر الدخول للفرد والعائلات في الملاهي في خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وجاءت الأسعار كما يلي:

التذكرة السيلفر 200 جنيه مصري.

السيلفر كومبو بسعر 250 جنيه.

التذكرة الجولدن 350 جنيه.

تذكرة العائلات بسعر 760 جنيه، أب وأم مع طفلين أقل من 10 سنوات.

مواعيد العمل في عيد الأضحى

وجاء في المنشور في الصفحة الرسمية وتم تحديد فيه مواعيد العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2023، والتي ستكون كما يلي:

يوم الأربعاء من الساعة الثانية ظهرا حتى 11 مساءً.

الخميس والجمعة والسبت والأحد من 11 صباحا حتى العاشرة مساءً.

ويسمح للأطفال أقل من 3 سنوات بالدخول مجانا، أما الطفل أكبر من 3 سنوات فيتم الدخول بتذكرة.