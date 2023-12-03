أسعار تذاكر ترامبولين جدة ضمن فعاليات جمب أب آسيا الصغرى ورابط الحجز والموعد

انطلقت فعاليات جمب أب “آسيا الصغرى” يوم 30 نوفمبر الماضي بمدينة جدة، وتضم مجموعة كبيرة من الألعاب والمغامرات أبرزها تجربة ترامبولين، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الفعاليات ورابط الحجز وأسعار التذاكر.

موعد فعاليات ترامبولين جدة

بدأت الفعاليات في جمب أب “آسيا الصغرى” يوم 30 نوفمبر وسوف تستمر حتى 3 مارس 2024.

ويتم استقبال الزوار من الخامسة مساءً وحتى 12:00 صباحاً في أيام الأسبوع، بينما تفتح الأبواب يومي الخميس والجمعة من الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المملكة وحتى الواحدة صباحاً.

وللعلم: أسعار تذاكر تجربة ترامبولين لمدة 60 دقيقة هي 100 ريال سعودي للتذكرة، وهو نفس سعر سوفت بلاي وسعر لعبة نينجا + أركيد.

وتشمل التذاكر دخول منطقة آسيا الصغرى، كما أن فعاليات جمب أب ليست مقتصرة على تجربة ترامبولين فقط وإنما يوجد أماكن للجلوس وتناول الطعام ومنطقة ألعاب للكبار وغيرها الكثير.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر ترامبولين جدة 2024 من خلال منصة تكت مكس.

وللحجز توجه إلى الرابط السابق وقم بالنقر على “احجز الآن”.

وفي الخطوة التالية قم بالتسجيل في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد ذلك قم باختيار عدد التذاكر التي تريدها بحسب التجربة سواء كانت ترامبولين أو غيرها.

وأخيراً قم بتفعيل الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.